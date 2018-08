Drapsstatistikken for 2018 har så langt klare fellestrekk med den øvrige drapsstatistikken for de siste ti årene:

Gjerningspersonene er som regel menn

Som regel kjenner gjerningspersonen offeret

Drapene har som regel skjedd i private hjem

Statistikk fra Kripos viser at hele 72 prosent av drapene fra 2008 til 2017 ble begått i offerets, gjerningspersonens eller deres felles hjem.

De 14 sakene som så langt i år etterforskes som drap, bekrefter dette bildet.

Drapssaker i Norge i 2018 Ekspandér faktaboks 1. januar: En mann omkom i en møteulykke på E18 ved Larvik der også mannens kone og tre barn ble skadd. En 21 år gammel mann som kjørte i feil kjøreretning, er siktet for drap.

7. januar: En mann i 30-årene siktes for drap på sin tre måneder gamle datter. Hun ble innlagt på Ullevål sykehus i Oslo med kritiske skader 27. desember 2017 og døde 7. januar 2018. Moren er siktet for passiv medvirkning til vold. Familien bor til vanlig i Nordland, men var i Oslo på ferie.

13. januar: Janne Jemtland (36) blir funnet død på elvebunnen i Glomma i Våler kommune i Hedmark. Hun ble sist ble observert 29. desember og meldt savnet 30. desember. Ektemannen ble fredag 12. januar pågrepet og siktet for drap.

26. februar: Robin André Svendsen (29) dør kort tid etter at han ble knivstukket under et basketak på Brunholmen i Ålesund. En 29 år gammel mann er siktet for drap, men hevder knivstikkingen skjedde i selvforsvar.

10. februar: En 70 år gammel kvinne blir funnet død i en leilighet på Landås i Bergen. En 43 år gammel mann pågripes i leiligheten og siktes for drap. Mannen nekter straffskyld.

10. mars: En 46 år gammel mann er siktet for forsettlig drap etter at en kamerat i 30-årene dør etter å ha blitt skutt med en pistol i en bolig i Nittedal i Akershus. 46-åringen sier det var et uhell.

12. mars: En polsk mann (31) blir funnet skutt og kritisk skadd i et garasjeanlegg på Bjørndal i Oslo. Han dør dagen etter på sykehus av skadene. En 32 år gammel norskpakistaner er varetektsfengslet og siktet for drapet. Polakken skal ha vært et uskyldig offer og kjente ikke den siktede.

23. mars: En 21 år gammel mann blir funnet død utenfor en boligblokk i Fyllingsdalen i Bergen i 5-tiden om morgenen. Mannen har trolig falt fra 7. etasje. En kamerat i 20-årene og hans mor i slutten av 40-årene er siktet for drap eller medvirkning til drap.

9. april: En 38 år gammel marokkansk kvinne blir funnet død i sin bolig på Notodden i Telemark. Den tidligere ektemannen hennes, en 53-åring fra Syria, pågripes og siktes for drap to dager senere.

28. juni: En mann i 60-årene blir kritisk skadd i en voldshendelse på en institusjon for rusavhengige i Drammen 26. juni. Han dør to dager senere. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for forsettlig drap.

1. juli: En 27 år gammel tsjekkisk kvinne blir kritisk skadd i en knivstikking på Tiffani Café på Frogner i Oslo. Hun dør en drøy uke senere. En 51 år gammel mann, også han tsjekkisk statsborger, er siktet for drap. Han har ett felles barn med kvinnen.

14. juli: 18-årige Håvard Pedersen blir knivstukket mens han er på jobb på Coop Byggmix i Vadsø. Han blir erklært død kort tid etter. En 17-åring som kom til Norge som mindreårig asylsøker fra Afghanistan i 2015, er siktet for drap.

18. juli: En person blir funnet utbrent og død i Maridalen i Oslo. Personen blir senere identifisert som en norsk mann i slutten av 30-årene bosatt i Oslo. 55 år gamle John Edvin Lie blir pågrepet og siktet for likskjending, og siktelsen utvides til å omfatte drap. Lie het tidligere Johnny Olsen og er blant de dømte for Hadelandsdrapene i 1981.

30. juli: 13-årige Sunniva Ødegård blir funnet død på Varhaug i Rogaland. En 17-årig gutt fra samme sted er siktet for drap. Kilde: NTB

I kun et fåtall av drapssakene har det vært tilfeldige ofre, eller drapene vært utført av en person som tidligere er domfelt for drap.

I juli ble en person funnet forbrent og drept på en teltplass ved Maridalen i Oslo. Den tidligere drapsdømte John Edvin Lie er siktet for drap og likskjending. Politiet jobber nå med å få oppklaring i relasjonen mellom siktede og avdøde. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Nedgang i antall drap

I 2017 ble det registrert 25 drapssaker. Det nest laveste antallet i løpet av ett år på de ti siste årene, ifølge statistikk fra Kripos.

– Drap generelt er nedadgående, og det er positivt. 1. august i fjor hadde vi 18 registrerte drapssaker, i år på samme tid har vi 13-14, sier leder for Voldsseksjonen i Kripos, Vibeke Schei Syversen.

