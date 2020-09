Her er politiets bildebeviser mot Laila Bertheussen

Tirsdag møtte Laila Bertheussen i Oslo tingrett, tiltalt for angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Hun er også tiltalt for trusler, falsk anklage og brudd på brann- og eksplosjonsvernloven.

TILTALT: Laila Bertheussen foran forsvarer John Christian Elden. Foto: tegning: Esther Bjørneboe

Bertheussen nekter straffskyld på alle punkter.

Aktoratet mener Laila Bertheussen ville ramme teaterstykket «Ways of Seeing» ved at det skulle fremstå som teateret eller sympatisører sto bak trusler.

Deler av stoffremsene festet til bil og bensinflasker, som politiet sikret seg som bevis. Flasker med bensin var festet til bilen til familien. Flasker med bensin var festet til bilen.

Mye er allerede kjent fra saker i media, men samtidig presenterte aktor Marit Formo flere nye detaljer fra politiets etterforskning i sitt innledningsforedrag i den omfattende saken.

En 12-åring varslet om brann i Wara og Bertheussens søppeldunk.

Et postbud varslet politiet om trusselbrev.

Trusselbrev til Wara/Bertheussen og ekteparet Tybring-Gjedde var påført urin

Bertheussen kjørte av gårde med familiens bil. Om lag en time senere var det festet kanner med bensin på bilen. Politiet har sikret opptak av deler av kjøreturen.

12-åring varslet om brann

Statsadvokat Formo fortalte blant annet at en brann i en søppeldunk ved Wara og Bertheussens hjem ble oppdaget av en tilfeldig forbipasserende, en jente på 12 år.

UTBRENT: 17. januar 2019 brant det i søppeldunken til familien. Foto: POLITIET

17. januar 2019 ble det sendt et brev til Bertheussen og Wara i posten. I brevet stod det blant annet «trekk anmeldelse, neste gang får vi det til». I brevet var det også en hyssingstump.

TRUSSEL: «Trekk anmeldelse, neste gang får vi det til», stod det i brevet hvor det også lå en hyssing. Foto: POLITIET

Brevet ble sendt rundt en måned etter at det ble oppdaget at noen hadde tent på en hyssing og åpnet bensinlokket på familiens bil. Aktor setter brevet i sammenheng med anmeldelsen Bertheussen hadde levert om teaterstykket Ways of Seeing, om brudd på personvernet.

BENSIN: Hvite stoffremser med tre flasker Isklar fylt med bensin, hang fra bilens støtfanger. Foto: POLITIET

Aktor mener Bertheussen hentet brevet i postkassen, etter å ha vært på et foredrag om teaterstykket. Det var her Bertheussen skal ha fått beskjed om at anmeldelsen var henlagt, ifølge Formo. Aktor mener Bertheussen samtidig tente opp en brann i søppelkassen utenfor ekteparets bolig, ved å bruke rødsprit og åpen ild.

– Det var en nabojente på 12 år, som var på vei hjem fra skolen litt før klokken to, som oppdaget brannen i søppeldunken. Hun ringte på tiltaltes hus og varslet om brannen. Hennes forklaring blir opplest av forsvarerne, sier Formo.

URIN-SPOR: Det var et brennmerke og ble funnet urin på dette, samt et annet brev. Foto: POLITIET

I tillegg kom det en person i brøytebil, som hjalp til med å slukke brannen. Bertheussen skal deretter ha varslet politi og brannvesen, noe som førte til at flere etater rykket ut.

Senere i rettssaken skal en politioverbetjent forklare seg om de krimtekniske undersøkelsene av søppeldunk og brannårsak.

PST skal også forklare seg om klippingen og avisoverskrifter som brevet bestod av. Det var delvis satt sammen av et intervju med en Ways of Seeing-skuespiller.

