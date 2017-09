Giske blir Aps nye finanspolitiske talsperson

Saken oppdateres.

Arbeiderpartiet gjør Trond Giske til ny finanspolitisk talsperson, og vraker dermed Marianne Marthinsen.

Dette etter at Marthinsen har uttrykt ønske om å fortsette i stillingen.

Hadia Tajik blir Aps parlamentariske nestleder og leder for arbeidskomiteen, bekrefter Aps kommunikasjonssjef Camilla Ryste overfor NRK.

Partileder Støre fortsetter i utenriks – og forsvarskomiteen som parlamentarisk leder.

Alle er på samme lag

– Vi har hatt en diskusjon i partiledelsen om hvordan vi bruker våre ressurser. Verken Marianne Marthinsen eller Dag Terje Andersen har gjort noe feil, sier Trond Giske til NTB.

Han mener det ikke er snakk om noen maktbalanse.

– Vi er alle på samme lag. Det er ikke unaturlig at partiledelsen snakker oss imellom og at partiet ser på gruppa på nytt, som en helhet, etter et valg, sier han.

Giske mener likevel det er lov å ha sterke følelser rundt oppgaver som folk skal ha i stortingsgruppa.

På spørsmål om dette er en likestillingssak svarer han at dette er noe partiet tar med lave skuldre.

– Jeg kan love at det blir en jevn kjønnsbalanse mellom de tolv fraksjonslederne våre. Jeg er sikker på at partiet vil lande på en god måte, sier han.

OVER OG UT: Partileder Jonas Gahr Støre og tidligere finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen presenterer Arbeiderpartiets alternative budsjett på Stortinget oktober 2016. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Vil skape debatt

Tirsdag luftet partileder Jonas Gahr Støre (Ap) at Trond Giske kunne overta vervet til finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen.

Ifølge VG har også Aps andre nestleder, Hadia Tajik, gitt uttrykk for at hun vil være ukomfortabel med en situasjon der Giske vil ha et slikt verv.

NRKs politiske kommentator Magnus Takvam er ikke overrasket over avgjørelsen, men sier det er klart at det vil skape debatt.

GISKE OMSTRIDT: – I partiledelsen ser man det ikke som lite aktverdig at nestlederen i partiet ber om posisjonen, men Trond Giske er en veldig omstridt person i Arbeiderpartiet og stortingsgruppa, og derfor har dette ført til reaksjoner internt i stortingsgruppa, sa NRKs politiske kommentator Magnus Takvam på tirsdag. Foto: NRK

– Hun har jo gitt uttrykk for å fortsette og hun har også gjort en god jobb i stillingen, så dette vil nok vekke diskusjon i partiet. Men det som har skjedd er jo at de to nestlederne i partiet har ønsket seg nye stillinger, sier han.

Nå er altså fordelingen av de to toppvervene i partiet avklart.

– Tajik blir talsperson i arbeids -og sosialsaker som er en av hovedoppgavene for Arbeiderpartiet i opposisjon fremover, mens Giske tar alt som har med budsjett og finanspolitikk å gjøre, sier Takvam.

NRK har enda ikke lyktes i å få kontakt med verken Støre, Tajik eller Marthinsen.

Kabalen ikke lagt

Innstillingen fra valgkomiteen i Arbeiderpartiet er enstemmig, men ikke fullstendig. Det gjenstår fortsatt arbeid med å fordele øvrige verv. Dette melder NTB.

– Arbeidet i komiteen er ikke ferdig, men siden det har vært offentlig oppmerksomhet rundt hvilke komiteer på Stortinget partiledelsen vil sitte i synes jeg som valgkomiteens leder det er greit å opplyse om komiteens innstilling rundt dette spørsmålet, sier valgkomiteens leder Kjersti Stenseng til nyhetsbyrået.