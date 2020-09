Elden sier aktor verken har DNA, fingeravtrykk eller vitner som feller Bertheussen

Elden mener aktoratet mangler det man vanligvis har for å domfelle noen i en straffesak, og ramser opp:

Ikke noe som knytter seg til DNA eller fingeravtrykk.

Ingen forklaringer eller tilståelse som sier at hun har gjort det, heller ikke forklaringer fra andre.

Det er heller ingen anmeldelse.

– Alle disse tradisjonelle momentene er fraværende i vår sak, sier Elden i sitt innledningsforedrag.

Varsler strid om skriftprøver

Elden mener politiet har gjort grundige undersøkelser, men at de ikke har funnet noe som knytter Bertheussen til trusselhendelsene (se listen nederst i artikkelen).

Elden sier det er gjort cirka 264 beslag i saken, og 179 undersøkelser av disse beslagene for å knytte det opp mot Bertheussen. Det er gjort rundt 40 vitneavhør.

– PST har brukt maskineriet sitt for å se om noe kan knyttes til henne. Et fåtall av disse undersøkelsene har ført frem på en slik måte at de kan gi et indisium som peker mot henne. Det er nøtteskallversjonen av denne saken. Forsvaret har lite separate vitner. De fleste av undersøkelsene er vi enige i, isolert sett, med unntak av ett punkt. Det er knyttet til skriftprøver. Der har vi funnet grunn til å innhente en «second opinion», sier Elden.

Forsvarerne har innkalt et vitne som har gått gjennom det samme materialet, og varsler en uenighet der.

Påtalemyndigheten mener de har utelukket muligheten for andre gjerningspersoner, men forsvarer John Christian Elden er helt uenig i dette.

– Dette har blitt en prestisjesak fra PST etter pågripelse i mars 2019. Det finnes ikke uprøvde bevis mot henne i denne saken, sier Elden.

Elden sier de i store trekk er enig med aktoratet i utfallet av de ulike bevistemaene.

Han er imidlertid uenig i tolkningen.

– Et eksempel er at man kan si at det var mystisk at en dør var åpen på natten, fordi det kan passe med noe som skjedde. Vi mener det er mer mystisk om man kan si at det ikke var vanlig, argumenterer Elden.

– Vårt materiale er like lite diskutabelt, men det handler bare om hva man velger å vektlegge, mener Elden.

Mener teaterstykke er motiv

Etter at Laila Bertheussen hadde svart nei på 15 tiltalepunkter, startet aktoratet sitt innledningsforedrag.

De mener Bertheussen ønsket å ramme personene bak teaterstykket «Ways of seeing» eller sympatisører av teateret.

Det skulle fremstå som noen av disse sto bak de mange truslene mot justisminister Tor Mikkel Wara og samboer Laila Bertheussen, samt ekteparet Tybring-Gjedde.

Aktoratet mener de har en rekke bevis. De mener blant annet at ingen andre kunne kommet seg inn på eiendommen da bilen til paret begynte å brenne 10. mars 2019.

Det var denne hendelsen som førte til at Bertheussen ble mistenkt, opplyste de i retten.