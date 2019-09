Sju hunder døde av ukjent sykdom

– Hittil kjenner vi til minst sju dødsfall som trolig står i sammenheng med smitten, skriver veterinærkjeden AniCura på sine sider.

I tillegg er mange hunder lagt inn med lignende symptomer. Sykdomsforløpet er raskt: Hundene har fått blodig diaré og/eller oppkast, og generelt dårlig allmenntilstand.

– For hunden som har hatt det raskeste sykdsomforløpet gikk det bare 24 timer fra symptomer til den døde, sier Sasja Elisabeth Rygg, veterinær og kommunikasjonsansvarlig i AniCura.

Hundene som døde var mellom sju og tretten år gamle. Flere av dem har vært vaksinert.

– Vi vet også at en annen klinikk har fått inn en valp med tilsvarende sympotmer, så vi anbefaler alle å være forsiktige, sier Rygg.

Veterinærinstituttet ber hundeeiere som oppdager diaré og redusert allmenntilstand på sine hunder, om å kontakte veterinær.

Unngå hundeparker

Hos Mattilsynet jobber de på spreng for å finne årsaken. Minst ti hunder er blitt syke, viser tilsynets oversikt.

– Jeg kan ikke si eksakt antall, for det kan jo endre seg ganske raskt, sier seksjonssjef Ann Margaret Grøndal i Mattilsynet.

– Det er sendt prøver til laboratorium, vi har kontakt med noen klinikker og med Veterinærinstituttet, som analyserer prøvene. Målet er raskest mulig å forsøke å finne ut hva som er årsaken.

– Hva er rådene dine til hundeeiere?

– Prøv å unngå steder hvor mange hunder samles, og kanskje ikke la hunden snuse på alle når du er ute på tur. Så litt mer kontroll på hunden, sier Grøndal. Det samme rådet gir Rygg i AniCura.

Trolig ikke harepest

De smittede hundene har oppholdt seg i områder sentralt i Oslo. Ila-dalen, Frognerparken, Bygdøy og Vettakollen er noen av stedene som er nevnt, ifølge AniCura.

– Kan det smitte til mennesker eller andre dyr?

– Det er veldig sjelden at sånne type sykdomer smitter mellom dyr og mennesker og dyr, sier Rygg, og legger til at de tror det er et slags virus. Det samme tror Mattilsynet.

– Vi mistenker at det er virus eller bakterie, men vi har ikke fått svar på noen prøver som konkluderer med smittestoff.

– Kan det være harepest?

– Vi kan ikke se bort fra det. Sånn som sykdomsbildet og smittespredningen er, altså at det er såpass mange dyr i osloområdet, så vil jeg jo kanskje anse harepest som litt mindre aktuelt, svarer Grøndal.