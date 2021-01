Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi ser at mange reagerer på at folk reiser inn uten å teste seg. Vi ser også at risikoen for importsmitte øker, og vi iverksetter flere tiltak for å begrense importsmitten så mye som mulig, sier justisminister Monica Mæland (H).

Ved nyttår ble det innført obligatorisk koronatesting ved innreise til Norge. Mæland reagerer kraftig på meldinger om at enkelte ikke tester seg innen 24 timer etter ankomst til Norge, og understreker at dette er straffbart.

– De som ikke tester seg risikerer saftige bøter på opp mot 20.000 kroner for brudd på reglene. Utlendinger som kommer med falske attester på Covid-19 blir ikke bare bortvist, de risikerer også bøter.

Frem til nå har det vært åpning i regelverket for å ta en koronatest i hjemkommunen innen et døgn etter ankomst til Norge. Nå vil justisministeren stramme grepet ytterligere for å hindre importsmitte.

– Vi ønsker at alle som kommer skal teste seg på grensen, og jobber derfor med å styrke testkapasiteten. Målet er at det skal være obligatorisk test ved grensene på sikt. Det betyr at 24-timers regelen fjernes, og at alle skal testet umiddelbart, sier Mæland.

Den siste tiden har det blitt meldt om lange køer for å teste seg for koronasmitte ved Norges største flyplass. Foto: Markus Liebold / Privat

Vil få ned ventetiden

På landets største flyplass har det den siste tiden blitt meldt om lange køer for å gjennomføre koronatesting. For mange har det derfor vært en naturlig løsning å teste seg i hjemkommunene.

Mæland sier at hun har forståelse for at norske kommuner synes det er krevende å kontrollere om reisende har testet seg og går i karantene.

Derfor bevilger regjeringen nå 650 millioner kroner for å dekke kommunenes kostnader til testing. Dette dekker også testing ved karantenehotell.

– Det gjøres med det mål at ventetiden blir under en time, sier Mæland.

I tillegg har kommunene fått om lag 320 millioner kroner for å drive kontrollvirksomhet. Mæland sier hun oppfordrer alle kommunene til å ta stikkprøver, for å sjekke om reisende tester seg og går i karantene.

Norske kommuner har per i dag begrenset oversikt over hvor det blir av dem som kommer til landet. Trondheim er blant kommunene som etterlyser en nasjonal oversikt.

Les også: Stor bekymring for koronasmitten fra utlandet

Frykter mutert virus

For å bistå kommunene vil regjeringen derfor opprette et eget nasjonalt telefonsenter, som skal følge opp alle reisende.

– Senteret skal beherske flere språk og lette kommunenes arbeid med å redusere importsmitte og hindre spredning av mutert virus, sier Mæland.

FHI har fått i oppdrag å opprette senteret, og skal nå ansette om lag 160 personer som trengs i arbeidet, sier Mæland.

Både nordmenn og utenlandske statsborgere som passerer den norske grensen skal som hovedregel registrere seg i et digitalt reiseregister.

Mæland sier for få som kommer til grensen har fylt ut dokumentasjon før innreise, og at for mange bruker papirskjemaer. Begge deler skaper køer.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap jobber nå med å se på hvordan registreringen skal gjøres elektronisk for alle reisende. Det jobbes også med å gjøre skjemaet tilgjengelig på flere språk (seks i dag).

Les også: Stor bekymring for koronasmitten fra utlandet

Ikke aktuelt med portforbud

NRK meldte i forrige uke at regjeringen har utredet grunnlaget for å innføre porforbud i Norge. Dette er sendt på høring, med en frist på tre uker.

Monica Mæland sier at dette – som ventet – har skapt mye debatt. Mæland påpeker at hun hele tiden har vært tydelig på at et portforbud ikke er aktuelt per i dag.

– Det er heller ikke gitt at vi sender lovforslaget til Stortinget, men det er viktig at vi er forberedt, og at vi utreder verktøy som kan måtte bli brukt i kampen mot pandemien, sier Mæland på dagens pressekonferanse.

Høy risiko for spredning

NRK skrev tidligere onsdag at FHI øker testkapasiteten for å avdekke om to muterte virusvarianter kan være etablert i Norge.

I en oppdatert risikovurdering fra Folkehelseinstituttet om varianter av koronaviruset heter det at det er høy risiko for at virusvariantene fra Storbritannia og Sør-Afrika skal spre seg i Norge.

– De variantene som har størst spredningsevne, altså høyest R-tall, vil etter hvert dominere. Siden slike varianter sprer seg bedre, kreves det mer effektive tiltak for å holde dem under kontroll, sier avdelingsdirektør Line Vold ved FHI i en pressemelding.

Strammet inn

Norske helsemyndigheter har advart mot stigende smitte etter jul og nyttår. 3. januar ble koronatiltakene strammet inn på nytt.

Et av de mest inngripende tiltakene som gjelder nå er rådet om å ikke ha besøk hjemme. I tillegg ble det innført full skjenkestopp, og en regel om å være maks fem personer på private arrangement utenfor eget hjem.

Tiltakene varer til 19. januar, dagen etter at statsminister Erna Solberg skal redegjøre for situasjonen og tiltakene i Stortinget. Regjeringen har også sendt ut et forslag om portforbud på høring.

Justis – og beredskapsminister Monica Mæland samtidig presisert at det ikke er aktuelt å innføre et portforbud, slik situasjonen er nå.

Over 500 koronadødsfall

Onsdag nådde Norge en dyster milepæl, etter at Folkehelseinstituttet oppjusterte tallet for koronadødsfall. Dermed er det registrert 509 dødsfall blant personer med bekreftet koronasmitte i Norge.

Tallet er likevel langt lavere enn i en del sammenlignbare land. Sverige, med om lag dobbelt så mange innbyggere, nærmer seg 10.000 koronadødsfall.

Det er nå 156 koronasmittede pasienter lagt inn ved norske sykehus. Det er det høyeste tallet siden 20. april. På det verste i vår var det imidlertid over 300 innlagte.

I romjulen startet vaksinekappløpet, også her til lands. Selv om fremdriften har vært dårlig så langt, kunne FHI onsdag opplyse at 25.249 nordmenn, eller 0,5 prosent av befolkningen, har fått første dose av vaksinen fra Pfizer og Biontech. Norge har valgt å spare vaksine til den andre vaksinerunden, som starter snart.

Onsdag kunne Slottet opplyse at kong Harald og dronning Sonja har fått første dose av koronavaksinen.