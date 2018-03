Vil tvinge matbutikkene til å kjøpe varer til nøyaktig samme pris

Målet er at slike reguleringer skal sikre at nye aktører kan komme til i et marked som nå er kontrollert av bare tre kjeder.

– Dagligvaremarkedet har de siste årene blitt mer konsentrert. Det er færre og færre aktører som sitter med mer og mer makt over deg og meg. Vi vil ha mer mangfold og flere valgmuligheter for forbrukerne, sier Terje Aasland, næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, til NRK.

Norgesgruppen, som blant annet eier Kiwi, Meny og Spar, er den desidert største matvarekjeden og kontrollerer over 40 prosent av markedet. Deretter kommer Coop, før Rema.

Vanskelig for nye aktører

Nye aktører har problemer med å etablere seg blant annet fordi de tre store kjedene får bedre innkjøpsbetingelser på kjente merkevarer, som brus fra Ringnes, melk fra Tine og vaskepulver og Zalo fra Orkla.

Jo større volum som kjøpes inn, jo bedre blir innkjøpsbetingelsene.

Arbeiderpartiet mener løsningen er at alle kjedene og butikkene må få akkurat den samme innkjøpsprisen på varene.

– Vi mener vi må gå drastisk til verks, fordi utviklingen har vært negativ de siste årene – vi har fått mer maktkonsentrasjon, sier Aasland.

Arbeiderpartiet påpeker i sitt forslag at nye aktører ikke bare kan finne alternative leverandører, ettersom det er noen merkevarer som er så sterke at det kan være vanskelig for en butikk å konkurrere uten å ha disse varene i sitt utvalg:

For nyetableringer blir det et nesten umulig bilde: Det finnes ingen vei utenom mange av de store leverandørene, men det er omtrent umulig å oppnå konkurransedyktige innkjøpsbetingelser. Aps forslag om forbud mot prisdiskriminering for dominerende leverandører

Partiet ber derfor nå regjeringen utrede et forbud mot at dominerende leverandører kan drive prisdiskriminering.

Får støtte i Høyre

Høyre skal diskutere forslaget på sitt landsmøte denne våren. Digitaliseringsutvalget i Høyre har lagt frem en resolusjon til landsmøtet hvor det ber om at nettopp et forbud mot prisdiskriminering i leverandørleddet skal utredes for å fremme mer dagligvarehandel på nett.

STØTTER: – Det er et problem at det ikke er mulig å etablere seg i dagligvarebransjen i dag. Da må vi gjøre noe, sier Kårstein Eidem Løvaas (H). Foto: Jarl Nymo / NRK

Kårstein Eidem Løvaas (H), medlem av Næringskomiteen på Stortinget, stiller seg positiv til forslaget.

– Jeg mener det er riktig å utrede et slikt forbud mot prisdiskriminering. Alle er enige om at det er et problem at det ikke går an å etablere seg i dagligvarebransjen i Norge. Da må vi gjøre noe. Alle virkemidler vil være inngripende. Dette virkemiddelet er kanskje det minst inngripende, selv om det er drastisk, sier Løvaas til NRK.

– Vil det gi billigere matvarer for forbrukerne?

– I dag er det en svak konkurranse i dagligvaremarkedet. Målet er å styrke den konkurransen, noe som over tid bør kunne gi billigere pris, sier han.

Han mener imidlertid ordningen bør være i en tidsbegrenset periode, og ikke permanent.

– Ellers tror jeg dagens aktører bare vil tilpasse seg ved å gå enda lenger inn i leverandørkjeden og forsøke å overta produksjonsleddet.

– Bra for kundene med nye aktører

Også leverandørene mener forslaget er interessant.

Det er imidlertid foreløpig er uklart hvordan prisen på varene skal settes.

– Det som er bra for kundene, er dersom vi får en mer aktiv konkurranse og nye aktører inn som kan være med på å konkurrere og få gode priser fra leverandørene, sier Helge Hasselgård, administrerende direktør i Dagligvareleverandørenes forening.