Sier opp som Ap-rådgivere etter ny Giske-stilling

Etter det NRK erfarer har to av Arbeiderpartiets rådgivere sagt opp sine stillinger etter at det ble kjent at Trond Giske tar over som finanspolitisk talsperson.

De to er Harald Jacobsen og Maria Schumacher Walberg, som begge har jobbet for finansfraksjonen i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

Det skjer etter at det tidligere i dag ble kjent at Marianne Marthinsen ble vraket som partiets finanspolitiske talsperson til fordel for nestleder Trond Giske.

Arbedierpartiets sekretariatsleder på Stortinget, Hans Kristian Amundsen, sier til NRK at han ikke har mottatt noen oppsigelse. På spørsmål om han er kjent med at en oppsigelse er på vei, svarer han det samme:

– Jeg har ikke mottatt noen oppsigelse.

Aps partisekretær Kjersti Stenseng sier til NRK at Marthinsen ikke er vraket, men at de vil bruke henne i andre roller i partiet.

– Marthinsen er ikke «vraket». Nå er det sånn at når man setter sammen en ny stortingsgruppe, så er det ganske vanlig at folk bytter komiteer og verv. Hun har gjort en god jobb og vi ønsker å bruke henne til flere oppgaver i tiden som kommer, sier Stenseng.