– Her er det fullstendig kaos og umulig å holde avstand

Fra og med i dag, 2. januar 2021, må alle som reiser inn i Norge fra røde land ta en koronatest. Så langt det er mulig skal testen tas på flyplassen eller grensestasjonen.

De nye reglene for testing har i dag ført til lange køer og store ansamlinger med folk på Oslo lufthavn på Gardermoen . Det gjør det vanskelig å holde avstand, forteller Marcus Liebold, som har reist fra Tyskland og nå står i kø for å ta koronatest.

– Det er fullstendig kaos. Jeg har stått i kø i snart tre timer. Det er vanskelig nok å holde avstand fra før, men det fortsetter å komme folk, som gjør at det hoper seg mer og mer opp.

STOR PÅGANG: Avinor forventer stor pågang også i morgen. Foto: Marcus Liebold / Privat

– Ingen informasjon

Liebold forteller at han har fått lite informasjon og at han ikke har vakter som passer på at folk opprettholder smittevernsreglene.

– Jeg har ikke sett noen vakter eller fått informasjon om hvor lenge jeg må vente. Det ser ut som at testpersonell er stresset og har lite kontroll og oversikt.

Liebold forteller at det er rundt ti personer som blir testet av gangen. Der han befinner seg var det omtrent 60 mennesker da han kom tidligere i dag. Nå anslår han at det oppholder seg flere hundre mennesker der.

– Folk er desperate på å komme seg frem i køen og jeg har observert at flere prøver å snike, forteller Liebold til NRK.

Fra Japan for å studere

Utenfor ankomsthallen møter NRK tre menn fra Japan, som er i Norge for å ta flyverutdanning. De var ikke forberedt på kaoset som møtte dem på flyplassen.

VENTET I OVER TRE TIMER: Masaki Aurelien Matsuzawa kom fra Japan sammen med to andre for å ta flyverutdanning. Foto: Anders Fehn / Anders Fehn

– Jeg ventet i tre og en halv time. Vi ventet i bagasjeområdet og var ganske redde for å bli smitet av viruset der, for det var rundt 300 mennesker der. Vi ventet virkelig ikke at det skulle være slik, sier Masaki Aurelien Matsuzawa.

De tre skal nå i karantene, og forteller at de har fått beskjed om at de må vente tre dager på testresultatet. De hadde negativ test før de dro fra Tokyo.

– Ha tålmodighet

NRK har vært i kontakt med Avinor som sier at de forventet stor pågang i dag og at folk må påregne ventetid.

– Vi gjør så godt vi kan for å styre køene. Det er plakater med informasjon og grensepoliti tilstede, forteller senior kommunikasjonsrådgiver i Avinor Nora Hoberg Prestaasen.

Hoberg Prestaasen forteller at de forventer like mange reisende til Gardermoen i morgen, og at hun håper at det største trykket for dagen er over.

– Jeg kan ikke råde til noe annet enn at folk må smøre seg med tålmodighet og være bevisst på smittevern, sier Hoberg Prestaasen til NRK.

Oppfordrer til avstand

- Vi etterstreber så godt vi kan for å oppfordre folk til å holde avstand. Arealet er stort nok, men folk trenger seg sammen, sier kommunaldirektør for helsevern og sosial omsorg i Ullensaker kommune, Gunnhild Grimstad-Kirkeby sier til NRK.

Hun forteller videre at de vil ta med seg erfaringer fra dagen for å se på muligheter for forbedring til de kommende dagene.

- Vi vil blant annet mobilisere mer personale som kan oppfordre folk til å holde nødvendig avstand, forteller Grimstad-Kirkeby.