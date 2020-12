Norge innfører obligatorisk koronatest og stenger flere grenseoverganger

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fra og med 2. januar 2021 må alle som reiser inn i Norge fra røde land ta en koronatest. Så langt det er mulig skal testen tas på flyplassen eller grensestasjonen. Dersom ikke det er mulig må testen tas senest ett døgn etter ankomst.

Det er imidlertid enkelte unntak fra testplikten. Barn under 12 år trenger ikke teste seg. Det gjøres også noen unntak for blant annet personer i kritiske samfunnsfunksjoner, grensependlere, langtransportsjåfører og diplomater.

Tiltaket vurderes på nytt etter fire uker. Brudd på testplikten kan straffes med bøter.

Fra 2. januar må reisende til Norge fra røde land ta en koronatest. Foto: Wolfgang Rattay / Reuters

Frykter importsmitte

Årsaken til innstrammingen er frykt for den muterte virusvarianten som først ble oppdaget i Storbritannia.

– Vi er nå dobbelt bekymret for importsmitte. Vi er både bekymret for utbrudd med nye muterte virusvarianter som kan være mer smittsomme, og for at mange vil returnere til Norge etter jul fra land med langt høyere smittenivå enn vi har her, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

Plikten til å teste seg for reisende fra røde land bygger på vurderinger fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet.

Flere mindre grenseoverganger vil bli fysisk stengt for å bedre kontrollen. Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Stenger flere grenseoverganger

Hovedregelen er at testen skal tas på grensen. Teststasjonene oppbemannes, og nye teststasjoner vurderes etablert. Både ved Oslo Lufthavn Gardermoen og ved flere grensestasjoner langs vei og ved havner vil det være behov for å utvide kapasiteten.

– Det innebærer at personer som tilbys testing på grensen, som hovedregel må la seg teste der, understreker justisminister Monica Mæland (H).

Justisminister Monica Mæland (H) Foto: Berit Roald / NTB

Norge har omtrent 110 godkjente grenseoverganger. For å bedre kontrollen og sørge for at det er mulig å teste seg på grensen vil flere mindre grenseoverganger bli fysisk stengt. Hvilke er foreløpig ikke bestemt.

– Jeg vil beslutte hvilke grensepasseringssteder som skal stenges, og hvilke unntaksgrupper som likevel kan benytte stengte grenseoverganger, sier justisminister Monica Mæland (H).

Helseminister Bent Høie sier målet er å hindre full nedstengning. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Vil hindre full nedstengning

Det anslås at den nye varianten er mellom 55 og 75 prosent mer smittsom. Det tilsvarer en økning i det såkalte R-tallet med 0,4, ifølge regjeringen.

– Hvis denne mutasjonen skulle blir spredt i Norge, vil det antakeligvis kreve en full nedstengning av samfunnet. Vi må gjøre det vi kan for å forhindre at den nye virusvarianten får fotfeste i Norge. Testing er den eneste måten å avdekke om reisende fra røde land bærer med seg dette viruset, sier Solberg.

Regjeringen anslår at R-tallet i Norge nå ligger på rundt 1. Dersom R-tallet økes til 1,4 anslås det at Norges at intensivkapasitet være overskredet i løpet av 4–5 uker.

– Vi er nødt til å begrense spredningen av virusmutasjonen så mye som mulig. Det er stor sannsynlighet for at mutasjonen kan komme til Norge også fra andre land enn Storbritannia. Kravet om obligatorisk test kommer i tillegg til ordningene vi allerede har etablert med krav om negativ test før innreise, innreiseregistrering og karanteneplikt, sier helseminister Bent Høie.