Danmark klare med gjenåpningsplan – jobbes med lignende plan i Norge

Danmarks statsminister Mette Frederiksen kunngjorde sent mandag kveld at de er enige om planen for å gjenåpne landet.

Dermed vil danskene nå få mer konkrete tidsbestemmelser å forholde seg til i veien ut av pandemien.

Blant annet skal flere barn og unge tilbake til skolene etter påske, men for mange av dem blir det fysisk oppmøte på skolen kun annenhver uke foreløpig . I tillegg innføres det krav om koronapass i visse sammenhenger, blant annet for å gå til frisøren – en ordning som vil fases ut etterhvert.

Fra 6. april kan frisører, fysioterapeuter, massører og tatovører igjen ta imot kunder.

Mindre kjøpesentra kan åpne 13. april, mens de på over 15.000 kvadratmeter må vente til 21. april. Om to måneder åpnes Danmark enda mer. Da kan folk igjen besøke fornøyelsesparken Tivoli i København, dyrehager og lekeland.

Det er bred politisk enighet i Danmark om å fjerne alle tiltakene og gjenåpne samfunnet så snart alle dansker over 50 år er vaksinert.

PLAN: Danmarks statsminister Mette Frederiksen har planen klar for Danmarks vei ut av pandemien. Foto: Jens Dresling / AP

Her hjemme har regjeringen tidligere varslet at de jobber med en plan for gjenåpningen av Norge.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til NRK at Helsedirektoratet sammen med Folkehelseinstituttet (FHI) har utarbeidet en gjenåpningsplan.

– Det er for å kunne ha en bred og helhetlig tilnærming til hvordan man kan lette på tiltakene på en trygg måte når vaksinasjonsgraden øker, sier Nakstad.

MOTIVASJON: Espen Nakstad sier det er viktig at folk får motivasjon for å vise at tiltakene man står i, har effekt på smittetall og innleggelser. Foto: Berit Roald / NTB

For en drøy uke siden leverte de den utarbeidede gjenåpningsplanen til regjeringen, som nå behandler dette.

– Hvor viktig er det for folks motivasjon at det kommer konkrete datoer som folk kan forholde seg til?

– Det er viktig at folk får motivasjon, både for at tiltakene de står i har effekt på smittetall og innleggelser og ikke minst at man ser at det gjør det mulig å leve med mindre tiltak på sikt, sier Nakstad.

Statsministerens kontor ønsker ikke overfor NRK å kommentere statusen for arbeidet med gjenåpningsplanen.

Stadig færre innleggelser i Danmark

Den såkalte britiske virusvarianten satte sitt preg på Danmark før det samme skjedde i Norge.

Like etter nyttår var hele 944 pasienter innlagt med covid-19 i Danmark.

POSITIVT: En fersk rapport fra danske helsemyndigheter viser at det har vært svært lite påvist smitte blant vaksinerte. Foto: Alessandra Tarantino / AP

Strenge tiltak har imidlertid fått bukt med tallene over innlagte, som har falt jevnt de siste månedene.

Mandag var 192 koronapasienter innlagt på danske sykehus.

I tillegg til stadig færre innleggelser, kan danskene også glede seg over andre gode koronanyheter.

En fersk dansk rapport viser nemlig at det har vært svært lite smitte blant dem som er vaksinert, med kun 0,6 prosent påvist smitte blant vaksinerte.

Smitten i landet har dessuten også falt blant sykehjemsbeboere og landets eldste borgere den siste tiden.

Senere utvikling i Norge

Landene i Vest-Europa har fulgt om lag samme trend med tre smittebølger til omtrent samme tid, påpeker Nakstad.

Men Norges smittesituasjon kan kanskje best sammenlignes med den i Danmark.

Han sier at Norge har lært mye av Danmark underveis i pandemien, men at utviklingen likevel ikke har vært helt sammenlignbar.

– Danmark har hittil ofte hatt tidligere stigning av smitte enn oss, og vi har ofte hatt en litt senere utvikling enn dem, sier Nakstad.

SAMMENLIGNBART: Smittesituasjonen i Danmark og Norge kan sammenlignes, sier Espen Nakstad. Men utviklingen har til tider vært ulik. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Vi har ikke alltid fulgt den samme utviklingstrenden. De hadde en veldig kraftig smittebølge ved nyttårstider, og de har jo hatt et nedstengt samfunn i store deler av landet siden før jul, sier han.

– Det har vi klart å unngå, men nå har vi den samme utfordringen som danskene med muterte virus.

Han sier at vi nå her til lands kan ende opp med en veldig gunstig smittesituasjon lik den vi så i fjor sommer. I så fall kan vi fortsatt kunne gjenåpne dersom det skulle være få vaksinerte.

– Vi kan også ende opp med det motsatte, med mange vaksinerte, men en veldig ugunstig smittesituasjon, og at det tar lengre tid med gjenåpning, sier Nakstad.