Rødt hevder Solberg har holdt tilbake «massiv mengde informasjon»

Den 224 sider lange oversikten over de 3290 aksjehandlene til Sindre Finnes, alle gjort mens kona Erna Solberg ledet Norge, ble offentliggjort fredag.

Solberg-saken har nå pågått i fire uker. Først kom Høyre med en oversikt. Den nye er laget av advokatfirmaet Elden.

Rødts Seher Aydar hevder at Høyre «sensurerte og publiserte den første lista som har vært tilgjengelig for offentligheten». Partiet har ikke gitt offentligheten eller kontrollkomiteen korrekt informasjon, påstår Aydar.

– Folk og folkevalgtes innsyn i Erna Solbergs habilitetshåndtering kan ikke stå og falle på hva Finnes personlig vil dele i etterkant, slik Høyres strategi legger opp til, sier Aydar til NRK.

For den første listen over aksjehandler, utlevert 15. september, inneholdt verken summene han handlet for, eller nøyaktige klokkeslett på når handlene ble utført.

I den nye oversikten redegjør Finnes for dato, kjøpssum, aksjens verdi ved handel og antall aksjer kjøpt.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det var på tide. Nå skal jeg gjøre en grundig gjennomgang av hele lista om informasjonen er ny og relevant, sier Aydar.

Aydar kritiserer også Høyre for å lene seg på Finnes og hans advokat, Thomas Skjelbred i Elden, for å komme med ytterligere informasjon i saken.

– Det er underlig at en advokat skal rette opp i Høyres skadeverk.

«Har aldri fjernet opplysninger»

Høyre-leder Erna Solberg er via sin pressesjef, Cato Husabø Fossen, forelagt kritikken fra Rødt.

I en tekstmelding svarer Fossen at «dette er den samme kritikken som Rødt har fremført x-antall ganger, og som vi har svart ut like mange ganger.»

Cato Husebø Fossen ved Erna Solbergs side da hun holdt pressekonferanse om ektemannens aksjehandel. Foto: Heiko Junge / NTB

Ifølge pressesjefen vil ikke Solberg svare på kritikken igjen, og viser derfor til intervju gjort med VG og E24 forrige uke, hvor Solberg skal ha svart:

– Mine medarbeidere har aldri fjernet noen opplysninger. De hentet ut de opplysningene som var nødvendige for å belyse min habilitet, og sammenstilte dette til en lesbar liste.

Også Høyres Lars Øy har kommentert Rødts påstand tidligere, ifølge Fossen.

– Vi hentet ut all informasjon som var nødvendig for å belyse Erna Solbergs habilitet, og som inkluderer dato for handlene, hvilke verdipapirer som ble handlet og hvor mange i hvert enkelt tilfelle. Øvrig materiale ble returnert til Sindre Finnes da det er hans personopplysninger.

Har utelatt klokkeslett fra oversikten

Selv om Finnes oversikt, sammenstilt av advokatfirmaet Elden, nå er mer detaljert, er klokkeslett for handlene fremdeles utelatt.

Advokatfirmaet skriver at det ikke var mulig å innhente informasjon om klokkeslett fra finansinstitusjonene for alle handlene. Hvorfor denne informasjonen ikke lot seg oppdrive, redegjør de derimot ikke for.

Dette er også noe Aydar har notert seg.

– Det er uforståelig for meg at de ikke inkludert klokkeslett for nyere handler. Dette vil jeg at Erna Solberg svarer på, siden det var hun som gikk god for den feilaktige listen og det er hennes ansvar vi vurderer.

Finnes' advokat Thomas Skjelbred sier at de ser oversikten som de nå har lagt fram som «tilstrekkelig».

De vil ikke legge frem klokkeslett for handlene med mindre «offentlige instanser» ber om det. Det vil dermed ikke gi klokkeslettene til pressen.

– Positivt

Saksordfører i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, Grunde Almeland, sier at det er positivt at Finnes har valgt å dele denne listen med komiteen.

– Full åpenhet er viktig, også for at vi skal kunne gjøre en grundig jobb og lande på en skikkelig konklusjon i habilitetssaken til Erna Solberg.

Saksordfører i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, Grunde Almeland. Foto: William Jobling / NRK

Han sier at de vil trenge tid på å gå gjennom alt.

– Men all informasjon er med på å skape et grunnlag for den saken vi neste uke skal lande videre prosess på. Kommende tirsdag vil komiteen møtes for å diskutere de siste dagers utvikling i saken.

– Akkurat hvor relevant denne listen vil være for kontrollkomiteens sak gjenstår å se, legger han til.