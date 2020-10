De tre siste månedene har DNB tjent 13,4 milliarder kroner, og hatt et overskudd på 5,5 milliarder kroner.

Storbanken har dermed tjent mer enn en milliard mindre enn den gjorde samme tid i fjor. Overskuddet har krympet rundt 500 millioner kroner fra året før.

– Banken står fjellstøtt og gjeninnhentingen av norsk økonomi har på flere områder gått raskere enn mange hadde fryktet, sier konsernsjef Kjersti Braathen i børsmeldingen.

Resultatet før skatt kom på 6,9 milliarder kroner. Det er bedre enn hva analytikerne forventet, men også en nedgang fra fjoråret.

Tredjekvartalsrapporten viser hvordan det har gått med banken og hva den har tjent fra juli og til og med september i år.

Lavere renteinntekter

Netto renteinntekter, altså hva banken har tjent på renter, falt over 600 millioner kroner fra tredje kvartal i fjor. I meldingen står det at det har sammenheng med rekordlave rentenivåer i Norge og utlandet.

På grunn av koronapandemien fikk Norge nemlig nullrente for første gang i historien tidligere i år. Det ser Norges Bank for seg at vil vare frem til slutten av 2022.

På forhånd ventet analytikere fra 13 meglerhus i gjennomsnitt at banken ville tjene 12,9 milliarder kroner i tredje kvartal. Det er DNB som har hentet inn konsensusestimatene.

Bankanalytiker Joakim Svingen i Arctic Securities. Foto: Arctic Analytics

DNB-analytiker Joakim Svingen i Arctic Securities kaller resultatet til DNB for solid:

– De viser styrke med tanke på kapitalisering, inntjeningen er bedre enn ventet og det vises også gjennom at man foreslår å opprettholde utbyttet for 2019, og i tillegg ber om godkjenning om tilbakekjøp av aksjer, sier Svingen til NRK.

Lavere tapsavsetninger

Ifølge meldingen har det vært utlånsvekst til personkunder og små- og mellomstore bedrifter, og storbanken hadde lavere tapsavsetninger tredje kvartal i år, enn tilsvarende kvartal året før.

Tapsavsetningene i oljerelaterte næringer var høye, skriver selskapet.

– Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til hvordan både pandemien og økonomien vil utvikle seg. Vår oppgave er å støtte kundene våre med kapital og kloke råd, og det har vi gode forutsetninger for å klare også i fortsettelsen, sier Braathen.

Staten har eierandeler i DNB, som er Norges største bank. Andre kvartal i år leverte storbanken et resultat før skatt på 6,3 milliarder kroner. På bunnlinja var det 5 milliarder kroner.

Færre avdragsutsettelser i Sparebanken Møre

Sparebanken Møre kom også med resultater for tredje kvartal torsdag. Banken hadde 153 millioner kroner i resultat etter skatt i perioden. Det er 19 millioner lavere enn i samme periode i fjor.

Men ledigheten har falt i Møre og Romsdal, og banken ser lysere utsikter.

Det er nå få kunder som har behov for å få utsatt utdragene på lånet sitt. I tillegg sparer kundene mer, og en del velger å betale ned mer på boliglånet fordi renten er lav, ifølge banken.

I en spørreundersøkelse blant kundene i næringslivet, har banken også fanget opp gode signaler.

– Deler av næringslivsporteføljen vår fikk innvilget avdragsutsettelse i vår på grunn av covid-19. Undersøkelsen som ble gjennomført i september viser at en svært lav andel har behov for ytterligere avdragsfrihet, sier adm. direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre.