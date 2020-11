– Etter en helhetsvurdering av hvordan vi skal bruke fellesskapets penger, har vi kommet fram til at vi ikke ønsker å gå inn i Norwegain, men heller støtte luftfarten generelt. Det vil også være penger der, som Norwegian kan bruke, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til NRK.

Næringsminister Iselin Nybø og Knut Arild Hareide mener en ekstrastøtte til Norwegian og Braathen kan være konkurransevridende. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Hun trekker blant annet fram den finasielle strukturen til Norwegian som årsak til det konkrete avslaget.

– Selskapet har gjeld på over 40 milliarder kroner. Det er et selskap som har gjort noen endringer, men som det fortsatt vil være en betydelig risiko å gå inn med mer kapital i, utdyper Nybø.

Regjeringa foreslår isteden å bevilge et «betydelig» beløp til kjøp av et «minimumstilbud på innenlands flyruter» generelt, noe de også har gjort tidligere.

Slapp avgifter

Så langt i år har staten gitt 13 milliarder kroner ekstra til luftfarten i Norge. Årsaken er at luftfarten er inne i en dyp, langvarig krise på grunn av koronapandemien.

Flyselskapene har sluppet å betale en avgifter fra Avinor, og staten har gitt en lånegarantiordning. Denne skal nå utvides.

Lånegarantiordninga ble lansert 19. mars, og er på inntil 6 milliarder kroner. Tre milliarder kroner av disse var rettet mot Norwegian og en og en halv milliarder kroner mot SAS.

De resterende en og en halv milliarder kronene var rettet mot Widerøe og andre flyselskaper. Foreløpig har Norwegian og Airwing benyttet seg av ordninga.

Ba om ekstra

Norwegian og det nystiftede flyselskapet til Erik G. Braathen har bedt om flere milliarder kroner i støtte utenom de vanlige ordningene. Nå får de avslag.

I en pressemelding skriver næringsminister Iselin Nybø (V) at regjeringa har kommet fram til at «det i denne situasjonen ikke er en forsvarlig bruk av fellesskapets midler.»

Ifølge Nybø kan en slik støtte være konkurransevridende. Næringsministeren mener også at Norwegian og Braathen kan benytte seg av de andre, generelle støtte ordningene som regjeringa har lagt fram.

– Det er klart det er en tøft beskjed å få når du ber om penger og får nei. At Norwegian er i en vanskelig situasjon er det ikke noen tvil om, men de må selv svare på hvilke konsekvenser dette vil få, sier Nybø.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier i samme pressemelding at de ønsker å sikre en konkurransedyktig luftfartsbransje også etter koronapandemien:

– På kort sikt er statens mål at det eksisterer et nødvendig minimumstilbud av flytjenester. På lengre sikt, når markedene normaliseres, er målet sunn konkurranse i det norske flymarkedet.

Hareide sier regjeringa har fått på plass en rekke tiltak allerede for å hjelpe norsk luftfart, og at de nå forsterker og viderefører en del av disse.

– Luftfarten er i en reell krise. Den har ikke opplevd en større krise i moderne tid, men vi har stilt opp med 13 til 14 milliarder, så vi har virkelig stilt opp, og vil skal stille opp mer. Vi har spesielt stilt opp for selskapene som var i Norge før covid-19, sier Hareide til NRK.

Så langt i år har staten gitt 13 milliarder kroner ekstra til luftfarten i Norge. Årsaken er at luftfarten er inne i en dyp, langvarig krise på grunn av koronapandemien. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Norwegian: – Knyttneve i magen

I en pressemelding mandag morgen skriver Norwegian at de er «svært skuffa» over avslaget.

Ifølge flyselskapet har de «vært tydelig på at det er nødvendig med støtte for å opprettholde driften gjennom koronakrisen».

Videre skriver selskapet at de nå går en «svært usikker fremtid i møte»:

– At regjeringa nå har besluttet å ikke gi Norwegian ytterligere likviditetsstøtte, er svært skuffende og oppleves som en skikkelig knyttneve i magen for alle i hele Norwegian som har kjempet for selskapet og i en tid hvor våre konkurrenter mottar tosifrede milliardbeløp fra sine lands myndigheter, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram.

Schram sier at selskapet bidrar til å opprettholde 24.000 arbeidsplasser i landet og en verdiskaping på rundt 18 milliarder kroner i året.

– Det alene skulle tilsi at fortsatt støtte til selskapet ville vært en samfunnsøkonomisk lønnsom investering. Hvordan man kan lande på en annen konklusjon, er for meg vanskelig å forstå, sier han.

Norwegian holder en preseskonferanse klokka 10.30.

Norwegian-aksjen satt under observasjon på børsen

Aksjen til flyselskapet Norwegian ble mandag morgen satt under «særlig observasjon» på Oslo Børs etter regjeringas nei til ekstrastøtte til selskapet.

Det kommer fram i en børsmelding klokken 8.47 mandag morgen.

«Særlig observasjon» betyr at det er forhold som kan gjøre at verdisettelsen av et selskap er spesielt usikker.

At et verdipapir settes under særlig observasjon påvirker ikke selve handelen, men gir informasjon til markedsaktørene om at det foreligger usikkerhet.