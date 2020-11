Børspause i Norwegian

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Onsdag meldte flyselskapet Norwegian om en børspause «i påvente av en viktig kunngjøring» fra selskapet.

Pausen trådde i kraft klokka 13.39.

På det laveste kostet Norwegian-aksjen 0,44 kroner på onsdag. Rett før handelsstansen var Norwegian-aksjen ned 0,32 prosent, og en aksje kostet 0,47 kroner.

Det allerede gjeldstyngede flyselskapet ble truffet hardt av den første koronanedstengingen i mars.

Nesten milliardtap i sommer

I tredje kvartal i år fløy Norwegian 91 prosent færre passasjerer enn det gjorde samme kvartal året før.

Flyselskapet endte med et underskudd på 980 millioner kroner før skatt i tredje kvartal, og selskapets kontantbeholding har gått kraftig ned.

Tidligere denne måneden ble det kjent at regjeringen ikke vil gi ytterligere krisehjelp til flyselskapet. Norwegian har i lang tid sagt at de trenger økonomisk hjelp for å overleve pandemien.

Selskapet gjennomførte en restrukturering i mai, men har vært tydelig på at det trenger mer hjelp. Konsernsjef Jakob Schram har uttalt at han ikke utelukker konkurs.

Sp utfordret Solberg i spørretimen

Pausen skjer samme dag som statsminister Erna Solberg (H) på Stortinget ble utfordret av Senterpartiet om hvorfor regjeringen ikke vil gjøre mer for å redde flyselskapet, skriver NTB.

Solberg pekte da på at regjeringen totalt har brukt 13–14 milliarder kroner på luftfarten ved å kjøpe ruter og tjenester og ved å stille gode låneordninger tilgjengelig for selskapene.

– Men vi kan ikke ta helt ut av diskusjonen at noen selskaper allerede før pandemien hadde utfordringer med finansieringen, sa hun i en henvisning til Norwegians gjeld på over 40 milliarder kroner.

– Vi har sagt at vi skal finansiere de selskapene som har livskraft i seg, sa Solberg.