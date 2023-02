Hjemfylket splittet om Tajik

– Min mening er at den som sitter i sentralstyret fra Rogaland, skal bo i Rogaland. Da har jeg to gode kandidater, sier Mohn til NRK.

– Den ene kandidaten er Kari Nessa Nordtun, som er en glimrende kvinnelig kandidat. Så har vi også en veldig god mannlig kandidat, som er Tom Kalsås. Begge er gode kandidater for Rogaland og bor i Rogaland, understreker han.

I går ble det klart at Rogaland Ap ønsker seg Hadia Tajik som ny nestleder i Arbeiderpartiet. Vervet som nestleder gir plass i sentralstyret.

Og i ettermiddag klokken 17 skal fylkeslaget drøfte hvem som skal spilles inn til partiets sentralstyre fra Rogaland. Men det er altså ikke full enighet lokalt i Rogaland.

Det store spørsmålet er om både Stavanger-ordfører Nessa Nordtun og Tajik – eller bare én av dem – blir spilt inn, eventuelt sammen med en mannlig kandidat.

Tajik-skepsis

Arne-Christian Mohn har en fortid som fylkesleder i Rogaland Ap. Han er fullt klar over at Tajik, som opprinnelig er fra Bjørheimsbygd i Strand kommune i Rogaland, er folkeregistrert i nettopp denne kommunen. Til daglig bor hun imidlertid i Oslo med mann og barn.

– Jeg mener vi i Rogaland bør ha en i sentralstyret som fysisk bor i fylket, ja. Jeg mener vi også burde hatt det da Tajik var nestleder. Om hun blir nestleder igjen, bør vi også ha det i tillegg, sier han.

BOSTED: Haugesund-ordfører Arne-Christian Mohn mener man fra Rogaland bør ha en kandidat til sentralstyret som faktisk bor i fylket. Foto: Thomas Halleland

Stortingsrepresentant Hadia Tajik kommenterer ordførerens uttalelser slik:

– Jeg er glad for at Arne-Christian åpner for at jeg blir nestleder i Arbeiderpartiet igjen, og for vedtaket i styret til Rogaland Arbeiderparti som peker på meg som fylkets kandidat til partiledelsen, sier hun til NRK.

– Jeg er enig i at vi har mange flinke folk i Rogaland som kan bekle ulike verv, og er ikke uenig i at to fra fylket vårt selvsagt hadde vært det aller beste. Av hensyn til prosessen vil jeg ikke kommentere enkeltnavn, sier Tajik videre.

Én eller begge?

Flere kilder NRK har snakket med, sier det er delte meninger lokalt om hvorvidt tiden er moden for å kjøre fram Hadia Tajik som kandidat til sentralstyret fra Rogaland.

I det største lokallaget, Stavanger Ap, skal det være stor støtte til Nessa Nordtun som sentralstyremedlem, etter det NRK forstår.

Hvis Tajik ikke skulle få tilslutning verken som nestleder eller til sentralstyret, er frykten i Rogaland at fylket blir stående uten representasjon i Ap-ledelsen, etter det NRK forstår.

Derfor tar mange til orde for å spille inn begge de to kvinnelige profilene. Flere lokalt anser Nessa Nordtun som et mindre omstridt navn.

– Det er risikabelt å satse alt på ett kort, skriver politisk redaktør i Stavanger Aftenblad, Harald Birkevold, i en kommentar.

AKTUELL: Lokale Ap-tillitsvalgte mener Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun bør spilles inn som kandidat til Aps sentralstyre. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Etter det NRK kjenner til, var det ved forrige valg av sentralstyremedlemmer planen at Rogaland Ap skulle spille inn Nessa Nordtun til sentralstyret og Tajik som nestleder.

Ap har falt som en stein på meningsmålingene etter valget for halvannet år siden. Valgkomiteens leder Peggy Hessen Følsvik varslet i går at «valgkomiteen er opptatt av å foreslå et sentralstyre som bidrar til fornyelse».

Partileder Jonas Gahr Støre minnet nylig dessuten om at Aps vedtekter åpner for både én og to nestledere.

– Vi hadde to, så jeg mener det er gode argumenter for å ha to, fordi vi er i regjering, vi har et stort ansvar og mye vi skal følge opp i en partiorganisasjon, sa han til NRK.

Slapp nyheten

Det var fylkesleder Frode Fjeldsbø som i går gikk ut i VG med nyheten om at Rogaland Ap ønsker Tajik som nestleder.

– Rogaland Ap ønsker og går sterkt inn for Hadia Tajik som ny nestleder i Arbeiderpartiet. Styret hadde møte mandag og har bedt meg formidle en krystallklar melding, og det er at vi ønsker Hadia Tajik som nestleder i Ap igjen, sa han til avisen.

Det er bare ett år siden Tajik måtte gå av som statsråd og Ap-nestleder i kjølvannet av pendlerboligavsløringene i fjor.

Tidligere har Agder Ap, AUF og Aps sametingsgruppe foreslått kunnskapsminister Tonje Brenna fra Akershus som ny nestleder.

Fjeldsbø sitter i Aps valgkomité, som hadde sitt første møte i går. Han ville ikke kommentere saken overfor NRK i går, men før dagens møte sier han dette:

– Det var jeg som ba om ekstraordinært styremøte i Rogaland Ap tidligere denne uken. Det skyldtes at jeg sitter i valgkomiteen i Ap og ville ha med meg inn i første møte der hva Rogaland Ap mener om kandidater til sentralstyret.

– Var det enighet i styret om å foreslå Hadia Tajik som nestleder?

– Jeg vil ikke kommentere mer enn det jeg har sagt nå, sier Fjeldsbø.

I ettermiddag er det ordinært styremøte i Rogaland Ap. Der skal styret igjen diskutere kandidater til sentralstyret.

– Vi skal uttale oss etter styremøtet. Det blir ikke meg, men en annen fra styret.

Det er ventet at møtet vil være ferdig i 20-tiden i kveld.

Også nestleder Odd Stangeland i Rogaland Ap er nevnt i diskusjonen om hvem fra Rogaland som bør sitte i Aps sentralstyre.

– Plass til begge

Dag Mossige, som er gruppeleder i Stavanger Ap, sier følgende om navn til sentralstyret:

– Jeg syns absolutt det kunne ha vært plass til begge, sier han til NRK.

På direkte spørsmål om det har vært uenighet blant lokallagene i Ap om hvem som bør spilles inn, svarer han følgende:

– Etter det jeg kjenner til har ikke dette vært oppe til formell diskusjon i partiet enda.

Leder Arild Michelsen i Stavanger Ap sier saken foreløpig ikke er diskutert i styret, og vi har derfor ingen mening om dette på det nåværende tidspunkt.

– Men som jeg gitt uttrykk for før: Både Hadia og Kari vil være gode kandidater til sentralstyret, sier han til NRK.