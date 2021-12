Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I alt har 60 personer som var på det omtalte julebordet 26. november i Oslo testet positivt for korona.

Av disse kan mellom 15 og 20 være smittet av den nye omikron-varianten, bekrefter assisterende bydelsoverlege i Oslo, Tine Ravlo overfor NRK fredag morgen.

Smittetilfellene er ikke endelig bekreftet.

Britiske Evening Standard og Sky News skriver at helsemyndighetene i Norge frykter at flere er smittet av omikron etter julebordet der den nye varianten av viruset ble oppdaget. Independent skriver at smittesporingen er i full gang i Norges hovedstad.

I USA bruker aviser som The Washington Post og Los Angeles Times mye spalteplass på utbruddet i Oslo. De amerikanske storavisene viser til at jakten på flere mulige smittede som var på Aker brygge fredag kveld, er i full gang.

At det er over 50 smittede etter et julebord der omikron er påvist skaper stor oppmerksomhet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Flere medier viser til at storbyer i verden inntil nå har svært få registrerte tilfeller av omikron. Det tyske nyhetsbyrået Ritzau viser til ett tilfelle i Berlin, mens Associated Press melder fem tilfeller i delstaten New York.

Totalt skal åtte være bekreftet smittet i USA, fire i hele Tyskland melder Reuters.

Britiske medier melder om ti bekreftede tilfeller av omikron i Skottland og 22 totalt i hele Storbritannia.

Til tross for at gjestene på julebordet var fullvaksinert, ble nær halvparten smittet. Helsevesenet frykter at de har fått omikron-varianten av viruset. Foto: Steven Senne / AP

At nær halvparten av de 120 gjestene på et julebord i Oslo er smittet, vekker derfor voldsom oppsikt.

Utbruddet i Oslo kan vise seg å være det største utbruddet av omikron i verden, skriver britiske Independent fredag.

Noe av det samme antyder Oslos byrådsleder.

– Dette kan være det største kjente utbruddet av omikron utenfor Sør-Afrika, sa byrådsleder Raymond Johansen på en pressekonferanse torsdag.

Johansen tror virusvarianten vil være dominerende i Oslo innen kort tid.

Svenske Aftonbladet skriver at situasjonen i Oslo er svært alvorlig, og siterer mannen de kaller «Norges svar på Tegnell».

- Situasjonen er svært urovekkende, sier Frode Forland som er fagdirektør i Folkehelseinstituttet. Han er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin og har hatt en fremtredende rolle under koronaviruspandemien.

Omikron dominerer i Sør-Afrika

I Sør-Afrika er omikron den dominerende varianten, men omfanget er usikkert, skriver BBC.

Reuters skriver at omikron er bekreftet i fem av de ni provinsene i Sør-Afrika.

Daglig blir det registrert over 8000 nye smittetilfeller i landet, men det er uvisst om hvordan de fordeler seg mellom delta-varianten og den nye omikron-varianten, skriver Reuters.

Flere enn 8000 smittes av korona hver dag i Sør-Afrika. For en måned siden var det 200 i døgnet. Det er uvisst om det er delta eller omikron som dominerer smitten. Foto: DADO RUVIC / Reuters

I følge virusforskere i Sør-Afrika er det mye som tyder på at omikron har tatt over for delta som den dominerende virusvarianten i Sør-Afrika.

Usikkert om omfanget

Nyhetsbyrået Reuters viser til at det ikke er bekreftet 100 prosent ennå at alle de smittede fra julebordet fredag, har fått omikron.

Assisterende bydelsoverlege i Oslo, Tine Ravlo, sier til NRK fredag morgen at det skal være snakk om 15 til 20 personer som er bekreftet smittet med omikron etter smitteutbruddet i forbindelse med julebordet i Oslo 26. november.

Alle smittetilfellene er ikke endelig bekreftet.

Foreløpig ser det ut til at varianten kan være både mer smittsom og mer motstandsdyktig mot vaksiner enn tidligere varianter, ifølge Verdens helseorganisasjon.

Men om omikron gir høyere eller lavere risiko for sykehusinnleggelse og død, er «fortsatt ikke kjent».

Reuters viser til at det er rekordmange smittede i Norge det siste døgnet med 4624 tilfeller og at det er den velkjente delta-varianten som dominerer.

USA slår alarm om omikron

Det andre tilfellet av omikron-smitte i USA vekker bekymring. Vedkommende skal være en mann som hadde deltatt på en konferanse med 50.000 deltakere i New York, skriver NTB.

Etter konferansen returnerte mannen til hjemstaten Minnesota, der det ble påvist at han var smittet av omikron-varianten av koronaviruset.

Helsemyndighetene i USA forsøker nå å få kontakt med tusenvis av andre som deltok på den store anime-konferansen fra 19. til 21. november for å få dem til å teste seg.

– Vi regner med at det vil være flere tilfeller, sier New Yorks guvernør Kathy Hochul.

– Vi må anta at virusvarianten har spredt seg i byen vår, konstaterer New Yorks ordfører Bill de Blasio.

Deltakerne på anime-konferansen var pålagt å bruke munnbind og måtte også vise dokumentasjon på at de hadde mottatt minst én vaksinedose.

Uvisshet i Tyskland

Torsdag er det første tilfellet av den nye koronavarianten omikron påvist i Berlin, opplyser myndighetene i byen ifølge Reuters.

Dilek Kalayci, som er helseminister i Berlins delstatsregjering, sier at det er mistanke om et «betydelig» antall ytterligere smittetilfeller.

EU-sjef Urusla von der Leyen ønsker en diskusjon om vaksineplikt. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / Reuters

Tysklands første omikrontilfelle ble påvist i Bayern-delstaten lørdag. Onsdag meldte delstaten Baden-Württemberg om fire tilfeller.

EU-sjef om vaksineplikt

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen mener det er på tide å diskutere vaksineplikt for europeiske borgere.

For mange lands myndigheter sitter det svært langt inne å tvinge egne borgere til å ta vaksine. Få land er villige til å gå så langt.

Nå som land i Europa er på full fart inn i en ny smittebølge, kommer det signaler fra EU-kommisjonens president som tolkes til et ja til vaksineplikt.

– Jeg mener det er forståelig og riktig å ta denne diskusjonen nå, sier presidenten i EU-kommisjonen.

Hun understreker at det er EUs medlemsland som må ta de endelige avgjørelsene. Men samtidig uttrykker hun forståelse for at spørsmålet er kommet på dagsordenen, skriver BBC.

Nær halvparten av gjester på et julebord ble smittet. Omikron ble bekreftet men omfanget er usikkert. Bildet viser en positiv hurtigtest og knyttes ikke til det nevnte julebordet. Foto: Erik Johansen / NTB