VG: Høyre åpner for vern av Lofoten

Torsdag har statsminister Erna Solberg (H) invitert lederne for de borgerlige flertallspartiene til nye samtaler. VG har fått bekreftet at Høyre er villig til å imøtekomme Venstre og KrFs sentrale krav om at områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ikke skal konsekvensutredes.

Foto: LOFOTEN FILM