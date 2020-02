DNB tapte i Høyesterett

I slutten av januar startet Høyesterett behandlingen av norgeshistoriens største gruppesøksmål, som Forbrukerrådet har anlagt mot DNB. Søksmålet omfatter 180.000 fondskunder.

— Det prinsipielle i denne saken er nå avklart: Har du betalt for mye for en tjeneste, så har du krav på prisavslag – også når du har handlet finansielle produkter. Det er av stor betydning for svært mange forbrukere, sier direktør for Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket.

Striden har stått om DNB har tatt for godt betalt for tre aktivt forvaltede aksjefond i perioden fra 2010 til 2015. Banken fikk kraftig kritikk av Finanstilsynet for prisingen av fondene i 2015.

DNB vant i tingretten, mens i lagmannsretten fikk Forbrukerrådet medhold i at banken tok for høy pris i forhold til den aktive forvaltningen som ble gjennomført.

Må betale tilbake 350 millioner kroner

– Høyesterett har i dag gitt Forbrukerrådet medhold i saken mot DNB Asset Management. Vi erkjenner at vi ikke nådde frem med vårt syn om at fondene det var snakk om var forvaltet i tråd med det som var forespeilet kundene, sier informasjonsdirektør Even Westerveld.

I lagmannsretten ble DNB dømt til å betale 345 millioner kroner tilbake til kunder for å ha solgt dyre aksjefond.

Westerveld opplyser nå at banken skal betale ut cirka 350 millioner kroner i honorarer til andelseierne, i tråd med dommen.

– Vi kommer til å betale ut disse pengene så raskt som praktisk mulig. Kundene vil få beskjed fra oss så snart vi er klare til å betale ut, så de trenger ikke å ta kontakt med oss. Alle kunder som har krav på erstatning vil få brev i nettbanken eller i posten der de blir bedt om å gi banken tilbakemelding på hvilken konto de ønsker pengene utbetalt på, sier han.

I snitt er det ifølge DNB snakk om 1900 kroner per kunde.

– Men mange vil få langt mindre enn dette, ettersom noen relativt få større kunder drar opp gjennomsnittet. For enkelte kunder vil det kunne ta noe tid fordi det er snakk om rundt 180 000 kunder med ulike fondsporteføljer, sier Westerveld.