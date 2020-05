Barneombodet ber regjeringa gripe inn for barns rett til skolegang

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

27. april blei skolane opna for barn frå 1. til 4. klasse. Mellom 11. og 15. mai opna skolane for alle elevar.

Men kor mykje elevane får vere fysisk på skolen, varierer veldig.

– Det er store forskjellar mellom skolar og store forskjellar frå kommune til kommune. Vi høyrer om barn som knapt er fysisk på skolen. Dette er veldig alvorleg, seier Inga Bejer Eng til NRK.

Ho sendte måndag kveld eit brev til regjeringa der ho ber dei ta grep.

– Vi ber regjeringa om å sette inn tiltak for å sikre at retten til utdanning blir følgt opp og at barn og unge får eit likverdig tilbod, skriv dei i brevet.

NRK har bede om ei kommentar frå kunnskapsminister Guri Melby. Ho ønskjer å svare, men har enno ikkje hatt høve.

– Skaff oversikt

NRK har denne veka etterspurt informasjon frå Kunnskapsdepartement om kor mykje skolane er opne for elevane. Men har fått beskjed om at dei ikkje har oversikt.

Heller ikkje fleire fylkeskommunar NRK har vore i kontakt med har kunne gje noko svar.

– Denne oversikta må regjeringa skaffe, meiner barneombodet.

– Det er ei plikt regjeringa har. Dei kan ikkje berre sitte og sjå på at nokon barn får eit veldig redusert undervisningstilbod, seier Bejer Engh.

NRK fortalde tidlegare i dag om sjuandeklassingen Malene som må ha heimeskole fleire dagar i veka, fordi skolebussen er full.

Malene Grimseth Halbrend tykkjer det er leit at ho ikkje får gå på skulen Foto: ALEKSANDER ÅSNES

Barna får rekninga

– Har regjeringa vore tydeleg nok fram til no?

– Eg ventar i alle fall at dei skal vere tydeleg no. Eg bringar til torgs ei alvorleg uro. No må regjeringa ta tak i dette. Og så må dei ha ein tett dialog med kommunane, som er skoleeigar, slik at me sørgar for at barn ikkje endar opp med den største rekninga, seier Bejer Eng til NRK.

– Brukar kommunane dei pengane som trengst for å halde skolane opne så mykje det er praktisk mogleg?

– Det veit eg ikkje, og det må regjeringa finne ut av. Vi kan ikkje berre akseptere at tilbodet er halvgodt.

Retten til utdanning og barnets beste må vege tungt, når ein vurderer kva smittevernreglar som skal gjelde for skolen, meiner barneombodet. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Inga Bejer Engh tek i brevet til Kunnskapsdepartmentet til orde for at smittevernreglane for skolane blir evaluert med jamne mellomrom, slik at dei ikkje er strengare enn nødvendig

Ho fryktar også at kommunar og skolar tolkar smittevernsreglane for strengt.

– Viss det skjer, må det bli sett inn kompenserande tiltak, seier ho.