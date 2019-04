– I verste fall så kan man få en situasjon hvor syv av ti fly fra SAS står på bakken. Det kan berøre cirka 80.000 passasjerer, sier informasjonsjef Knut- Morten Johansen i SAS til NRK.

SAS har gitt passasjerer mulighet til å booke om sine planlagte flyreiser til helgen selv om de har en billett med begrensning.

Informasjonssjef Knut-Morten Johansen i SAS. Foto: SAS

Johansen sier det er vanskelig å si hvilke avganger som kan bli rammet.

– SAS har nesten 800 avganger om dagen. Noen ruter opereres av SAS sine partnere, men det er kun piloter organisert i fire pilotforeningene i Skandinavia som sitter i mekling og forhandler rundt en kollektiv avtale, sier han.

Vil ha lønnskompensasjon

Onsdag møttes partene i Norge hos Riksmekleren.

Totalt 1.500 piloter i Sverige, Danmark og Norge kan bli tatt ut i streik fredag dersom partene ikke kommer til enighet før midnatt torsdag.

I Norge vil da 550 piloter bli tatt ut i streik.

I Danmark begynte forhandlingene på mandag, mens de startet tirsdag i Sverige. Pilotene som er samlet under SAS Pilot Group, er i Norge organisert gjennom LO-foreningen Norsk Flygerforbund og pilotene i Parat.

– Det er mange elementer som er på bordet. Videreføring av de to avtalene som er sagt opp av SAS, er viktig for våre medlemmer. Økt forutsigbarhet i hverdagen. Lønnskompensasjon tilsvarende bransjestandard er også oppe til diskusjon, sier nestleder Nils Åge Lio i Pilotforeningen i Parat.

Ønsker forutsigbarhet

Ifølge Lio blir pilotenes program gitt ut måneden før den 15.

– SAS disponerer pilotene 24 timer i døgnet frem til publisert program, med unntak av 3 dager som kan låses dersom ledig frikapasitet. Dette gjelder for 60 prosent av pilotene, sier Lio.

I tillegg har SAS sagt opp to avtaler med pilotene som omhandler forutsigbarhet og annsennitet, samt en rollefordelingsavtale. Disse ønsker pilotene å beholde.

Lio er imidlertid positiv til at det er en mulighet for at partene kan komme frem til en løsning før fredag.

– Det er det alltid, og det håper vi selvfølgelig på.