Dyrere å fly i Norge enn utenlands

En enveisbillett til Bergen koster mer enn en enveisbillett til Stockholm. Flytiden er den samme, men det er langt rimeligere å fly ut fra Oslo lufthavn til utlandet enn i Norge. Det samme er tilfellet med billettprisen til København.

NRK har undersøkt ordinære billettpriser hos både SAS og Norwegian denne våren der selskapene konkurrerer om å fly og det er et mønster som går igjen hos begge. Skal du reise i Norge betaler du mer enn om du skal reise utenlands. Det gjelder både for billetter i lavsesongen og i høysesongen.

Alle prisene er hentet ut på samme dager, samme type billett (LowFare hos Norwegian og Go hos SAS), Oslo lufthavn som utgangspunkt og omtrent lik flytid – rundt en time.

Oslo–Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim, Oslo-Kristiansand koster 799,- hos Norwegian, 949,- hos SAS og flytiden er rundt en time.

Oslo–København koster 499,- hos Norwegian, 669,- hos SAS. Her er også flytiden en time.

Oslo–Stockholm har en pris hos Norwegian på 449,- hos SAS 769,- Her er også flytiden en time.

Alle destinasjoner i Sør-Norge er altså priset likt, men denne prisen er høyere enn utenlandsdestinasjonene NRK har undersøkt.

Lengre flyturer er billigere

Mest kan du tjene på å reise til London der Norwegian har satt prisen til 319,- langt under prisen på en billett i Sør-Norge. Her er flytiden nesten to og en halv time. Mens prisen på en billett til Berlin er priset til 299,- av Norwegian og har en flytid på en time og førti minutter.

SAS har gjennomgående litt dyrere billetter enn Norwegian, men tendensen er den samme – det koster mer å reise i Norge enn ut av Norge og lengre reiser i Europa er rimeligst.

Mangel på konkurranse på innenriksmarkedet gjør at billettprisene blir dyrere enn om en skal reise tilsvarende distanse ut av landet, sier professor Tor Wallin Andreassen. Foto: Norges Handelshøyskole / NHH

– Flypriser er ikke lett å bli klok på, sier professor i innovasjon ved Norges Handelshøyskole, Tor Wallin Andreassen. – Årsaken til at selskapene tar seg mer betalt i Norge er at konkurransen er for dårlig, sier han.

Dyrere hjem igjen

Det er også en annen side ved at prisen på en billett ut av Norge er rimeligere, sier Andreassen. – Utprisen fungerer som en triggerpris for at du skal få lyst til å reise. Når du først er ute, så skal du hjem igjen. Selskapene bruker en lavere pris som «lokkepris» for så å kreve en høyre pris på billetten hjem igjen, forklarer han.

NRK fortok også en prissjekk på returbilletter til Oslo og prisene er gjennomgående mye høyere enn på utbillettene. Noe rimeligere ble prisene da vi undersøkte pålogget i Tyskland og Storbritannia.

Flyprisene varierer blant annet både av tidspunkt på døgnet og når du bestiller billettene før avreise, sier informasjonssjefen i SAS, Knut Morten Johansen Foto: Pressefoto SAS / SAS

– Ser man generelt på prisnivåene innenriks og mellom de tre skandinaviske hovedstedene så er ikke prisene så veldig forskjellige, sier informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen. – Prisene styres av ulik etterspørsel og forhold og derved kan det i perioder av en dag tilbys langt lavere priser til for eksempel København enn Bergen – og motsatt, sier han.

-Det er viktig at folk sammenlikner flypriser før de bestiller billetter, sier jurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

– Vi har forståelse for at kundene kan reagere på at en billett til New York koster mindre enn en billett til Tromsø, men vi anbefaler folk å gjøre et nettsøk etter det selskapet som har billigst pris for distansen man skal reise, sier jurist i Forbrukerrådet Thomas Iversen. – Vær obs på skjulte kostnader for bagasje eller setereservasjon når du sammenlikner, råder han.