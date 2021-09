Starter regjeringsforhandlinger

– Senterpartiet og Arbeiderpartiet har hatt møter og blitt enige om at vi setter i gang med forhandlinger om å danne regjering sammen, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

-Vi i Senterpartiet er klare til å ha en god arbeidsøkt sammen med Arbeiderpartiet i dagene som kommer, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Støre mener det er SVs eget ansvar at partiet i dag valgte å trekke seg fra regjeringssonderingene.

– Vi har jobbet med våre partikollegaer i SV og med sikte på å danne en trepartiregjering. Konklusjonen på det var at SV ikke ønsket å gå videre i forhandlinger. Det har vi respektert og tatt til etterretning, sier Støre.

– Jeg har vært åpen og lyttet til SV, legger Aps partileder til.

Pressekonferanse onsdag kveld. Du trenger javascript for å se video. Pressekonferanse onsdag kveld.

I gang med å planlegge regjeringsforhandlinger

Bare noen timer etter at det ble klart at SV trakk seg, sier Støre at Ap og Sp har kommet langt i å planlegge de neste forhandlingene.

– Vi har på disse timene kommet godt i gang med å legge forhandlinger opp, velge ut temaer og fordele oppgaver. Og vi har kraftfulle ambisjoner på hva vi skal få til sammen, sier Støre.

Årsaken til at de tre partiene opprinnelig startet regjeringssonderinger og ikke regjeringsforhandlinger var at Sp ikke var klar for det forteller Støre.

– Her tror jeg historien er ganske klar. Både Arbeiderpartiet og SV var klare for det. Senterpartiet var ikke klare for det og ville ha avklaringer for noen nøkkelpunkter i politikken. Det var områder vi ville kommet til uansett i denne kalenderen av saker. Det må nesten Trygve svare for. Og de avklaringene var nødvendige før vi kunne begynne forhandlinger, sier Støre.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har under hele valgkampen gjort det klart at han ønsket en regjering med kun Sp og Ap.

Trygve Slagsvold Vedum tok litt frisk luft ved Hurdalsjøen hotell på onsdag, da det ble klart at SV trakk seg fra regjeringssonderingene. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ap-lederen sier han håpte i det lengste at det var mulig å få til en flertallsregjering.

– Helt inn til morgentimene i dag hadde jeg håp om at det kunne lykkes, sier Støre.

Men også SVs partileder Audun Lysbakken sier onsdag kveld til NRK at han er overrasket over at det ikke var mulig å lomme til en løsning.

– Jeg trodde at vi skulle komme lenger - det trodde jeg….jeg har hatt en økende tro på at vi skulle få det til, sier Lysbakken.

SV: Fikk ikke nok

SV mente det ikke fikk nok gjennomslag på klimapolitikk og sosial utjevning.

Partileder Audun Lysbakken summerte opp en rekke områder hvor det ikke var mulig for SV å bli enig med Sp og Ap.

– Det er helheten på disse områdene. Oljepolitikken, utslippskutt, naturvern, skatt, å gjøre velferden profittfri.

SV-leder Audun Lysbakken (i midten) og nestlederne Torgeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø holdt onsdag pressekonferanse etter at SV trakk seg fra regjeringssonderingene. Foto: Terje Pedersen / NTB

På spørsmål om hvorfor Ap ikke kunne strekke seg lenger for å komme SV i møte på klimapolitikk, svarer Ap-lederen følgende:

– Vi må ha aktivitet i industrien vår for å lykkes med det grønne skiftet. Og da er vårt syn at uten aktivitet og en leteaktivitet og kartleggingsaktivitet får vi ikke til det grønne skiftet. Det å nærmest sette det på vent vil sette oss tilbake. Industrikompetansen er nøkkelen for å nå våre mål, sier Støre.

Vil forhandle budsjett med SV

Både Støre og Vedum sier at SV vil være deres naturlige samarbeidspartner når det gjelder å få godkjent et statsbudsjett.

– Vi hadde konstruktive samtaler i de fem dagene vi har vært her. Så når en ny regjering legger frem et budsjett, så er det naturlig å samtale med SV om det, sier Vedum.

Vedum vil ikke si noe om hvilke andre partier enn SV den nye regjeringen vil gå til i Stortinget for å få flertall i andre saker, som forsvars-, olje- og innvandringspolitikk:

– Sp og Ap fikk i sum et kraftfullt mandat av velgerne, og er den desidert største blokka i Stortinget. Men så er vi en mindretallsregjering, og da må vi selvfølgelig jobbe for å lytte på Stortinget, ha dialog, og prøver å få til brede løsninger.

Støre ønsket å ha med SV

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre har under hele valgkampen sagt at han ønsket seg en regjering med Ap, Sp og SV.

Han uttrykte i dag skuffelse over at SV trakk seg fra samtalene.

Jonas Gahr Støre var skuffet over at SV trakk seg fra regjeringssonderingene. Foto: Terje Pedersen / NTB

Men også i SV er det skuffelse. Kilder i partiet sier til NRK at de er både overrasket og skuffet over hvordan Støre ledet forhandlingene, og at Ap ikke ga SV den drahjelpen de trengte.

På direktespørsmål om han var skuffet over manglende drahjelp fra Ap, svarte Lysbakken slik til NRK.

– Vi hadde regnet med å måtte dra ting selv, men det er klart at det er et spørsmål om styrkeforhold dette.

Han la deretter til.

– De var ikke villige til å gi nok for å få til en flertallsregjering.