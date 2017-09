Åpen strid blant politikerne i Ap

Torsdag ble det kjent at partiledelsen i Arbeiderpartiet innsetter nestleder Trond Giske som finanspolitisk talsperson. Det skjedde etter at Marthinsen uttrykte ønske om å fortsette. Dermed må Marthinsen, som har hatt rollen de siste fire årene, finne seg noe annet å gjøre på Stortinget.

Siden nyheten ble kjent har flere politikere reagert både positivt og negativt på innsettelsen. Samme dag valgte to Ap-rådgivere å si opp stillingen sin uten å komme med noen begrunnelse.

På Facebook er det nå en åpen strid blant både tidligere og nåværende Ap-profiler. Blant dem tidligere statsråd Tove Strand.

«Vi trenger rollemodeller som henne for å motivere unge kvinner til å påta seg verv-også på områder som dessverre fortsatt er dominert av menn. Det er ikke spesielt motiverende når flinke kvinnelige politikere tas av oppgaven ved første anledning», skriver Tove Strand om Marthinsen på Facebook.

– Det trengs nye fjes

Ap-politiker Trond Jensrud mener derimot det blir feil om alle posisjoner i stortingsgruppen besettes av de samme personene.

POSITIV: Ap-politiker Trond Jensrud sier det trengs nye fjes på de fleste poster, og at det er slik partiet evner å fornye seg. Foto: Arbeiderpartiet

– Det trengs nye fjes på de fleste poster. Det betyr ikke at folk vrakes, men at partiet evner å fornye seg.

Videre skriver han at han tror de fleste stortingsrepresentanter har godt av å skifte komité med jevne mellomrom for å få erfaring fra flere områder.

– Slik blir man en bedre allround-politiker. Dette gjelder også Trond Giske, Hadia Tajik og Marianne Marthinsen – som alle tre er blant de beste partiet har.

Foto: Facebook

– Hva holder vi/de egentlig på med?

Under Jensruds Facebook-innlegg kommenterer tidligere statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet, Randi Øverland, at hans kommentar blir for generell.

STØTTER MARTHINSEN: – Det er ikke slik at hun ikke kan fortsette fordi om en skal gå en ny runde. Alle må ikke bytte komité! I tillegg ønsker hun selv å fortsette, skriver Øverland. Foto: Svein Sundsdal / NRK

«All støtten hun får viser at partimedlemmene bryr seg og ønsker å gi et signal til partiledelsen. Men det er tydeligvis ikke så viktig. Folk reagerer på måten Ap håndterer dette på. Hva holder vi/de egentlig på med?»

Til NRK sier Øverland at hun reagerte da hun hørte nyheten om at Marthinsen ville bli flyttet på.

– Jeg ble forbauset. Det er merkelig at enkelte verv blir besluttet så raskt. Marthinsen representerer en ny generasjon og har gjort en god jobb i finanskomiteen der hun burde bli værende.

– Er det et partiopprør på gang?

– Ja, det kan ikke partiledelsen nekte for. Nå må de sørge for at vi ikke mister støtte. Det er beklagelig at det oppstår en konflikt, men vi må kunne si ifra og partiledelsen må lytte, sier hun.

– Presser dyktige kvinner til side

Grethe Fossum, som var stortingsrepresentant for Ap i 12 år fram til 2005, mener på sin side at Ap-nestleder, Trond Giske, flere ganger har forsøkt å presse dyktige kvinner til side.

NEGATIV: Grethe Fossum mener Ap-nestleder, Trond Giske, flere ganger har forsøkt å presse dyktige kvinner til side. Foto: Glenn Slydal Johansen / NRK

«Det er ikke første gang Trond Giske har prøvd å presse seg foran flinke kvinner. På 90-tallet prøvde han å bli nestleder og vi måtte bruke likestilling for å holde han unna. Denne gangen har han klart å ta posisjonen til en av de dyktigste kvinnene vi har i partiet»​, skriver Fossum som svar på Strand sitt innlegg.

– Ikke noe opprør i Arbeiderpartiet

SER IKKE OPPRØR: Fylkestopp og nyvalgt stortingsrepresentant Cecilie Myrseth fra Troms kjenner seg ikke igjen i noen konflikt. Foto: Marius Fiskum / Pressebilde

Nyvalgt stortingsrepresentant Cecilie Myrseth, fra Ap i Troms, tar til motmæle og sier det ikke er noen konflikt i partiet. Hun oppfordrer til ro.

– Man får et inntrykk i mediene av at det finnes noen kamper som vi ikke har. Det vi gjør nå er å konstituere en stortingsgruppe, da er det helt vanlig at noen får nye posisjoner. Det handler ikke om å kaste noen, men om naturlige rokeringer.

Hun sier striden ikke har noe med likestilling å gjøre.

– Det er 12 komiteer som skal fylles, til det har vi dyktige kvinner og menn med like muligheter. Det er ingen som har klippekort på noen av de posisjonene, sier hun.

– Ingen kan regne med å bli på samme post

STØTTER BYTTET: Ap-politiker Knut Storberget sier at ingen kan regne med å bli på samme post. Foto: Scanpix/NTB

Tidligere justisminister, nå stortingsrepresentant Knut Storberget, slenger seg på debatten og sier at han er enig med Jensrud.

Han skriver blant annet at ingen kan regne med å bli på samme post, og at partiets ledelse gjør rett i å plassere Hadia og Trond i sentrale poster.

– Så må selvfølgelig kjønnsfordeling ivaretas. Med denne første beslutningen har man gjort det, og det vil de klare med resten.