KLIPP: Brevet inneholdt bokstaver, tilsynelatende klippet ut fra aviser. Foto: POLITIET

Papiret i brevet er også sammenlignet med andre brev i saken, og beslag gjort hjemme hos Bertheussen. Skriften på brevet er også sammenlignet med skriften til tiltalte.

Postbud varslet politiet om brev med urin

29. januar ble det laget nye brev, som senere ble sendt til både Wara og Bertheussen, og ekteparet Tybring-Gjedde.

PÅ PLASS: Tor Mikkel Wara idet han ankommer Oslo tinghus sammen med bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs i dag. Foto: Svein Olsson

Brevene hadde nesten identisk innhold, og var påført et brennmerke. Teksten var satt sammen av flere avisutklipp, blant annet med en av skuespillerne i Ways of Seeing. Ifølge statsadvokat Formo ble brevet til Wara og Bertheussen levert 8. februar.

– Det var det samme postbudet som leverte brevene til Wara og Bertheussen fra 17. og 29. januar. Hun satte det i sammenheng med brevet fra 17. januar, og varslet politiet fremfor å levere det i postkassen. Det ble sikret og undersøkt av politiet.

FORNÆRMET: Ingvil Smines Tybring-Gjedde. Laila Bertheussen er tiltalt for trusler mot samboer og tidligere justisminister Tor Mikkel Wara og Frp-ekteparet Tybring-Gjedde. Foto: Gunnhild Hjermundrud / NRK

Ekteparet Tybring-Gjedde mottok sitt brev 5. februar. Tekniske undersøkelser i ettertid har vist at det var urin på begge brevene, forklarer Formo.

Ifølge Formo varslet Ingvil Smines Tybring-Gjedde PST, som rykket ut til ekteparets bolig i Oslo.

Politiet mener Bertheussen kjøpte en printer på Sandvika storsenter for å lage de aktuelle trusselbrevene. Senere i saken skal det også legges fram en overvåkningsvideo fra Bertheussen og Waras hus 29. januar. Videoen viser etter det NRK forstår at Bertheussen kvitter seg med emballasjen til printeren.

Ingvil Smines Tybring-Gjedde, som skal vitne senere i saken, sier dette til NRK:

– Jeg synes det var svært ubehagelig. Jeg var akkurat utnevnt til statsråd og fikk et trusselbrev til min private bolig rett i etterkant.

Laila Anita Bertheussen er tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 115, som gjelder angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Hun er også tiltalt for trusler, falsk anklage og brudd på brann- og eksplosjonsvernloven. Du trenger javascript for å se video. Laila Anita Bertheussen er tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 115, som gjelder angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Hun er også tiltalt for trusler, falsk anklage og brudd på brann- og eksplosjonsvernloven.

Bertheussen kjørte av gårde med familiens bil – kom tilbake med bensinkanner

Et av forholdene fra tiltalen er fra 11. februar. Ifølge tiltalen skal Bertheussen denne dagen ha festet lange tøyremser på familiens bil, en Ford S-Max. I tøyremsene var det hengt på flasker. To av flaskene inneholdt bensin. Aktor Marit Formo sier det er ubestridt at tiltalte kjørte ut fra familiens hjem fra Røa rundt klokken 17, fordi det er fanget opp av et overvåkningskamera på eiendommen.

AKTORATET: Statsadvokatene Marit Formo og Frederik Ranke. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Da henger det ikke noe bak på bilen. Tiltalte hadde ærend i en dyrebutikk, på et kjøpesenter og på en Seven Eleven. Hun er ute i rundt en time, og svinger inn på eiendommen 17.50. Politivakthold ved boligen oppdager at det henger noe bak på bilen, sier Formo.

Hendelsen førte til at en rekke enheter ble tilkalt, deriblant politiets bombegruppe og flere krimteknikere. Senere i saken skal en politioverbetjent forklare seg om en gjennomgang av overvåkningsvideo og videoer der tiltalte har kjørt.

– Helt sentralt i saken er hva som skjer på denne turen, hva tiltalte foretar seg, og tidsbruken, sier Formo.