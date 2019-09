Hunden Lexi døde etter blodig diaré og oppkast

– Tirsdag forrige uke begynte hun å få litt diaré og oppkast. Det fortsatte på onsdag, og vi synes at hun ble ganske pjusk, så vi bestemte oss for å ta henne med til veterinæren, forteller Torstein Holten.

Torsdag tok han med seg Lexi til veterinæren. Hun fikk behandling i flere timer før familien tok henne med hjem på kvelden. De fikk beskjed om å komme tilbake dagen etterpå hvis symptomene fortsatte.

Men da familien sto opp fredag morgen lå Lexi død i gangen.

Hadde blodig diaré og oppkast

Lexi var en sju år gammel vorstehhund. Holten beskriver henne som en frisk og sterk hund som var glad i å gå lange turer.

SKULLE PÅ JAKT: Eieren til Lexi, Torstein Holten, forteller at de to skulle på jakt neste helg. – Nå blir det ikke noe jakt i år, forteller han. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

– Hun og jeg var ute og løp en mil på mandag, og da var hun sitt vante jeg. Det var ikke noe tegn til noe problemer, sier Holten

Om hunden døde av den ukjente hundesykdommen er foreløpig ikke klart. Hun hadde blodig diaré og oppkast, og er nå sendt til obduksjon. Familien venter på svar.

– Det er veldig vondt. Hun var jo et familiemedlem. Det var mange tårer i familien fredag morgen, sier han.

Mattilsynet har gått ut med en anbefaling til alle hundeeiere om å begrense nærkontakten mellom hunder. De ber også hundeeiere om å holde hundene sine i bånd slik at de har kontroll på dem.

De vet ikke hva symptomene skyldes, men de jobber med å finne ut av det.

– Ikke normalt

Veterinær ved Hamar Dyreklinikk, Anne-Mette Østergaard, sier at de foreløpig ikke kan si noe om hvorfor Lexi døde så brått, men at det ikke er normalt at en frisk og sprek hund dør så plutselig.

VENTER PÅ SVAR: Veterinær ved Hamar Dyreklinikk, Anne-Mette Østergaard, sier at de nå venter på svar på hvorfor hunden Lexi døde så brått. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

– Nei, det er ikke normalt. Jeg kan ikke uttale meg om den saken, for jeg vet ikke noe mer enn hva dere gjør. Det er sendt inn prøver, og så må vi ta det derfra, sier hun.

Hun ber alle hundeeiere følge anbefalingene fra Mattilsynet og Veterinærinstituttet, og ta forholdsregler når de er ute.

– Man bør unngå hilsing og store forsamlinger av hunder til vi vet noe mer, sier hun.

Veldig alvorlig

Beredskap og sikkerhetsdirektør Jorun Jarp ved Veterinærinstituttet, forteller at de har fått inn tre døde hunder til obduksjon.

– Dette er jo veldig alvorlig. Det er flere hunder som dør, og de dør veldig fort. Hundeeiere opplever jo at hundene deres kan ha diaré, men det er uvanlig at det er så mye blodig diaré med et sånt forløp, og dødelig utgang, sier hun.