Drapsforsker: – Svært sjeldent at en tenåring blir drept

Natt til mandag ble 13 år gamle Sunniva Ødegård funnet død på Varhaug på Jæren.

– Det har vært noen tilfeller i Norge den siste tiden hvor barn dreper barn. Der det har oppstått en konflikt som de ikke kan håndtere nettopp fordi de er barn, uttalte kriminolog og drapsforsker Vibeke Ottesen til NRK tirsdag morgen før siktelsen ble kjent.

– Barn under fire år er mest sårbare

Statistikken viser at svært få barn og unge under 18 år drepes i Norge. Ifølge drapsforsker Ottesen er det snakk om to til tre ganger i året som et minimum.

– På tross av at det skjer veldig sjeldent, er det helt klare mønstre. De mest sårbare er de yngste barna, de under fire år, sier Ottesen.

De offisielle tallene vitner om at det er flest fedre som tar livet av sine barn. Det oppstår ved samlivsbrudd hvor far får tanker om både drap og selvmord, ifølge Ottesen.

– Du har også tilfeller av psykisk lidelse, eller at far sliter økonomisk. Da tar han igjen livet av seg selv, og tar med det kjæreste han har, sier drapsforskeren.

I situasjoner hvor små barn blir utsatt for vold eller omsorgssvikt, kan det være vanskelig å si noe hvilken omsorgsperson som har utøvet volden, eller vært passiv medvirkende.

Vibeke Ottesen trekker frem saken fra 2005 hvor åtte år gamle Christoffer Gjerstad Kihle døde av hodeskader etter omfattende mishandling.

Etter flere runder i retten ble stefaren dømt til åtte års fengsel for å ha mishandlet stesønnen slik at han døde, mens moren ble dømt til ett år og seks måneders betinget fengsel for ikke å ha grepet inn i mishandlingen.

LITEN AVSTAND: Tenåringsjenta ble funnet på Møllevegen, som ligger mellom et turområde og boligområde i utkanten av Varhaug sentrum. Jenta bodde bare 150 meter unna, i huset nede til høyre på bildet. Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

– Selv i Norge er ikke barn immune mot å bli drept

Tenåringsjenta Sunniva Ødegård (13) ble meldt savnet av familien etter at hun søndag kveld ikke kom hjem til avtalt tid. Noen timer senere ble hun funnet på en gangsti, kun 150 meter fra hjemmet.

Tirsdag morgen bekreftet politiet at en 17-åring er siktet for drapet.

17-åringen, som er norsk statsborger og bosatt på Varhaug, møtte selv opp hos politiet mandag.

Han nekter straffskyld, og etterforskningen pågår for fullt.

– I Norge har vi få drap, og svært få barnedrap i forhold til andre land som Australia, USA, England. I disse landene er det lov å fysisk disiplinere barn, og det fører til flere tilfeller av dødelig vold, sier Vibeke Ottesen.

Hun sier at den sjeldne forekomsten er en av årsakene til at vi reagerer kraftig når barn og unge blir drept.

– Men vi må vite at ikke engang i Norge, er barn immune mot å bli drept. Hverken de små eller tenåringene, sier Ottesen.