Måndag morgon møttest leiar i Raud Ungdom Amrit Kaur og leiar i AUF Astrid Hoem, i Politisk kvarter. Dette er fyrste gong dei møtes sidan utsegna til Amrit Kaur.

Kaur beklaga personleg til Hoem, med særleg bakgrunn i at AUF har opplevd eit terroråtak.

– Det eg har lyst til å beklage no er fyrst og fremt det at eg brukte ordet terrorist då eg omtala Støre, Stoltenberg og Tangen. Det var ikkje berre dumt, det er feil. Det stemmer ikkje, sa Kaur i Politisk kvarter-sendinga.

Kaur posta ein video på TikTok der ho kalla Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre og Nicolai Tangen for terroristar.

Laurdag beklaga Raud Ungdom-leiar utsegna i eit innlegg på Facebook.

– Eg var sint og frustrert då eg la ut videoen. Eg vart så sur at eg valte feil ord, sa Kaur.

Kaur beklagar for utsegna der ho kalla Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre og Nicolai Tangen for terroristar. Foto: Milana Knezevic / NRK

Sterke reaksjonar i AUF

Hoem seier ho fekk mange tilbakemeldingar frå AUF-medlemmer.

Dei reagerte på at leiaren i Arbeidarpartiet, Jonas Gahr Støre vart kalla for ein terrorist.

– Vi opplevde så sterkt å plassere Støre inn i same kategori som terroristen som sto bak 22. juli.

Å samanlikne Støre med ein terrorist, meiner Astrid Hoem er farleg. Foto: Milana Knezevic / NRK

Å samanlikne Støre med ein terrorist, meiner Hoem er farleg.

– Det er for meg heilt forkasteleg.

Ho seier at ho hadde reagert like hardt, viss det var ein nyvald FpU-leiar som hadde sagt det same.

– Det var gale

RU-leiaren legg seg flat. Ho seier at bruken av ordet «terrorist» var dårleg handtert.

– Det var gale gjord, seier Kaur. Ho legg særleg vekt på ordbruken hennar.

Foto: Milana Knezevic / NRK

Det er likevel ikkje alle utsegna ho går tilbake på.

Ho meiner framleis at Noreg bidreg til eit folkemord ved at Statens pensjonsfond tener på investeringar i våpenselskap som sel våpen til Israel.

– Eg meiner framleis at Benjamin Netanyahu er ein terrorist.

Kaur seier at ho må byggje opp tilliten innanfor ungdomspartiet. Etter utspela hennar har fleire meldt seg ut frå RU.

– Eg må leggje fokuset på å faktisk drive med politikk, seier ho.

Fleire har reagert

Både Raudt-leiar Marie Svene Martinussen, Sofie Marhaug og Mímir Kristjánsson har teke avstand frå utsegna.

– Eg forstår at mange i Noreg reagerer på det. Det gjer eg òg. Fordi det gjer vondt. Raudt har tidlegare teke sterkt avstand frå alle som prøver å kople Arbeidarpartiet til terror. Det gjer eg også no, sa Raudt-leiaren til NRK.

Kristjánsson skreiv eit innlegg på Facebook, der han reagerte kraftig på omtala av Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre og Nicolai Tangen som terroristar.

Landsstyremedlem i Raudt og gruppeleiar i Raudt Porsgrunn vart òg opprørt over utspela frå Kaur.

Han opna opp for at Raudt skal kutte støtta til ungdomspartiet.

Dette var før Kaur hadde beklaga seg.