Dette er AUFs krav til regjeringsforhandlingene

Torsdag kom AUF med sine krav til Arbeiderpartiet under regjeringsforhandlingene.

Onsdag ble det klart at SV trakk seg fra sonderingene, og at Ap og Senterpartiet inngår i regjeringsforhandlinger.

Høyreekstremisme, likestilling og inkludering, klima, unges muligheter, og internasjonalt samarbeid var fokusområdene til ungdomspartiet.

Særlig klima, unges fremtid og kommende stortingssamarbeid ble hevet ut som viktige temaer for AUF.

Lenger ned i saken kan du lese alle kravene i sin helhet.

Krav om oljelisenser

Selv om SV trakk seg fra regjeringssonderingene blant annet grunnet uenighet om olje og søken etter nye oljefelt, har AUF som krav at det skal settes en stopper for nye letelisenser.

– FN har erklært kode rød. Alle land er nødt til å slutte å lete etter olje. Det inkluderer Norge. Her er vi ærlig uenige med Arbeiderpartiet. Det er vår oppgave å dra partiet i en grønnere retning, og vi jobber for det internt i partiet, sier Hoem.

Det nekter Støre blankt.

– Det kommer ikke til å skje. Det er kort sagt, fordi det ikke er Arbeiderpartiets politikk å sette en stopper for nye letelisenser, sier Støre til NRK.

Astrid Willa Eide Hoem, leder for AUF, og Jonas Gahr Støre, leder for Arbeiderpartiet, under skolevalget i høst. Foto: Eivind Molde / NRK

Forventer klimaansvar

Hoem sier det er leit at SV ikke ble med videre til regjeringsforhandlingene. Hoem mener partiet kunne bidratt positivt i en ny regjering.

– Det gjør AUF sin rolle enda viktigere. Nå forventer vi at Jonas tar klimaansvar og at dette blir en klimaregjering, sier ungdomspartilederen.

Krav fra AUF til Ap Ekspandér faktaboks Høyreekstremisme:

Nedsette en ekstremismekommisjon med mål om å kartlegge og forebygge fremveksten av rasistiske og høyreekstreme miljøer i Norge, samt og styrke landets freds- og menneskerettighetssentre.

Fjerne abortnemndene til uke 18 og innføre en samtykkelov. Innføre forbud mot homoterapi for alle.

Stans i nye letelisenser på norsk sokkel, og sikre at Oljefondet investeres i tråd med Parisavtalens mål. Gjennomføre en storstilt kollektivreform som gjør det enklere og billigere å velge klimavennlig transport landet over, og innføre nasjonalt ungdomskort for 250 kroner.

For å sikre økt gjennomføring i videregående innføre garanti for lærlingplass og fjerne dagens urettferdige fraværsgrense. Øke studiestøtta for høyere utdanning og øke utstyrsstipendet for yrkesfagelever i videregående i tråd med gratisprinsippet. Sikre god helsehjelp over hele landet gjennom at skolehelsetjenesten skal være til stede på skolen hver eneste dag, tannhelsa skal inn i egenandelsordninga og alle under 25 skal ha rett på gratis psykologbehandling. Gjennomføre en rusreform fundert på hjelp, ikke straff. Gjennomføre en boligskattereform med mål om å gjøre det mindre lønnsomt å eie investeringsboliger, og bygge 5000 studentboliger årlig.

Øke antallet kvoteflyktninger årlig til 5000, innføre foreldelsesfrist og vektlegge barns beste i asylsaker. Anerkjenne Palestina og stans handel med okkuperte palestinske områder. Signere og ratifisere FNs atomvåpenforbud.

Hun legger til at hun er grunnleggende optimist på at Arbeiderpartiet kan få gjennomslag for mye av sin politikk, og at AUF skal følge moderpartiet med argusøyne.

– Ap har gått til valg på et rødt program, og jeg er opptatt av at man skal gjennomføre det som står i programmet. Vi skal passe på at det blir en så rød og så grønn regjering som mulig - hver dag.

Blant klimatiltakene Hoem setter frem som krav, er et ungdomskort til landets unge.

– Det er et reisekort som koster 250 kroner i måneden, som gir unge mulighet til å benytte kollektivtransport i hele landet.

– Hvor mye vil det koste samfunnet?

– Det vil koste litt, men samtidig er det så viktig. Billigere, lettere tilgjengelig og mer miljøvennlige alternativer for unge er en viktig bit av klimapuslespillet, mener Hoem.

Frykter ikke høyresiden

– Synes du SV var for kjappe med å trekke seg fra sonderingene?

– Det er vanskelig for meg å si, fordi jeg ikke vet hva som lå på forhandlingsbordet. Jeg var overrasket fordi jeg hadde et håp om at de skulle bli med inn i forhandlinger.

På spørsmål om Hoem frykter for mye samarbeid mot høyresiden, lener hun seg på tidligere uttalelser fra den kommende statsministerkandidaten.

– Jeg frykter ikke politikk eller samarbeid mot høyre. Arbeiderpartiet har gått til valg på et tydelig venstresideprogram. Jonas har også vært tydelig i sine mål. Å samarbeide med SV på Stortinget er det mest naturlige for oss, slår Hoem fast.