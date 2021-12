Hundrevis satt i karantene for å lære mer om omikron

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Omikron-varianten har på kort tid blitt bekreftet og antatt i flere smitteutbrudd i Oslo

Strenge nasjonale og regionale tiltak er iverksatt, likevel vet man ikke stort om det nye viruset.

– Vi tror ikke vi klarer å stoppe omikron-smitten, så målet nå er å begrense smitten så vi får tid til å finne ut mer om denne varianten, sier Jorunn Thaulow, bydelsoverlege i Vestre Aker i Oslo.

Bydelsoverlege i Vestre Aker i Oslo, Jorunn Thaulow, sier de har vært raskt ute med å sette mange i den strengeste formen for karantene for å forhåpentligvis kunne begrense omfanget. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Tre mulige utbrudd i hovedstaden

Vestre Aker har to mulige omikron-utbrudd pågående. I tillegg til konferansen på Lysebu, mistenkes det omikron på Steinerskolen i bydelen.

Etter konferansen på Lysebu er sju personer smittet.

– Det er påvist sannsynlig omikron i tre av disse. Det vil da si at vi fortsatt venter på et endelig svar på om dette sikkert er omikron, sier Thaulow.

– Alle de 100 som var der har blitt satt i 10 dagers karantene, på samme måte som husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære.

Steinerskolen i bydelen stenger i to dager etter det som mulig er et omikronutbrudd, bekrefter skolen overfor NRK.

Én elev er smittet, og minst 100 elever og alle lærere ved skolen må i karantene og teste seg.

Gunnveig Grødeland er seniorforsker ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus Foto: Ola Sæther / UiO

Karantene for å finne ut mer

Immunolog Gunnveig Grødeland sier det foreløpig er flere spørsmål enn svar rundt omikron-varianten.

– Det er et virus vi vet relativt lite om ennå, og da er det viktig å ta litt ekstra forholdsregler slik at vi kan finne ut mer om hva som skjer.

– Så karanteneringen er primært for å finne ut mer om varianten, ikke for å skåne befolkningen for mer smitte?

– Man kan argumentere for begge deler. Fra mitt synspunkt er det viktigste at man ikke vet så mye om dette viruset ennå, og at man derfor finner rom til å faktisk kunne finne ut noe.

På ny er munnbind anbefalt og påbudt rundt om i landet. Foto: Pål Tegnander

Smitter lett, mindre syk?

Omikron ser ikke ut til å være like sykdomsfremkallende som delta-varianten, men tyder på å smitte vesentlig lettere. Hva det vil bety for koronasituasjonen framover er ennå vanskelig å si.

– At det smitter enkelt er ikke et problem i seg selv. Problemet oppstår først om det er veldig sykdomsfremkallende eller hvis vaksinen har fått redusert effekt. Så nå prøver man å skaffe seg et tidsvindu for å prøve å finne ut av dette.

For hva om man finner ut at dette viruset ikke er noe særlig sykdomsfremkallende og at vaksinene fungerer utmerket?

– Da begynner dette å nærme seg et vanlig koronavirus, altså de koronavirusene som har forårsaket forkjølelse i befolkningen i lang tid før 2020. På en eller annen måte er det dit vi skal, vi vet bare ikke helt når det skjer. Men man kan jo være optimist så lenge som mulig, for kanskje begynner vi å nærme oss nå, sier Grødeland.

Tine Ravlo, assisterende bydelsoverlege i Frogner, sier FHI hjelper med å komme til bunns i det store julebords-utbruddet i bydelen. Foto: Emrah Senel / NRK

Studerer julebord-utbruddet

– Folkehelseinstituttet har satt ned en gruppe som skal etterforske smitteutbruddet på restaurant og utestedet Louise i Oslo.

Det sier Tine Ravlo, assisterende bydelsoverlege i Frogner, bydelen i Oslo hvor julebords-smitteutbruddet oppstod fredag 26. november.

Det skal bestå av én times lange dybdeintervju med hver deltaker, for å kartlegge hvordan de har beveget seg inne på utestedet og finne ut av smitteveiene.

– De vil se på om det er spesielle risikofaktorer man skal vite om for å forhindre videre smitte. Dette er veldig viktig for håndteringen nå og videre med omikron.

Screeningen av de positive testresultatene tyder så langt på at halvparten av de smittede har omikronvarianten.

– Med over 120 smittede fra Louise er det mange nærkontakter i karantene og et stort kartleggingsarbeid som må gjøres.