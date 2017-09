Dagen-redaktør ber KrF gå inn i Solberg-regjeringen

Vebjørn Selbekk mener KrF står overfor sitt vanskeligste valg noensinne. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Jeg tror de er så bundet av det de har sagt at de ikke kommer til å gå inn i regjeringen nå. Men jeg utelukker ikke at det kan skje i løpet av fireårsperioden, sier Selbekk til Aftenposten.

Han viser til at KrF gikk inn i Willoch-regjeringen i 1983, selv om de to år tidligere valgte å stå utenfor på grunn av abortloven.

Borgerlige forhandlinger

I går kveld møtte Hareide igjen de tre andre borgerlige partilederne til samtaler i statsministerboligen. Etter to timere sa statsminister Erna Solberg (H) at samtalene fortsetter neste uke.

Både Venstre og KrF har gått til valg på en blågrønn regjering uten Frp. Begge partiene holder fast ved at dette er plan A – selv om valgresultatet gjør det svært usannsynlig.

Venstre-leder Trine Skei Grande, KrF-leder Knut Arild Hareide, statssekretær Sigbjørn Aanes (H), Frp-leder Siv Jensen og statsminister Erna Solberg (H) rundt middagsbordet i Statsministerboligen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Nå står KrF overfor sitt vanskeligste valg i partiets historie, mener Dagen-redaktøren.

– Grunnen er at man er på 4,2 prosents oppslutning. Trår år man feil nå, er det ikke mer å gå på. Partiet var bare 5623 stemmer fra sperregrensen. Et feilskjær nå kan bli skjebnesvangert, sier Selbekk.

Møtes i dag

KrFs nye stortingsgruppe, som er to mandater mindre enn før valget, møtes for første gang i formiddag. Så samles landsstyret for å diskutere hvordan KrF bør posisjonere seg i det nye politiske landskapet.

Så langt har ikke Hareide noe mandat fra partiet med seg i forhandlingene med Jensen, Grande og Solberg.

Mange lurer på hvordan Høyre-Frp-regjeringen skal samarbeide med KrF og Venstre etter valget, eller om ett eller begge sentrumspartiene skal inn i regjering. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

En spørrerunde Dagen gjorde tidligere i uken, viste at bare én av fire lokallagsledere i partiet ønsker å gå inn i en firepartiregjering med Frp.

Selbekks avis har rundt 30.000 lesere, som vanligvis har vært blant KrFs trofaste velgere. I årets valg fikk KrF til sammen vel 122.600 stemmer.