Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I en pressemelding skriver FHI at dette inkluderer to tilfeller i Øygarden kommune, 13 bekreftede tilfeller knyttet til julebordet i Oslo og fire reisende til Oslo lufthavn Gardermoen fra Sør-Afrika.

Et supersprederjulebord i Oslo forrige helg står altså for 13 av omikron-tilfellene. Totalt er over mellom 90 og 100 personer smittet etter julebordet.

– Er det sannsynlig at alle har omikron?

– Det vet vi ikke ennå før vi har fått svarene på alle screeningene. Det er et høyt smittetrykk i Oslo nå, og det har vært delta som har vært den dominerende varianten til nå. Så det er ikke unaturlig å tenke at det er delta her også, sier bydeloverlege Tine Ravlo til NRK.

Ifølge Ravlo har rundt halvparten av de smittede i Oslo sannsynligvis omikron etter screening av prøvene. Resten venter kommunen på en avklaring på.

Ravnlo understreker at alle de berørte har gjort alt riktig, og at hvem som helst kunne ha blitt smittet.

I Vestre Aker bydel i Oslo er det også påvist koronasmitte knyttet til en konferanse som Abelia arrangerte, skriver NTB. Bydelsoverlegen der sier det er grunn til å mistenke omikron.

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI. Foto: Julia Thommessen / NRK

Ingen økning i innleggelser

FHI jobber med å analysere positive koronavirusprøver, for å se hvilken variant de er. Avdelingsdirektør Line Vold i FHI mener det er sannsynlig at de smittede som deltok på julebordet har omikron.

– Det er mange mistenkt smittet med omikron i dette utbruddet, og de håndteres som omikron-smittede for å redusere risiko for videre spredning, sier Vold til NRK.

Fredag ble tredje gang denne uka med en smittetopp. Da ble det registrert 4191 tilfeller i Norge. Uketallene viser også at smittetrenden er bratt stigende.

Fredag var 262 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var like mange som dagen før. 68 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 45 på respirator.

Det er fire flere på intensiv og seks flere på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

Torsdag ble nye smittetiltak innført i hele landet, med ekstra strenge tiltak i flere kommuner på Østlandet. Nye påbud er også innført i bergensområdet.

Vet lite om ny variant

Ifølge FHIs avdelingsdirektør Line Vold er det for tidlig å si om omikron-varianten har et mildere sykdomsforløp enn andre varianter.

– Det kom noen rapporter om at man ser at det er mildere forløp, og så vet vi ikke helt sikkert hvor stor tiltro vi kan feste til det. For i Sør-Afrika der det er mest smitte nå så er befolkningssammensetningen ganske annerledes enn i Norge og Europa, sier Vold.

Tidligere i dag skrev Aftenposten at FHI tror tiltakene har «begrenset effekt» mot omikron-varianten.

Vold presiserer at FHI tror tiltakene har effekt, men at de mener det er sannsynlig at den varianten blir dominerende i Norge, tiltak eller ei.

– Det vi påpeker er at erfaringene fra alfa- og deltavarianten, er at selv om man innfører ganske inngripende tiltak er det begrenset hvor mye man klarer å forsinke at en mer smittsom variant overtar, sier Vold.

Omikron-varianten skaper bekymring både i Norge og resten av verden. Så langt er varianten oppdaget i over 40 land.

Og Norge er ikke det eneste landet med nye tiltak som følge av varianten. I Nederland er det lockdown mellom klokka 17 til klokka 05. I Tyskland skal politikerne stemme over om de skal innføre vaksineplikt etter nyttår.