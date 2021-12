Eierne av «Louise» om omikron-smitten: – Et sjokk

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi er glade for at vi nå endelig kan åpne igjen etter en tøff helg.

Brødrene Joppe og Markus Gjelseth beskriver den siste tiden som surrealistisk.

Sammen eier og driver de Louise, restauranten som ble verdenskjent etter supersprederjulebordet fredag 26. november.

Rundt 120 personer har fått påvist smitte etter denne kvelden på Aker Brygge. Hittil er omikron-varianten bekreftet hos 13 personer, men det ventes oppdaterte resultater fra FHI.

– Det var bare et par dager etter vi hadde hørt at det var oppdaget omikronvirus i Sør-Afrika. Så når FHI ringte oss tirsdag kveld og fortalte at det var mistanke om omikron her så kom det som et sjokk, sier Markus Gjelseth til NRK.

– En helt vanlig fredag

Louise var den første restauranten på Aker Brygge, startet opp i 1986 av Markus og Joppes far og onkel. Fredag for halvannen uke siden var det ingenting som tilsa at det skulle bli en ekstraordinær kveld på restauranten.

– Dette var en helt vanlig fredag hos oss med god stemning på de forskjellige julebordene, i tillegg til at det ble mer og mer nattklubb utover kvelden, sier Joppe Gjelseth.

Brødrene sier de har spurt seg selv mange ganger om de kunne gjort noe annerledes for å unngå denne situasjonen. Men selv om regjeringen nå varsler nye tiltak for å håndtere den voksende smitten, var det den gang tillatt med dansegulv og mingling.

– Basert på det FHI og bydel Frogner har sagt så kunne vi ikke gjort noe annerledes.

På lørdag måtte Louise stenge dørene, da 60–70 ansatte ble satt i karantene etter smitteutbruddet under et julebord 26. november. Foto: Emrah Senel / NRK

I Frogner bydel jobbes det fremdeles på spreng for å få oversikt og hindre videre smitte.

– Nå setter vi alle ressurser til. Vi får selvsagt også bistand fra Oslo kommune, fra smittevernoverlegen og øvrige smitteteam. Alle teamene jobber for fullt nå, sier assisterende bydelsoverlege Tine Ravlo til NTB.

Det er krevende arbeid, spesielt på grunn av den nye varianten som man ikke vet så mye om ennå. Derfor er strategien å bremse spredningen slik at man får tid til å lære om omikron.

– Det vi har sett på de tidligere variantene, er at man kan bremse det i begynnelsen, og så tar det over etter hvert. Her trenger vi mer tid, og det er for tidlig å konkludere med om det samme vil skje med omikronvarianten, sier Ravlo.

Milliontap

Denne strategien førte til at brødrene Gjelseth fikk nok en krevende situasjon i fanget denne helgen: de ble nødt til å stenge hele restauranten på dagen.

– Vi fikk den siste skriftlige beskjeden om nøyaktig hvem av våre ansatte som måtte gå i karantene litt over fem på lørdag, forteller brødrene.

60–70 ansatte havnet i karantene.

Både Joppe og Markus Gjelseth havnet i karantene etter smitten på Louise. Det samme gjorde 60–70 av deres ansatte.

På det tidspunktet, klokken 17.00 på en lørdag før jul, var de ansatte allerede på plass. På kjøkkenet var de i gang med middagsforberedelsene til flere hundre gjester som hadde fått på seg finstasen og var på vei. Noen hadde alt begynt å ankomme lokalene.

– For oss er den dagen en økonomisk katastrofe. Det er ikke noe å legge skjul på, sier Markus Gjelseth.

– Forrige fredag omsatte vi for litt over en million her på Louise, og vi forventet å slå det på denne lørdagen.

Håper på kompensasjon

Da de nye og strengere tiltakene ble introdusert forrige uke sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum at den kommunale kompensasjonsordningen videreføres.

I dag varsler helseminister at det kommer nye nasjonale tiltak på tirsdag.

Nå venter Gjelseth-brødrene spent på hva som skjer videre for dem.

– Kompensasjonen vi fikk fra den forrige regjeringen følte vi traff ganske bra, og har vært helt avgjørende for at såpass mange i bransjen har overlevd. Så vi er veldig spent på hva den nye regjeringen nå kan stille opp med og hva som blir mulig å få kompensasjon for der, når vi går på sånne vanvittige tap som det vi gjør nå, sier Joppe Gjelseth.

– Det aller viktigste for oss, det er å fokusere på sikkerheten til våre gjester og våre ansatte. Det har det vært hele tiden. Også ønsker vi selvfølgelig å bidra til et lavere smittepress i Oslo i tett samarbeid med helsemyndighetene, FHI og bydelen, avslutter broren Markus.

