Brenna og Vestre får nøkkelroller

Hele 480 sider med forslag innen alle mulige politikkområder er levert fra fylkeslag og partilag til Arbeiderpartiets landsmøte. Mange av forslagene vil bryte med regjeringens politikk eller innebære en kraftig økning i offentlige utgifter.

For ledelsen i ethvert regjeringsparti er det om å gjøre å unngå at landsmøtet fatter skarpe og konkrete vedtak som vil være umulig eller svært krevende å gjennomføre.

Til å gjøre denne jobben under landsmøtene oppnevner partiene såkalte redaksjonskomiteer. Dette er egne utvalg bestående av partimedlemmer som møtes bak lukkede dører under landsmøtet for å meisle ut kompromisser som både partiledelsen og grasrota kan leve med.

Får nøkkelroller

Nå kan NRK fortelle at Tonje Brenna og Jan Christian Vestre får den viktige jobben med å lede hver sin redaksjonskomité for politiske saker under landsmøtet. Begge er nevnt som kandidater til Arbeiderpartiets nye ledelse, som skal velges under landsmøtet som innledes torsdag 4. mai.

At de to får de tunge vervene sier mye om stillingen deres i partiet, men er ikke nødvendigvis noe signal om at begge er på vei inn i partiledelsen. Utenriksminister Anniken Huitfeldt har for eksempel ledet redaksjonskomiteer på de to foregående Ap-landsmøtene i 2021 og 2019, uten at hun har hatt noe verv i den øverste ledelsen.

Etter det NRK forstår er det planen at Vestre, også i kraft av sin posisjon som næringsminister, vil ta hovedgrep om forslagene som omhandler strøm og energi, mens Brenna trolig vil få hovedansvaret for komiteen som blant annet skal diskutere spørsmål om arbeid, trygd og sosiale ytelser.

Arbeiderpartiets valgkomité Foto: William Jobling / NRK Ekspandér faktaboks En egen valgkomité i Arbeiderpartiet jobber med å finne navn til den nye partiledelsen som skal velges under landsmøtet i Folkets hus på Youngstorget første uka i mai.

Det er avklart at Jonas Gahr Støre vil bli innstilt som leder for en ny periode og at den øverste partiledelsen skal utvides med en nestleder til.

vil bli innstilt som leder for en ny periode og at den øverste partiledelsen skal utvides med en nestleder til. Tonje Brenna har bred støtte i partiet og ventes å bli innstilt som ny nestleder.

har bred støtte i partiet og ventes å bli innstilt som ny nestleder. Sittende nestleder Bjørnar Skjæran og partisekretær Kjersti Stenseng ønsker begge gjenvalg, men valgkomiteen har også fått en lang rekke andre innspill til disse vervene. Blant dem er Hadia Tajik , som var nestleder inntil hun trakk seg i fjor.

og partisekretær ønsker begge gjenvalg, men valgkomiteen har også fått en lang rekke andre innspill til disse vervene. Blant dem er , som var nestleder inntil hun trakk seg i fjor. Foruten den øverste ledelsen på fire, skal et nytt sentralstyre settes sammen. I dag teller sentralstyret i alt 18 medlemmer i tillegg til den øverste ledelsen, som også møter der.

Aps vedtekter slår fast at det skal være 50 prosent kjønnsbalanse blant de faste medlemmene i sentralstyret.

Valgkomiteen ledes av LO-leder Peggy Hessen Følsvik (bildet) og består i tillegg av: Astrid Hoem (AUF), Frode Jacobsen (Oslo), Rigmor Aasrud (Innlandet), Even Røed (Buskerud), Sigurd Rafaelsen (Finnmark), Elin Weggesrud (Vestfold og Telemark), Marianne Bjorøy (Vestland), Åsmund Aukrust (Akershus), Amund Hellesø (Trøndelag) og Frode Fjeldsbø (Rogaland).

Innspurt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik leder valgkomiteen i Arbeiderpartiet, som nå er i innspurten med arbeidet sitt. Det gjør hun samtidig som hun nå er streikegeneral for LOs nær 1 millioner medlemmer.

