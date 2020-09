Bertheussen: – Jeg er fornærmet i denne saken

Bertheussen inntok vitneboksen onsdag morgen, og startet med å fortelle om bakgrunnen sin fra Lødingen.

Hun sier hun er fra en vanlig arbeiderklassefamilie med en hjemmeværende og religiøs mor. I 1994 traff hun Tor Mikkel Wara. Hun sier hun ikke visste hvem han var, ettersom hun ikke var interessert i politikk.

– Det har alltid vært et skille mellom jobb og privatlivet, sier hun.

Hun beskriver seg som energisk i barndommen – en «guttejente». Derfor var det tøft for henne å bli syk. Hun har en form for leddgikt, forteller hun. I går sto hun hele dagen på grunn av helsen.

– I fjor høst ble jeg kjempedårlig, mye på grunn av stresset lekkasjene PST har kommet med om meg. Jeg ble helt handikappet, jeg kan ikke løfte hendene eller gre meg. Nå høres det sikkert ut som om det skal være synd på meg. Det er ikke synd på meg i det hele tatt. Jeg har et veldig godt liv, og mange ville byttet med meg i verden, sier hun.

Hun sier hun sover dårlig og ofte er oppe på natten, og at hun ofte åpner dørene for å slippe ut katten.

I går fikk hun mye oppmerksomhet for en veske med et sitat fra en politiadvokat i PST. I dag har en med seg en veske der det står FEMINIST.

– Jeg er 55 år, er mor til to skjønne jenter. Det kan se ut som PST har glemt det, men jeg er fornærmet i denne saken, sier Bertheussen.

Opprettet falsk profil

Bertheussen forteller om da Siv Jensen ringte i mars 2018 for å spørre om Wara kunne bli justisminister.

– Jeg syntes han skulle si ja. De kunne ikke fått en bedre kandidat enn Tor Mikkel. Jeg hadde sagt ja igjen. PST skal ikke skremme noen fra å ta politiske verv, sier hun.

– Jeg har alltid vært litt flåsete på Facebook tidligere, men skjønte at jeg måtte slutte. Jeg vasker aktivitetsloggen på Facebook. Men jeg savner det, så jeg oppretter en falsk profil for å kunne slenge litt med leppa om for eksempel Per Sandberg. Jeg beklager det, jeg kjenner ham ikke, sier Bertheussen.

Hun forteller at hun etter hvert ble invitert til en Messenger-gruppe der det var tre diskusjonstemaer: Per Sandberg, Black Box Teater og Oslo-biskopen Kari Veiteberg.

Halvannet år siden forrige avhør med politiet

Tirsdag startet maratonrettssaken mot tidligere justisminister Tor Mikkel Waras samboer i Oslo tingrett. Bertheussen er tiltalt for trusler og angrep på de høyeste statsorganers virksomhet.

Bakgrunnen er en rekke hendelser fra desember 2018 til mars 2019.

Et av de sentrale brevene i sakene var påført et brennmerke. I tillegg hadde brevet spor av urin, ifølge aktor Marit Formo. Foto: POLITIET

Påtalemyndigheten mener 55-åringen truet sin egen samboer, samt ekteparet Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde. Samtidig forsøkte hun å legge skylden på noen tilknyttet teaterstykket Ways of Seeing, ifølge aktor Marit Formo.

Under tirsdagens innledningsforedrag kom det frem flere nye detaljer om hendelsesforløpet. Blant annet skal sentrale trusselbrev i saken være påført urin.

Bertheussen var iført munnbind da hun ankom retten tirsdag, og sa hun «måtte» stå oppreist under hele aktors innledningsforedrag av helsemessige årsaker.

55-åringen svarte nei til sammen 15 ganger på de ulike spørsmålene om hun erkjenner straffskyld etter tiltalen. Onsdag begynner Bertheussen på sin generelle forklaring i saken.

Totalt skal Bertheussen innta vitneboksen sju ganger i løpet av rettssaken, for å forklare seg om de ulike hendelsene i tiltalen.

Følg Bertheussens forklaring direkte her

Laila Bertheussen nekter for at hun står bak truslene mot samboer Tor Mikkel Wara. Wara satt tirsdag bak samboeren i rettssalen. Illustrasjon: Esther Maria Bjørneboe

Nektet flere avhør

Bertheussen ble pågrepet fire dager etter den siste trusselhendelsen ved Wara og Bertheussens hjem, natt til 10. mars 2019. Etter pågripelsen fire dager senere har hun vært i tre avhør med politiet, 14. mars, 2. april og 8. april i fjor.

Planen var at det også skulle gjennomføres et siste, konfronterende avhør med Bertheussen 30. august 2019, før tiltalen ble tatt ut.

