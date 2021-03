Dette blir avgjørende for når og hvordan Norge kan gjenåpnes

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet har levert sine innspill til regjeringen angående gjenåpningen av Norge, og regjeringen vurderer disse nå.

Danmark kunngjorde denne uken en trinnmessige plan for veien ut av pandemien. Landet har i praksis vært nær nedstengt siden jul. Hverdagen har med det vært langt mer krevende for danskene, enn hva den har vært for mange nordmenn så langt i år.

I Norge håpet regjeringen å kunne presentere en tilsvarende plan i slutten av mars. Men på grunn av den stadig eskalerende smittesituasjonen er dette utsatt.

Etter påske vil statsminister Erna Solberg (H) redegjøre for gjenåpningsplanen i Stortinget.

REDEGJØR FOR STORTINGET: Etter påske vil statsministeren redegjøre planen for gjenåpningen av Norge for Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

FHI-direktør Stoltenberg sier at planen trolig ikke vil by på store overraskelser.

– Det handler om å være mer opptatt av data enn datoer. Vi må rett og slett vurdere situasjonen. Er det klart nå for gjenåpning? Og har vi fått kontroll på smittespredningen, sier hun til NRK.

Smittesituasjon og vaksinering

Det er mange faktorer som spiller inn for når og hvordan landet gradvis kan kunne gjenåpne til en noe mer normal hverdag.

Stoltenberg nevner at en situasjon hvor smitten er lav nok til å kunne tåle noe økning, er et av mange sentrale spørsmål.

VAKSINER: Hvordan vaksineringen går i Norge er en av mange sentrale faktorer for gjenåpningen. Foto: Berit Roald / NTB

– Og når det gjelder vaksiner, har vi den tilgangen til vaksinene vi trenger? Har vi kommet langt nok i vaksinasjonsprogrammet til at vi kan åpne og få en del smittespredning, men likevel ikke få mange syke, innlagte og døde, sier hun.

Dessuten spiller kapasiteten i helsetjenesten også inn. Om helsetjenesten er overbelastet og ikke tåler ytterligere smitteøkning, eller om den er på et godt nivå.

En annen viktig faktor er også kommunenes kapasitet til å teste, isolere, smittespore og å sette folk i karantene – den såkalte TISK-strategien.

I tillegg spiller også situasjonen langs norskegrensen inn, og hvor god kontroll man har på den, sier Stoltenberg.

Har tanker om datoer

I Danmark har man altså gitt innbyggerne konkrete datoer å forholde seg til. Etter påske er planen at flere danske barn og unge skal tilbake i skolene.

I april skal blant annet frisører kunne åpne igjen, og senere vil kjøpesentrene gjenåpnes. Om to måneder skjer ytterligere større gjenåpninger, som for eksempel fornøyelsesparken Tivoli i København.

DATOER: Det er usikkert i hvilken grad gjenåpningsplanen av Norge vil være preget av konkrete datoer. Men FHI har sine tanker om datoer, sier Stoltenberg. Foto: Martin Solhaug Standal / NTB

Det er ennå foreløpig usikkert hvor datopreget den norske regjeringens gjenåpningsplan vil være.

– Vi har ideer om datoer, men folk blir så skuffet – og jeg også – hvis man setter datoer og så blir det ikke sånn, sier Stoltenberg.

Hun tror at noe av det som har vært vanskeligst for nordmenn å bli vant til under pandemien, er den enorme uforutsigbarheten.

– Vi er vant til å leve i et samfunn hvor veldig mye er planlagt og skjer på bestemte tidspunkter. Vi vet på forhånd at «slik blir det, og det skal mye til for at det ikke skjer».

– Nå er det omvendt. Nå legger man planer, som stadig blir utsatt, sier hun.

Smitten skjer i sosiale sammenhenger

Tirsdag kunngjorde regjeringen nye nasjonale koronatiltak. Blant annet strammes det inn for å begrense folks sosiale omgang, med for eksempel en maksgrense på to gjester på besøk.

SKJENKEFORBUD: Blant de nye nasjonale reglene er nok et skjenkeforbud over hele landet. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Nå handler alt om å begrense sosial omgang så mye som mulig.

Stoltenberg sier at folk flest blir smittet i forbindelse med egen husstand, private sammenhenger eller på jobb.

– Det kan også være på en bursdag eller en middag, enhver sosial sammenheng. Hvis det er én i familien eller husstanden som er smittet, så er sannsynligheten for at de andre blir det veldig høy, sier hun.

– Har du tro på at disse nye tiltakene kan snu smittesituasjonen?

– Jeg tror det, fordi det har vi sett i andre land. Det dreier seg om å få det strengt nok og få til at folk etterlever tiltakene. Det tar noe tid, men så snur det, sier Stoltenberg.