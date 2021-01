Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Nyttårsaften innførte regjeringen testplikt for reisende til Norge. Lørdag meldte reisende om trengsel, køer og lang ventetid ved Oslo lufthavn. En del av trengselen var knyttet til køene for å få gjennomført koronatesting.

– Man kunne ikke holde avstand og det var helt kaos. Det var folk som kom fra mange forskjellige land, sier Manar El-Shafei til NRK.

Manar El-Shafei reagerer på manglende informasjon om at norske borgere ikke må ta koronatesten på flyplassen. Foto: Privat / Privat

El-Shafei reagerer på at det ikke er kommunisert tydeligere at man ikke trenger å vente på koronatest på flyplassen.

– Det er veldig dumt at de ikke deler med folk at man kan bestille time, i stedet for å vente. Jeg bestilte time, viste mobilen til sykepleierne, og fikk gå.

– Kan bli venting i dag også

Søndag er en travlere reisedag enn lørdag. Det er derfor forventet lange køer også søndag, opplyser Avinor.

Helsepersonell gir informasjon om lang ventetid for å få gjennomført koronatesting på Gardermoen. Foto: Manar El Shafei / NRK

Helsepersonell ved flyplassen er derfor forberedt lang ventetid for testing også søndag, opplyser Kommunaldirektør for helsevern i Ullensaker kommune, Gunhild Grimstad-Kirkeby.

– Problemet i går var ikke at det ikke var nok plass i køen, men at folk stimlet sammen. Det kan bli venting i dag også.

– Klarer ikke teste 100 prosent

Grimstad-Kirkeby sier det er gjennomført noen tiltak for at køene skal organiseres bedre. Det er blant annet mer personell på plass for å sørge for at folk holder avstand.

Grimstad-Kirkeby sier man ikke klarer å teste 100 prosent av dem som kommer til grensen.

Lange køer på Gardermoen lørdag. Foto: Manar El-Shafei / Privat

Hun understreker at det for kommunens del er ønskelig at reisende bosatt i Norge tester seg et annet sted, så lenge det skjer innen et døgn etter ankomst.

– Vi konsentrerer oss å om teste utenlandske reisende. Det er vanskeligere for dem å skaffe seg en test et annet sted, mens nordmenn kan gjøre det i hjemkommunen.

– Det kan virke som en del ikke har oppfattet dette. I går var det også noen som insisterte på å vente og få utført testen på Gardermoen, sier Grimstad-Kirkeby.

– Veldig dumt

I pressemeldingen fra Justis – og beredskapsdepartementet om testing ved innreise, heter det at testing «så langt som mulig» skal skje på flyplassen eller grensestasjon.

Samtidig åpnes det for at testing kan skje et annet sted:

«I den første tiden kan det være for lite testkapasitet ved grensen. Derfor er kravet at testing skal skje så snart som mulig, eller senest innen 24 timer etter ankomst.»

El Shafei kom lørdag med fly fra Egypt. Etter å ha ventet halvannen time på en koronatest, ble El Shafei gjort oppmerksom på at det også er mulig å bestille testing i hjemkommunen Oslo.

Etter å ha fremvist kvittering på bestilt koronatest til helsepersonell, fikk El Shafei beskjed om at hun kunne dra fra flyplassen. Hun er nå i karantene mens hun venter på prøvesvar.

Avinor forventer stor pågang også søndag. Foto: Markus Liebold / Privat

Helseminister Bent Høie og resten av regjeringen er klar over utfordringene på grunn av det nye testregimet på grensestasjonene. Han ber folk vise tålmodighet.

– Ha tålmodighet, vent, hold avstand. Også er det slik at en har mulighet til å teste seg i den kommunen man reiser og går i karantene på, hvis en klarer å få gjort det innen 24 timer. Men for de fleste så vil det være mye mer praktisk å heller vente den timen ekstra og få testen på grensen, enn å dra og så måtte organisere ny testing i løpet av de neste 24 timene, sier Høie til NRK.

Han sier man fortsatt må belage seg på kø på de store innreisestedene.

Advarer mot økende smitte

Lørdag advarte norske helsemyndigheter om økende smitte i Norge. En del av smitteøkningen knyttes til reising, både innenlands og utenlands.

Grimstad-Kirkeby sier man foreløpig ikke har fått svar på hvor mange av testene som gjennomføres på Gardermoen som er positive.

– Da det lørdag formiddag ble innført obligatorisk testing, sluttet vi midlertidig med hurtigtesting ved teststasjonen. Det betyr at alle tester må sendes til et laboratorium for analyse. Svarene fra laboratoriet kommer så snart de er analysert, men vi har ikke de svarene nå.

Søndag foreslår regjeringen å stramme inn på en rekke områder for å dempe smittespredningen. Regjeringen har blant annet foreslått at studenter skal vente med å flytte på seg til juleferien er over.