– Forsvarer varslet imidlertid at hun ikke ønsket nye avhør, og det er derfor ikke gjort. I likhet med i retten har hun benektet befatning med hendelsene i tiltalen, sa statsadvokat Marit Formo i retten tirsdag.

Formo la tirsdag vekt på at det ikke har vært noen nye trusselhendelser mot Wara etter at Bertheussen ble pågrepet.

Les også: Her er politiets bildebeviser mot Laila Bertheussen

11. februar ble Bertheussen observert av et overvåkningskamera i det hun kjørte vekk fra familiens hjem på Røa i familiens Ford S-Max. En time senere kom Bertheussen tilbake til boligen. Politivakter på stedet oppdaget da at noen hadde festet flasker med bensin på bilen. Foto: POLITIET

«Påtalemyndigheten skal bevise skyld»

Bertheussens advokat John Christian Elden leste tirsdag opp en e-post fra PSTs politiadvokat Thomas Blom i retten.

Elden forklarte at denne e-posten var grunnen til at Bertheussen ikke ønsket å stille i flere avhør med politiet, etter de første tre.

I e-posten, hvor det ble diskutert ytterligere undersøkelser rundt om kameraer i boligen var påskrudd eller ikke, skrev Blom blant annet at det var påtalemyndighetens oppgave å bevise skyld, og at Bertheussen «var i den villfarelse at hun aktivt måtte bevise sin uskyld».

Dette budskapet hadde Bertheussen tirsdag festet til en veske hun hadde med seg i retten.

Laila Bertheussen hadde tirsdag med seg en veske med et sitat fra en politiadvokat fra PST i retten. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Fattet mistanke etter bilbrann

Natt til 10. august hadde noen startet en brann i bilen til bagasjerommet til familiens bil.

På dette tidspunktet var det allerede iverksatt omfattende sikkerhetstiltak rundt parets hjem på Røa, etter flere trusselhendelser. Aktor Marit Formo fortalte tirsdag at et sikkerhetsskap hadde montert seks ulike kameraer ved boligen. Natten det brant i bilen var imidlertid bare et kamera operativt.

– Det var på veggen på boligen og ville fanget opp eventuelle personer som kom inn på innkjøringen til boligen fra Vækerøveien, forklarte Formo i retten.

I tillegg hadde PST etter tillatelse fra Oslo tingrett plassert kameraer som filmet på utsiden av eiendommen og innkjørselen fra Vækerøveien. Ingen av disse kameraene fanget opp utenforstående som tok seg inn til eiendommen.

Dette, kombinert med at boligens alarmsystem registrerte at dørene i boligen ble åpnet, er medvirkende til at det ble mistenkt at Bertheussen selv hadde tent på familiens bil. Wara var på dette tidspunktet i utlandet.

– Det var i dagene etter denne hendelsen, etter at man gikk gjennom informasjonen, at man fattet mistanke om at tiltalte stod bak hendelsen og etter hvert de andre hendelsene, forklarte Formo.

Regissør Pia Maria Roll Jessen har tidligere fortalt at Laila Bertheussen filmet «aggressivt» under forestillingen deres og ødela den. Nå mener aktoratet at det var teaterstykket og enkelte andre hendelser i etterkant som var Bertheussens motiv og det som drev justisministerens samboer til å utføre handlingene hun står tiltalt for. De mener blant annet at hun har tent på egen bil og sendt trusselbrev til sin samboer, i et forsøk på å få det til å se ut som at det er teateret eller sympatisører som har utført handlingene.

Mener aktoratet har problemer

Formo viste tirsdag også til en rekke pakker som ble sendt til advokatkontoret Elden, de siste så sent som august i år. I pakkene påtar noen andre enn Bertheussen seg skylden for truslene.

Påtalemyndighetens oppfatning er at Bertheussen selv står bak disse pakkene. En av pakkene ble sendt mens Bertheussen var i utlandet. Aktor åpnet for at noen kan ha hjulpet 55-åringen med å sende pakken.

– De er sentrale fordi PST og statsadvokaten legger til grunn at de må være avsendt av noen som står bak det tiltalen gjelder. Da har de et problem med bevisføringen. Det forutsetter også at det er positive, oppegående og bevisste medhjelpere. Det er litt problematisk å se hvem dette skal være, sa forsvarer Elden tirsdag.

Politiets eget bilde av bilen til Wara og Bertheussen, etter at noen hadde festet Isklar-flasker med bensin i til bilen. Flaskene mens Bertheussen var ute og gjorde ærender med bilen 11. februar 2019. Foto: POLITIET