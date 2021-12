Helseministeren varsler strengere nasjonale tiltak

– Det blir tiltak vi vil merke i hverdagen vår, sier Kjerkol til NRK.

Ifølge helseministeren er det nå nødvendig med nye kontaktreduserende tiltak. Hun begrunner dette med kapasitetsproblemer i deler av helsevesenet og kapasiteten for testing.

– I morgen kommer vi med ny tiltak fordi vi har fått en situasjon med mye smitte med delta-varianten. I tillegg har vi fått omikron på toppen som sprer seg raskt, sier Kjerkol.

Det siste døgnet er det registrert 2576 koronasmittede i Norge. Det er 855 flere enn samme dag i forrige uke.

Oslo-bydel sliter

Flere steder sprer omikron-varianten seg raskt, blant annet i Oslo. Først etter et julebord på Aker Brygge, og nå på Steinerskolen på Hovseter i bydel Vestre Aker.

SLITER: Jorunn Thaulow, bydelsoverlege i Vestre Aker sier de sliter med å holde kontroll på situasjonen. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Bydelsoverlege i Vestre Aker, Jorunn Thaulow, sier de sliter med å holde kontroll på situasjonen.

– Tiltakene er ikke tilstrekkelige sånn som det er nå, sier Thaulow til NRK.

Hun sier at folk har for mange nærkontakter nå til at bydelen klarer å følge opp alle tilfeller av mistenkt omikron.

– Det er bakgrunnen for at jeg varsler at vi kommer med tiltak i morgen som vil være kontaktreduserende titak, svarer helseminister Kjerkol.

Nesten 300 på sykehus

Mandag var 295 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge, viser dagens tall fra Helsedirektoratet. Det er 33 flere enn fra sist oppdatering som var på fredag,

80 pasienter ligger på intensivavdeling. Det er 14 flere enn på fredag.

47 av pasientene får respiratorbehandling, to flere enn før helgen.