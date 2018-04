Coop og Rema mener de taper milliarder på urettferdig konkurranse

Coop er Norges nest største matkjede, men har bare 1 prosent fortjenestemargin. De oppgir dårlige innkjøpsbetingelser som en av forklaringene.

Forskjellen til Norges dominerende aktør, Norgesgruppen, er stor.

– Det er oppe i en fire-fem-seks prosent kanskje. Det er veldig mye penger. Vi kjøper jo inn store volumer, så da snakker vi en milliard og mer enn det, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop.

Rema 1000, som tapte slaget om markedsandelene i fjor, sier deres innkjøpsbetingelser er 6 prosent dårligere enn Norgesgruppens.

Det tilsvarer 1,6 milliarder kroner i året.

– Vi har en konkurrent i dette markedet som har en stor og dominerende plass, og klarer å forhandle frem bedre innkjøpsbetingelser enn det vi og Coop får. Hadde vi hatt de samme betingelsene, ville vi tvert gitt det ut som priskutt til våre kunder, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i Rema 1000.

Norgesgruppen ønsker ikke å stille til intervju, men mener konkurrentene overdriver forskjellene og ikke kan dokumentere påstandene.

Støtter reguleringsforslag

Coop mener Norgesgruppen med sine gode innkjøpsbetingelser kunne gitt kundene lavere priser.

– Hvis vi ser på de marginene vi har og de marginene Norgesgruppen har, er det alltid mulig å ta ut lavere priser til kundene, sier Friis.

I mars tok Arbeiderpartiet til orde for å prisregulere leverandørene til dagligvaremarkedet. Gjennom å tvinge leverandørene til å selge til samme pris til små og store aktører, ønsker partiet å fjerne de store volumrabattene de store kjedene får.

Coop og Rema støtter forslaget. Norgesgruppen, som blant annet eier Kiwi, Meny og Joker, mener forslaget bare vil føre til høyere matpriser.

Avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet har liten tro på at forslaget vil gagne kundene.

– Dessverre er det stor fare for at forbrukerne vil tape på en slik regulering, fordi reguleringen kan svekke forhandlingsposisjonen til kjedene. Da kan prisene inn til kjedene bli høyere, og det kan igjen gi høyere priser til oss forbrukere.

Norgesgruppen har 40 prosent av dagligvaremarkedet. Coop har 30, og Rema 23 prosent.

– Urettferdig konkurranse

Et reguleringsforslag skal tas opp på Høyres landsmøte i helga. Stortingsrepresentant Peter Frølich (H) sier forslaget er rettet mot et lite antall dominerende aktører.

– Forslaget vi har er mer målrettet. Dette handler egentlig om å verne konkurransen og det frie markedet, sier han.

Frølich viser til at flere kjeder har startet opp og gått konkurs de siste årene, og vil ha en «fair play-regel» som sier at også nye aktører skal tilbys den samme prisen.

– Noe av hovedproblemet i norsk dagligvarebransje er at det er utrolig vanskelig å etablere seg fordi man får forskjellige priser. Orkla selger for eksempel Grandiosa for 20 kroner til noen, og mye dyrere til andre butikker. Det blir urettferdig konkurranse på sikt. Det er litt som å spille fotballl med bare ti mann på laget, sier Frølich.