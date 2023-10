Nordic Mining om Finnes-handel: Økokrim har ikke ringt oss

Økokrim vil ikke svare på spørsmål om de i hemmelighet har mulighet til å sikte Sindre Finnes for mulig innsidehandel i Nordic Mining-aksjen.

I dag, 3. oktober, er det ti år siden Finnes handlet aksjene i selskapet. Ved midnatt blir saken foreldet.

Spørsmålet er om Sindre Finnes visste hva kona Erna Solberg skulle legge frem i regjeringsplattformen i 2013.

Regjeringer legger normalt fram slike plattformer før regjeringssamarbeidet starter. Den binder politikken som skal føres de nærmeste årene.

Kun dager før Erna Solberg la frem regjeringsplattformen 7. oktober i 2013 kjøpte Sindre Finnes 70.000 aksjer i Nordic Mining. I plattformen gikk regjeringen inn for gruvedeponi, som betyr at Nordic Mining kunne slippe ut avfall i Førdefjorden.

Straks plattformen var offentlig, steg Nordic Mining-aksjen kraftig. Dagbladet har tidligere omtalt at Finnes kan ha tjent over 300.000 kroner på handelen.

Men Solbergs tidligere nærmeste rådgivere, som PR-toppen Sigbjørn Aanes, har hevdet at beslutningen ikke kom overraskende på markedet.

– De fleste skjønte at med Høyre-Frp-regjering, at det lå an til en positiv avgjørelse, sa Aanes i Debatten 19. september.

NRK har undersøkt om denne påstanden stemmer.

Prosessen var stanset

I mars 2013 hadde Stoltenberg-regjeringa stoppet prosessen med gruvedeponi. Regjeringspartner SV var kritiske til et gruvedeponi.

I denne perioden var det mangel på penger i Nordic Mining. I august 2013 måtte selskapet gjennomføre en emisjon. Det skjedde til langt under aksjekursen.

Det var lite handel i aksjen denne perioden. Aksjen fikk ikke fart før dagen Sundvolden-plattformen ble lagt frem.

KAMP MOT DEPONI: Det har vært mange aksjoner mot deponi i Førdefjorden. Foto: Rune Fossum / NRK

– Det var veldig viktig for gruvenæringen. At det stod i regjeringserklæringen var symboltungt, sier Lars Haltbrekken, som den gang var leder i Naturvernforbundet.

Haltbrekken, som nå sitter på Stortinget for SV, var og er en svoren motstander av deponi i fjordene.

IKKE HØRT FRA ØKOKRIM: Kun media har bedt om å få se aksjeeierboka. Det sier Ivar Fossum, sjef i Nordic Mining. Foto: Aleksander Åsnes / NRK

– At Solberg-regjeringen hadde Nordic Mining med i regjeringsplattformen la sentrale føringer for denne næringen, sier Haltbrekken.

Finnes har hele veien avvist at han har handlet med innsideinformasjon.

Erna Solberg var ikke statsminister på tidspunktet regjeringsplattformen ble lagt frem.

Nordic Mining: Vi var ikke overrasket

Høsten 2013 var det stortingsvalg, og de borgerlige partiene Høyre, Frp, KrF og Venstre fikk flertall.

De fire partiene startet forhandlinger om en politisk plattform. Venstre og KrF var lenge med i forhandlingene.

Et klart krav fra Venstre var at den kommende Solberg-regjeringen måtte sette foten ned for gruvedeponier i fjorder.

I dag er det delte meninger om innholdet i regjeringsplattformen påvirket aksjekursen til Nordic Mining.

– Vi var ikke overrasket over at Solberg-regjeringen fortsatte med praksisen for gruvedeponi i sin plattform. Det tok vi nærmest for gitt. Det sier Ivar Fossum, administrerende direktør i Nordic Mining til NRK.

– Et forbud mot deponi hadde vært oppsiktsvekkende, fortsetter Fossum.

– Hvorfor steg aksjen til Nordic Mining etter regjeringsplattformen ble kjent, hvis det ikke hadde betydning for aksjekursen?

– Det kan ha vært lite handel i aksjen på det tidspunktet, da blir utslagene større, sier Fossum.

Økokrim har ikke bedt om aksjeeierboka

En oversikt over alle aksjehandlene finnes i aksjeeierboka til Nordic Mining.

– Har Økokrim bedt om å få se aksjeeierboka?

– Vi har ikke fått en henvendelse fra Økokrim, sier Fossum.

– Hvorfor får ikke NRK se aksjeeierboken?

– Vår praksis er og ikke gi innsyn i historiske aksjehandler.

Nordic Mining tolker det slik at retten til innsyn i aksjeeierboken ikke gjelder tilbake i tid.

Tause om siktelse

Økokrim har sagt at de i løpet av høsten vil avgjøre om Solberg-saken skal etterforskes.

Økokrimsjef Pål Lønseth er foreløpig knapp i sine kommentarer rett før foreldelsesfristen for Nordic Mining-handelen går ut:

– Vi er selvfølgelig oppmerksomme på foreldelsesfrister. Det er noe vi har i bakhodet hele tiden, uten at jeg ønsker å gå nærmere inn på det, skriver Lønseth i en e-post til NRK:

TAUS OM SIKTELSE: Økokrimsjef Pål Lønseth sier Økokrim konkluderer i løpet av høsten. Foto: Tore Linvollen

Økokrimsjef Pål Lønseth svarer BT.no om en eventuell siktelse i saken:

– Økokrim vil i løpet av høsten vurdere om det er grunnlag for å åpne etterforskning. Vi vil meddele offentligheten en beslutning når den foreligger. Vi har ingen ytterligere kommentarer.

Foreldelsesfristen for en etterforskning kan utsettes dersom en siktelse er tatt ut.

Økokrim svarer ikke på NRKs spørsmål om det kan være aktuelt å sikte Finnes, uten å informere offentligheten.