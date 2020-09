Økokrim i dialog med amerikanske myndigheter etter FinCen-lekkasjen

Amerikanske banker har varslet om en rekke mistenkelige transaksjoner, viser dokumentlekkasjen som har fått navnet FinCen files.

Over 400 journalister i 88 land står bak lekkasjen som kommer fra amerikanske Financial Crimes Enforcement Network (Fincen), som tilsvarer norske Økokrim.

Søndag meldte Aftenposten at amerikanske banker har varslet om 1 milliard kroner som er har blitt sluset gjennom ulike DNB-kontoer. Bankene mistenker at pengene kan kobles til hvitvasking og annen kriminalitet.

DNBs konserndirektør for kommunikasjon, Thomas Midteide, opplyser til NRK at rapportering av denne typen transaksjoner til myndighetene er et tegn på at systemet fungerer, og ikke nødvendigvis et tegn på at det har skjedd noe galt.

– Bankene skal alltid melde inn transaksjoner som er mistenkelige, og det viser Aftenpostens saker er gjort, sier han.

Assistrende Økokrim-sjef Hedvig Moe bekrefter til NRK at Økokrim nå er i dialog med amerikanske Fincen, som tilsvarer norske Økokrim.

Økokrim har også kontaktet Finanstilsynet.

Forsøker å skaffe oversikt

– Vi forsøker å skaffe oss et bilde av innholdet i lekkasjene, og vi har tatt kontakt med Fincen for å skaffe oss oversikt over hva som ligger i informasjonen som er lekket, sier Moe.

– Hva slags informasjon kan dere få fra Fincen som er relevant for virksomheter i Norge?

– Det er for tidlig å si, men vi vil skaffe oss best mulig oversikt. Vi ønsker å skaffe oss bilde av eventuelle forhold som skal følges opp i straffesaker her i Norge, sier hun.

Moe opplyser at lekkasjene kan gi dem et bilde på hvordan de og andre i utlandet følger opp slike meldinger om mistenkelige transaksjoner.

– Vi håper å lære noe av lekkasjene. Vi jobber også med en gjennomgang av hvordan vi håndterer finansiell etterretning.

Fincen Files Ekspandér faktaboks Fincen Files er et internasjonalt journalistisk prosjekt hvor mer enn 400 journalister fra 88 land deltar.

Prosjektet er et resultat av omfattende internasjonale undersøkelser av hvitvasking og økonomisk kriminalitet.

Kilden til prosjektet er rapporter om mistenkelige transaksjoner som banker og andre rapporteringspliktige aktører har sendt til den amerikanske finanstilsynsmyndigheten Fincen.

En tidligere ansatt, Natalie Edwards, ved Fincen ble arrestert i 2018 for å ha lekket rapportene som Fincen Files-prosjektet bygger på.

Prosjektet ledes av amerikanske Buzzfeed News og den internasjonale journalistorganisasjonen ICIJ.

Har flyttet store summer

FinCen-lekkasjen viser storbanker skal ha bistått svindlere, gangstere og oligarker.

Fem av de største bankene i USA har bistått suspekte kunder med å flytte enorme summer på tvers av landegrenser. Dette har de gjort til tross for at de tidligere er bøtelagt for ikke å ha gjort nok i kampen mot hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet, skriver Aftenposten.

Dokumentlekkasjen skal vise at de største bankene i USA:

Godkjenner pengeoverføringer til tross for at de ikke vet hvem kunden er.

Bruker flere år på å oppdage at betalinger hadde alle klassiske tegn på hvitvasking.

Bistår kunder som er involvert i offentlige svindel- og korrupsjonssaker.

Dokumentene inkluderer dusinvis av politikere, deres pårørende og medhjelpere, som Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort, som er dømt for økonomiske forbrytelser.