Aksjelisten er levert til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite og er offentliggjort.

Aksjelisten er en detaljert oversikt på 224 sider der Finnes redegjør for dato, kjøpssum, aksjens verdi ved handel og antall aksjer kjøpt.

Informasjon er basert på datamaterialet Elden advokatfirma har mottatt fra finansinstitusjonene og fra Sindre Finnes selv.

Advokatfirmaet utelukker likevel ikke at det kan være feil og unøyaktigheter i oversikten.

Oversikten viser at han har foretatt 3290 handler i perioden oktober 2013 til oktober 2021. Det er altså 350 færre handler i den nye listen enn det som opprinnelig ble opplyst om.

I perioden kona hans satt som statsminister, både tjente og tapte Finnes summer for flere hundretusen.

Solberg registrerer

– Jeg registrerer at Sindre har sendt over en oppdatert liste til Stortingets kontrollkomité, som også inkluderer en oversikt over beløpene han har handlet for, sier Erna Solberg i en skriftlig uttalelse.

– Dette har vært etterspurt både av enkelte i komiteen og av flere i pressen, og jeg synes det er fint at han deler det.

Hun ønsker ikke å svare på spørsmål utover dette.

– Et omfattende arbeid

Advokat Thomas Skjelbreid i Elden advokatfirma sier at oversikten er utarbeidet på grunnlag av data innhentet fra Sbanken, Nordnet og Euronext (VPS) og Sindre Finnes personlig.

– Dette har vært et omfattende arbeid, og et stort datamateriale å bearbeide, både for finansinstitusjonene, Sindre Finnes og oss. Sist mottatte informasjon kom i dag, 6. oktober, sier han.

– Skulle Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite finne at det er behov for ytterligere skriftlig informasjon er Sindre Finnes forberedt på å bidra med det så langt han rår over etterspurt informasjon.

– Positivt

Saksordfører i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, Grunde Almeland, sier at det er positivt at Finnes har valgt å dele denne listen med komiteen.

– Full åpenhet er viktig, også for at vi skal kunne gjøre en grundig jobb og lande på en skikkelig konklusjon i habilitetssaken til Erna Solberg.

Han sier at de vil trenge tid på å gå gjennom alt.

Saksordfører i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, Grunde Almeland. Foto: William Jobling / NRK

– Men all informasjon er med på å skape et grunnlag for den saken vi neste uke skal lande videre prosess på. Kommende tirsdag vil komiteen møtes for å diskutere de siste dagers utvikling i saken.

– Akkurat hvor relevant denne listen vil være for kontrollkomiteens sak gjenstår å se, legger han til.

Kan ha vært inhabil i flere saker

Finnes publiserte den første listen over aksjehandler 15. september.

Den inneholdt imidlertid verken summene han har handlet for, eller nøyaktige klokkeslett på når handlene ble utført.

Tidligere sa Finnes at han hadde gjennomført over 3600 handler.

Ekteparet har vært i hardt vær helt siden aksjehandlene til Finnes ble kjent.

Det er to spørsmål som har reist seg i etterkant av avsløringene. Det ene bunner seg i om det kan være innsidehandel. Det skal Økokrim avgjøre.

Det andre er om Solberg har gjort det hun er pliktig til for å bevare tillit i sitt verv.

Solberg har i sin redegjørelse til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite listet opp flere eksempler på saker hvor hun kan ha vært inhabil som statsminister, grunnet ektemannens aksjehandler.

Saksordfører i komiteen, Grunde Almeland fra Venstre, sa da at det var ganske klart at Solberg kunne vært inhabil i opp til flere saker under sin tid som statsminister.

Partiet skylder på Finnes

Høyres mantra har de siste ukene vært tydelig: Det er urimelig å klandre Solberg for Finnes' handlet under statsministerperioden.

NRK stilte spørsmål ved Finnes' aksjer, etter å ha kartlagt hans investeringer i Norsk Hydro, allerede i 2014.

En av Norges fremste korrupsjonseksperter, Tina Søreide, påpekte problematikken med at systemet var tillitsbasert. Søreide oppfordret Finnes til å vise frem aksjeporteføljen sin.

Finnes takket nei og Solberg sa at hun hadde godt nok innsyn i ektemannens aktiviteter.