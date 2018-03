Professor om prisregulering av matvarer: – Forbrukerne blir taperne

– Vinnerne blir leverandørene og de mindre kjedene, taperne blir forbrukerne, sier professor Erling Hjelmeng ved Universitetet i Oslo til NRK.

Forrige uke tok Arbeiderpartiet til orde for å prisregulere leverandørene i dagligvaremarkedet. Gjennom å tvinge leverandørene til å selge til samme pris til små og store aktører, ønsker partiet å fjerne de store volum-rabattene de store kjedene får.

Målet er at lik innkjøpspris skal gi rom for at flere små aktører skal kunne ta opp kampen med de store kjedene.

VIL REGULERE: Terje Aasland (Ap) mener prisregulering av leverandørene vil gi bedre konkurranse i dagligvaremarkedet. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Dagligvaremarkedet har de siste årene blitt mer konsentrert. Det er færre og færre aktører som sitter med mer og mer makt over deg og meg. Vi vil ha mer mangfold og flere valgmuligheter for forbrukerne, sa Terje Aasland, næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, til NRK forrige uke.

Det norske dagligvaremarkedet kjennetegnes av få aktører med stor markedsmakt. På butikksiden har Norgesgruppen (Kiwi, Meny, Spar, Joker, Jacobs) en markedsandel på drøyt 42 prosent, Coop har rundt 29 prosent mens Rema 1000 har drøyt 23 prosent.

Også Høyre har tatt til orde for liknende tiltak som Arbeiderpartiet foreslår.

KAN BLI DYRERE?: Kundene kan bli taperne dersom leverandørene tvinges til å sette én pris ut til butikkene, tror professor. Foto: NRK

Rapport for Norgesgruppen

Men professoren i konkurranserett ved Universitetet i Oslo, Erling Hjelmeng, mener altså effekten vil bli en helt annen enn den Aasland ser for seg.

– Leverandørene vil oppleve at de forhandler med hele markedet og dermed kvie seg for å gi rabatter. Mens de store kjedene ikke vil ha noe glede av å forhandle priser som alle konkurrentene får tilgang til. I sum vil dette føre til at prisene trolig vil øke, sier Hjelmeng.

Sammen med professor Nils-Henrik von der Fehr ved Økonomisk Institutt (UiO), har han skrevet en rapport der effektene av prisregulering analyseres. Rapporten er skrevet i samarbeid med Norgesgruppen, som gjennom å være den største dagligvarekjeden i Norge er den aktørene som antakelig har mest å tape på Aps forslag.

– Du skriver på vegne av Norgesgruppen, og da kommer det vel gjerne en konklusjon som Norgesgruppen liker?

– I denne saken har jeg forfektet samme synspunkt som jeg har gjort ved flere tidligere anledninger, blant annet i en bok jeg har skrevet sammen med nåværende konkurransedirektør Lars Sørgard, svarer Hjelmeng.

Forbrukerrådet: – Noe må gjøres

ADVARER: Fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet er skeptisk til å sette igang tiltak uten å ha utredet dem først. Foto: NRK

Fagdirektør for handel i Forbrukerrådet, Gunstein Instefjord, vil ikke avvise at «lik pris»-tiltaket kan virke mot sin hensikt og gi dyrere matpriser.

– Dersom det skjer, er det ikke bra. Derfor mener vi at konsekvensen for forbrukerne må utredes, sier Instefjord til NRK.

Samtidig er han klar på at noe må gjøres med situasjonen i dagligvaremarkedet.

– Nå er det så store forskjeller i innkjøpspriser at det blir en selvforsterkende mekanisme. Den største aktøren blir større fordi den får stå store fordeler, sier Instefjord.

Han sier Forbrukerrådet har et knippe forslag på blokka som de vil ha vurdert. Ett av forslagene er rett og slett å nekte den største aktøren Norgesgruppen å etablere nye butikker.

NRK har vært i kontakt med Norgesgruppen, men de har ikke ønsket å kommentere saken.