Ingen enighet etter borgerlige samtaler – møtes igjen neste uke

Etter å ha sittet i samtaler i to timer, kom statsminister og Høyre-leder Erna Solberg, Frp-leder Siv Jensen, Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide ut i høstmørket.

– Vi har hatt gode politiske samtaler, og vi er enige om at vi skal møtes igjen neste uke. Det vil si at det ikke er blitt fattet noen endelige konklusjoner, sier Hareide.

Han møter KrFs landsstyre fredag.

– Jeg ønsker å ha mitt landsstyre med i denne prosessen, så det er naturlig for meg å ha en runde med dem. De signalene jeg har fått i møtet i kveld, kommer jeg til å ta med meg i landsstyremøtet, sier Hareide.

Møtes med utvidet tropp

KrF-lederen har gjentatte ganger sagt at KrF ikke vil sitte i regjering med Frp og ikke være støtteparti for en Frp-regjering. Dette var også blant temaene på kveldens møte.

– Det er naturlig at den type spørsmål har vært oppe. Men uavhengig av hva som skjer, er det grunn for oss å ha politiske samtaler, sier Hareide.

Konklusjonen etter kveldens møte er dermed at de fire partiene skal møtes igjen neste uke, da i en noe mer utvidet form: Da skal partiledelsene være med i møtet, ikke bare partilederne.

– IKKE KONKLUDERT: KrF-leder Knut Arild Hareide møter partiets landsstyre i morgen. – Det er ikke tatt noen endelige konklusjoner. Nå skal jeg ha en runde med landsstyret, sier Hareide. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Grande: Har ikke gitt opp blågrønt håp

Da Venstre-leder Trine Skei Grande var på vei inn i møtet i Statsministerboligen like før klokken 19, gjentok hun at hun ikke har gitt opp håpet om en regjering bestående av Venstre, KrF og Høyre, uten Frp.

Dette står hun fast på også etter kveldens møte.

– Jeg har ikke gitt opp det håpet ennå. Vi har det ikke travelt og er ikke preget at noe «rush» for å komme i mål, så vi skal sette oss ned og snakke videre, sier Grande.

Frp-leder Siv Jensen legger imidlertid en demper på Grandes drøm.

– Jeg mener det er urealistisk med en regjering uten Frp. Jeg mener samtidig at det hadde vært fint med et samarbeid mellom de fire partiene og mener det er naturlig at vi snakker sammen. Derfor er vi åpne for å sette oss ned sammen med Venstre og KrF og finne gode løsninger med dem, sier Jensen.

Solberg: – Vi har god tid

Selv om de fire partiene ikke er enige om samarbeidsformen videre, har de i hvert fall én ting felle: De har alle pekt på Erna Solberg som statsminister.

– Vi har snakket om hvor de ulike partiene står, og om utfordringene Norge står overfor, sier Solberg etter kveldens møte.

– Vi har god tid. Denne regjeringen sitter inntil vi har en ny regjering eller en ny type samarbeid. Vi skal samarbeide godt om et budsjett i Stortinget, og vi finner frem til gode løsninger.