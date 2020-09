Norwegian-sjefen: – Kommer ikke gjennom vinteren uten hjelp

– Vi hadde et bra møte. Vi snakket mye om hvorfor Norge bør satse på Norwegian.

Det sier Norwegian-sjef Jacob Schram til NRK på vei ut av møtet med regjeringen for å sikre penger til en slunken kasse for flyselskapet.

Mens klimaaktivistene protesterte utenfor Næringsdepartementet mandag ettermiddag, satt Schram en halvtime på overtid i et møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og næringsminister Iselin Nybø (V).

– Det var et møte vi gikk litt i detaljer på hvordan Norwegian ser for seg fremtiden på kort sikt og lang sikt. De var tydelige på hva staten, men også andre aktører, må bidra med dersom de skal komme seg gjennom dette, sier Nybø til NRK, og beskriver møtet som konstruktivt.

Næringsminister Iselin Nybø (V). Foto: Sophie Lorch-Falch / NRK

– Vi kommer ikke gjennom vinteren

Schram fikk presentert alle argumentene for hvorfor Norwegian må klare å stå vinteren ut økonomisk. Det handler om et flyselskap han beskriver som et av de mest miljøeffektive i verden, å sikre norsk reiseliv og arbeidsplasser på norske flybaser.

Norwegian fikk lånegarantier på 3 milliarder kroner i den statlige krisepakken til luftfarten i mars. Hvis ikke regjeringen kan spytte inn midler i runde tre av den økonomiske restruktureringen av Norwegian, er Schram klokkeklar på hvilken skjebne flyselskapet går i møte.

– Denne sommeren har vært grusom, så vi kommer ikke gjennom vinteren uten hjelp, sier Schram.

– Hvilke ulike alternativer til likviditet er det snakk om?

– Det ene er pengestrømmen, en annen ting er hvordan det skal gis, om det skal være gjeld, egenkapital eller hybridkapital, sier han.

Norwegian har diskutert om de skal få hjelp av regjeringen med et lån eller frisk egenkapital.

Det tredje alternativet er at staten tilbyr en finansiering som har trekk fra både lån og gjeld, altså hybridkapital. Det kan for eksempel innebære at staten gir et lån til Norwegian med rett til å veksle lånet inn i aksjer på et senere tidspunkt. Fordelen for Norwegian er at hybridkapital kan regnes som egenkapital, og vil derfor ikke gi mer gjeld i de røde regnskapene til det gjeldstyngende flyselskapet.

– Vi har diskutert alle alternativene, og jeg skal ikke si hvordan meningene er rundt de ulike alternativene. Ingenting er avgjort i dag, og vi skal fortsette med dialogen for å finne ut om vi får støtte, og hvordan en eventuell støtte skal gis, sier Schram.

PÅ BAKKEN: Koronapandemien har strupet inntektene som skulle gått til å nedbetale Norwegian Air Shuttles enorme gjeld. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Møter SAS senere i uken

Nybø skal i samtaler med SAS senere i uken, og skal også lytte til Norwegian-konkurrentens ønsker og forslag før regjeringen tar en beslutning om luftfartsbransjen skal få mer hjelp.

– Vi må se dette under ett, og ta våre vurderinger etter at vi har hatt disse møtene og fått klarhet i hvordan situasjonen er, sier Nybø.

Schram mener selskapet går lyse tider i møte når koronapandemien er over. Han tror markedet for forretningsreisende vil endres etter koronapandemien er over, men at folk vil bestille feriereiser som aldri før etter en vaksine kommer.

– Vi tror at 2021 kommer fremdeles til å være et annerledes år, men bedre enn 2020 som var et katastrofeår. Vi får en sommer som ikke er fullverdig, men bedre enn denne sommeren. Deretter ser vi for oss en gradvis oppbygging mot 2022 hvor ting vil bli mer normalt, sier han.