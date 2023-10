Solberg meldte seg ikke inhabil i oppdrettssak i 2014: – Har et problem med å se egen inhabilitet

Høyre skal i løpet av tirsdagen legge fram en tidslinje for håndteringen av aksjesaken. Partiet har blitt kritisert for å ha brukt for lang tid.



Nestleder Henrik Asheim sier at det først var fredagen før valget (8. september) at partiet fikk en dårlig følelse rundt forklaringen til Finnes.



– Her har det vært helt bevisst og planlagt vært dekket over, og da er det litt vanskelig å si at Erna Solberg nærmest burde ha brutt seg inn i PC-en til mannen sin, sier Høyre-nestleder Henrik Asheim i NRKs Politisk kvarter.