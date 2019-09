Blindeforbundet bekymret etter hundesykdom

– Ja, det er klart det bekymrer oss. Vi er veldig spente på resultatet av obduksjonene, forteller førerhundkoordinator i Blindeforbundet, Annsofie Evensen, til NRK.

Hun sier at rådene fra Mattilsynet som skal bidra til at hunden pådrar seg sykdommen, begrenser deres hunders bevegelsesfrihet.

– Vi kan ikke slippe dem løs i parker og gå i skog og mark per i dag. Hunder trenger den friheten det er å løpe litt løs. Det anbefaler vi at de ikke gjør akkurat nå, sier Evensen.

Matilsynet advarer Ekspandér faktaboks Begrens nærkontakt med andre hunder

Ikke la hunden hilse på andre hunder på tur

Unngå at hunden snuser mye i grøften hvor andre hunder har vært

Dra raskt til veterinæren hvis du oppdager de ovennevnte symptomene hos din hund

Følg vaksineanbefalingene veterinæren gir

Parvoviruset kan for eksempel gi alvorlig tarmbetennelse

Store ansamlinger som utstillinger og dressurkurs bør unngås, eller gjennomføres på en måte som gjør at kontakten mellom hundene begrenses

Flere titalls tilfeller

Det er registrert 30 til 40 tilfeller av den mystiske hundesykdommen som sprer seg i landet den siste tiden. Det jobbes på spreng for å finne årsaken til utbruddet.

Anicura Norge anslår at nærmere 20 hunder kan ha dødd av den mystiske hundesykdommen den siste tiden.

Ifølge Mattilsynet er det foreløpig usikkert om disse tilfellene har noen sammenheng, men det dreier seg om samme typen symptomer: diaré og oppkast.

Mattilsynet jobber tett med Veterinærinstituttet, Veterinærhøyskolen og andre dyresykehus for å finne årsaken til sykdomsutbruddet.

Førerhundkoordinator i Blindeforbundet, Annsofie Evensen, sier de er spente på svarene fra obduksjonene av de døde hundene.

Ingen førerhunder rammet

Det tas prøver av hundene, og noen hunder er obdusert, i håp om at det skal gi noen svar.

Veterinærinstituttet sier til NRK at de kommer til å få svar på noen prøver i dag, men at det trolig vil være for tidlig å trekke noen konklusjoner fredag.

Evensen sier at det så langt ikke er noen førerhunder som har blitt rammet av den mystiske sykdommen så langt.

– Heldigvis ikke. De aller fleste har nok også fått med seg informasjonen vi har sendt ut via nettsidene våre, sier hun.

Mattilsynet anbefaler dyreeiere å prøvde å holde hundene mest mulig unna andre hunder fremover, og ikke la dem snuse på andre hunder og i grøftekantene.

Etter tre dager med sykdom fant en familie på Hamar vorstehhunden Lexi (7) død i gangen. De frykter at det er den ukjente hundesykdommen som er årsaken. Foto: Privat

Ber folk vise hensyn

Blindeforbundet ber også folk vise hensyn til førerhundeiere som ikke alltid kan få med seg om hundene deres snuser på andre, eller om andre hunder snuser på førerhunden.

– Vi henstiller publikum om at de skal ta hensyn til våre førerhundeiere og ber dem holde hundene deres unna i denne perioden, sier Evensen.

Hun oppfordrer førerhundeiere om å ta med hunden til veterinær hvis de merker at den er dårlig.

– Hvis hunden kaster opp eller har diaré at de oppsøker eller ringer til veterinær. Du ser jo ikke om det er blod i avføringen hvis du er blind, sier Evensen.