Leder for Voldsseksjonen i Kripos, Vibeke Schei Syversen, sier det er svært sjelden at drapssaker i Norge omhandler barn, slik som i Sunniva-drapet på Varhaug i Rogaland. Foto: Kripos

– Hva kan være årsaken til nedgangen i antall drapssaker?

– Jeg tror det er mange ting som spiller inn. Det kan for eksempel være våpenamnesti, eller at sykehusene gjør en bedre jobb. I tillegg har vi jobbet mer aktivt med forebygging.

Schei Syversen peker også på at det begås få drap i Norge sammenlignet med andre land. I dag er drapsraten på 0,4 per 100.000 innbygger.

– Et hvert drap er et drap for mye, men Norge er et trygt land å bo i.

300 drap på ti år

Det er imidlertid én type drap som holder seg stabilt, nemlig partnerdrap.

– Det er kanskje der vi må jobbe enda mer med forebyggende. Og drapsstatistikken gir oss nødvendig kunnskap til å gjøre nettopp det.

Janne Jemtland ble funnet død i en elv i Brumunddal i januar. Ektemannen er siktet for drap og sitter varetektsfengslet. Antall partnerdrap i Norge har holdt seg stabilt de siste ti årene. Foto: Alexander Nordby / NRK

Statistikken til Kripos viser at antall årlige drap varierer.

Stort sett ligger antallet på mellom 25 og 28 drap i året. I 2013 ble hele 42 drapssaker registrert, mens 2015 hadde det laveste antallet med 22.

I perioden 2008 til 2017 ble det registrert totalt 296 drapssaker med 311 ofre og 347 gjerningspersoner.

Da er ikke terrorangrepene 22. juli 2011, hvor 77 personer mistet livet, tatt med i beregningen.

Laster Highcharts-innhold

Syv uoppklarte drapssaker

En stor overvekt av gjerningspersonene er menn med norsk statsborgerskap. I de oppklarte drapssakene utgjorde kvinner kun 13 prosent av gjerningspersonene.

– Det er med drap som i kriminalstatistikken for øvrig, at gjerningspersonene er menn. Som i 2017, da menn stod bak 90 prosent av de registrerte drapene, sier Schei Syversen.

Det gjenstår fremdeles syv uoppklarte drapssaker i Norge.

– Har den teknologiske utviklingen gjort det enklere å oppklare drap?

– Datamengden er større og det er mye mer å behandle. Sånn sett kan det på mange måter være komplekst, men samtidig har man større muligheter ved hjelp av digitale spor.

Kniv vanligste drapsvåpen

I perioden 2008 til 2017 viser Kripos' statistikk blant annet:

Aldersspennet er stort, fra under 14 år til godt over 60 år.

Majoriteten var mellom 21 og 30 år.

Kun to gjerningspersoner var under den kriminelle lavalder, som i Norge er 15 år, på gjerningstidspunktet.

Drapsvåpenet i de fleste sakene var kniv og andre stikkvåpen.

Litt under halvparten av alle drap begås i ruspåvirket tilstand.

52 prosent av gjerningspersonene var tidligere domfelt.

Kun tre personer var tidligere dømt for drap eller drapsforsøk.

Flesteparten ble begått i Oslo

En 16 år gammel jente ble i juni dømt til 11 års fengsel for drap og drapsforsøk med kniv på Sørlandssenteret i juli 2017. Drapsstatistikken til Kripos viser at kniv brukes som drapsvåpen i 47 prosent av tilfellene. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

– Det vi ikke har full oversikt over, er årsakene. Hvorfor skjer ulike drap og hvilke faktorer spiller inn, sa Håkon Johannessen, politioverbetjent og spesialist i etterforskning ved Oslo politidistrikt, til NRK august i fjor.

Til tross for omfattende statistikk, er det et behov for mer kunnskapsutvikling om drap i Norge. Siden 1960-tallet har Kripos gitt ut rapporter om drap i Norge, og siden januar 1990 har de ført oversikt over antallet.

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) tok initiativ til arbeidet med å opprette et register som skal forhindre drap.

Sverige opplever en økning i antall drapssaker

I motsetning til Norge, opplevde Sverige i fjor det høyeste antallet drapssaker siden Brottsförebyggande begynte registreringen i 2002. Landet med sine 10 millioner innbyggere, hadde 116 drapssaker i 2017, inkludert terrorangrepet i Stockholm hvor fem mennesker mistet livet. Til sammenligning ble det registrert 98 saker i 2002.

Skyteepisodene i Malmö-området har fått mye oppmerksomhet, og rapporten viser at Sverige har flere drapssaker i året nå enn tidligere.

Statistikken for 2011 til 2017 viser blant annet:

Antall drap begått med skytevåpen har økt fra 17 til 40.

Flesteparten ble begått i de tre storbyregionene Stockholm, Vest og Syd.

Andelen kvinnelige ofre har minsket fra 31 til 24 prosent.

Mannlige ofre har økt fra 68 til 76 prosent.