STREIKELEDER: Peggy Hessen Følsvik snakker til sine egne under en streikemarkering på Youngstorget tirsdag. Foto: Annika Byrde / NTB

På Youngstorget tirsdag holdt hun appell under en godt besøkt streikemarkering, der også flere andre LO- og Ap-topper var til stede.

– Går jobben som streikegeneral utover arbeidet i valgkomiteen?

– Jeg har så stor kapasitet, vet du. Så det går kjempefint, sier Følsvik til NRK med et smil.

– Så det forsinker ikke framdriften i arbeidet?

– Nei, det gjør det ikke, sier LO-lederen.

NRK har de siste dagene og ukene hatt samtaler med en rekke kilder som er orientert om eller har direkte innsikt i arbeidet i valgkomiteen. Tilbakemeldingen er tydelig: Målsettingen er å legge fram innstillingen i god tid før landsmøtet starter.

Vil samle seg

Etter det NRK forstår kan innstillingen bli lagt fram allerede mot slutten av denne uka, men det er også mulig at det først vil skje neste uke. Blir det enda senere enn dette, altså i selve landsmøteuka, har noe skjedd som gjør at den opprinnelige planen måtte forskyves.

Formelt er det ingenting i veien for at innstillingen først kan bli lagt fram på selve landsmøtet, selv om dette ikke har vært vanlig de siste årene.

Ambisjonen er å finne fram til en enstemmig innstilling, for slik å unngå en opprivende kampvotering under landsmøtet.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) holder en armlengdes avstand til arbeidet i valgkomiteen. Hva han har sagt til Peggy Hessen Følsvik på tomannshånd, har ikke Støre sagt så mye om.

VERV: LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Aps valgkomité vil innstille på gjenvalg av Jonas Gahr Støre. De øvrige konklusjonene er mer usikre. Foto: Kristian Skårdalsmo

Men til NRK sa han følgende om hva han ga uttrykk for da han møtte valgkomiteen før påske:

– Jeg har vært i valgkomiteen og delt hva jeg mener om hvilke kvaliteter vi trenger nå. Og jeg har ikke nevnt ett navn, og det har jeg ikke tenkt å gjøre heller.

Støre vil fornye

Under et intervju med NRK i Helsingfors tidligere i år sa Støre at den nye ledelsen må være samlende, i tillegg til å fornye partiet.

– Mitt budskap er at vi bør tenke på fornyelse. Vi bør tenke på politikere som kan løfte blikket og se mot 2030. Og vi må tenke på folk som er engasjerte og samlende, sier statsministeren.

Han fortsatte:

– Vi er et parti som trenger at vi samler oss nå. Det tror jeg velgerne forventer når vi alle må bidra for å komme igjennom en vanskelig tid. Så samling hos dem som har politisk ledelse, er av stor betydning.

Hvem skal inn?

Valgkomiteen har hatt en rekke møter, både fysiske og digitale. For noen uker siden var tilbakemeldingen tydelig fra dem NRK snakket med: Den eneste endringen i toppledelsen ville bli Tonje Brenna som ny nestleder. De tre andre, Støre, Skjæran og Stenseng, ville komme til å fortsette, var budskapet.

Nå er flere av de samme kildene mer usikre. Spørsmålet de stiller seg, er om Kjersti Stenseng og Bjørnar Skjæran likevel kan bli byttet ut.

VIL FORTSETTE: Alle de tre i dagens øverste Ap-ledelse vil fortsette i vervene sine: Kjersti Stenseng, Jonas Gahr Støre og Bjørnar Skjæran. Foto: Javad Parsa / NTB

En myriade av alternative navn er blitt nevnt, noen mer kreative enn andre. Men tidligere nestleder Hadia Tajik er allerede foreslått som nestleder fra hjemfylket Rogaland og næringsminister Jan Christian Vestre skal ifølge TV 2 ha blitt spilt inn av AUF under valgkomiteens møter. NRK har ikke fått bekreftet dette selv.

Spørsmålet er hvordan en Ap-ledelse med Støre, Vestre og Brenna vil bli tatt imot av partifeller som er hjemmehørende utenfor Oslo og Akershus.

Et annet spørsmål er hvem som skal være partisekretær, dersom Kjersti Stenseng ikke fortsetter. Dette vervet kan nemlig ikke kombineres med rollen som statsråd eller stortingsrepresentant.