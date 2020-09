Aktor mener Bertheussen ville legge skylden på teaterstykke

Bertheussen møter i dag i Oslo tingrett, tiltalt for angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet.

Hun er også tiltalt for trusler, falsk anklage og brudd på brann- og eksplosjonsvernloven.

– Vår anførsel er at det var tiltaltes hensikt å få det til å virke som om noen i, eller som sympatiserte med «Ways of Seeing», stod bak handlingene, sa statsadvokat Marit Formo i sitt innledningsforedrag,

Det er første gang aktoratet sier dette så direkte.

Tidligere har de uttalt at handlingene skulle fremstå som om de var gjort av noen som mente Wara-paret var «rasister og/eller nazister».

– Følte seg krenket

– Forholdene har etter vår oppfatning å gjøre med dette teaterstykket, som gikk i slutten av november 2018. Det blir en del bevis om dette, fordi påtalemyndigheten anfører at det var teaterstykket og enkelte andre hendelser i etterkant som var tiltaltes motiv og det som drev henne til å utføre handlingene i tiltalen, sier Formo.

Tiltalte kjøpte billetter og var til stede på en forestilling 24. november 2018.

– Tiltalte og venninnen filmet deler av forestillingen med mobiltelefoner, og det oppsto en situasjon som gjorde at tiltalte og venninnen gikk underveis i forestillingen. Det er ubestridt at tiltalte følte seg krenket fordi huset ble filmet. Det var flere som reagerte negativt på stykket, og det ble gjenstand for debatt i aviser og sosiale medier, sier Formo.

Dette skjer i «Ways of seeing»

Svarte nei på 15 tiltaleposter

Det er en rekke trusselhendelser som retten skal gå gjennom, og saken ble innledet med at aktor leste opp den omfattende tiltalen og dommeren spurte Bertheussen om hun erkjente skyld.

– Nei, svarte Bertheussen 15 ganger.

Av og til ristet hun på hodet og så på samboeren som sitter på raden bak.

Hun står oppreist hele tiden av medisinske grunner.

Bertheussen har med seg en veske med et sitat fra politiadvokat Thomas Blom, som går ut på at det er påtalemyndighetens oppgave å bevise skyld.

BUDSKAP: Vesken til Laila Bertheussen i rettssal 250. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Kvart over 8 kom paret til Oslo tingrett og ble fulgt av en rekke pressefolk. Bertheussen var iført svart munnbind, og ved siden av henne gikk den tidligere justisministeren. Begge var tause da journalister spurte om en kommentar.

– Han skal forklare seg i neste uke, så han gir ikke noen uttalelser nå, sier Waras bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs.

FØLGER SAKEN FRA START: Tor Mikkel Wara og bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs før rettssaken mot Laila Anita Bertheussen. Bertheussen, som er samboer med tidligere justisminister Wara, er tiltalt for angrep på demokratiet og trusler mot ledende politikere. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Bertheussen har på seg beige bukser og en vinrød genser over en hvit skjorte. Tidligere justisminister Wara er iført mørk dress.

Han sitter på raden bak sammen med bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs.

I tillegg til pressefolk er det noen få publikummere på plass. Det er også folk fra teaterstykket «Ways of seeing» i sal 250.

Bertheussen leverte en anmeldelse mot teateret, men denne ble henlagt. Flere av trusselhendelsene er knyttet til teateret. Blant annet i form av sitater en skuespiller ga til Morgenbladet.

AKTORATET: Aktor Frederik Ranke og statsadvokat Marit Formo under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen som har startet i sal 250 i Oslo tingrett tirsdag. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Rettssaken mot Bertheussen er berammet frem til 13. november, og hun må trolig forklare seg minst sju ganger underveis. Grunnen er at aktoratet vil gå gjennom hendelsene og bevisene kronologisk.

Fant urin på brev

Aktoratet varsler en rekke vitner om de tekniske undersøkelsene i saken.

På to av trusselbrevene har politiet oppdaget urin, forklarte Formo i retten. Det ene av dem var sendt til Wara.

– Teksten på konvolutten, undersøkelser viser at den er skrevet med sjablong. Brevet var påført et brennmerke, teksten satt sammen av flere papirutklipp, blant annet fra intervjuet med Hanan Benammar fra «Ways of Seeing». Brevet hadde også henvisninger til nyoppsettingen på Human festival i januar. Tekniske undersøkelser i ettertid har vist at det var urin på brevet, sier Formo.

Postbudet som skulle levere brevet satte det i sammenheng med brevet levert 17. januar, og varslet politiet fremfor å levere det i postkassen. Det ble sikret og undersøkt av politiet.

– Nesten tilsvarende brev var adressert til Tybring-Gjedde. Også på dette brevet ble det funnet urin i ettertid. Ingvild Smines Tybring-Gjedde mottok brevet da hun tok inn posten 5. februar 2019. PST og politi ble varslet. PST reiste samme dag til bopel, hentet brevet og snakket med ekteparet, sier Formo.

Skriftgranskeren skal også forklare seg om undersøkelsene av konvolutten, sammenlignet med skriften til tiltalte.

Ikke mistenkt før 10. mars 2019

Påtalemyndigheten mener Bertheussen har stått bak flere trusselbrev til Wara og ekteparet Tybring-Gjedde, tagget ned sitt eget hus og forsøkt å tenne på Waras bil.

Laila Bertheussen er tiltalt for trusler mot samboer og tidligere justisminister Tor Mikkel Wara og Frp-ekteparet Tybring-Gjedde. Ingvil Smines Tybring-Gjedde fortalte NRK at hun synes situasjonen er krevende da hun ankom rettssakens første dag.

Politiet rykket ut til parets bolig i Oslo ved flere anledninger, to ganger med bombegruppa. Det ble også iverksatt omfattende sikkerhetstiltak rundt justisministeren.

Da saken startet gikk statsadvokat Marit Formo gjennom alle hendelsene.

– Mistanken om at tiltalte kunne være gjerningsperson kom kort tid etter hendelsen med brannen i bilen 10. mars 2019. Forut for det tidspunktet var det ingen mistanke overhodet om at hun var involvert i hendelsene, sier Formo.

Bertheussen ble siktet 14. mars 2019. Senere samme måned fikk hun status som mistenkt i de øvrige sakene.

Hun ble ikke formelt siktet for de andre forholdene før PST sendte forslag om tiltale til statsadvokaten 20. september 2019.

Wara gikk av som justisminister da samboeren ble siktet i saken. Han skal etter planen vitne 17. september. Det er satt av en hel dag til forklaringen hans.

Rettssaken er berammet frem til 13. november.

