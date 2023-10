Aukar budsjettet til politiet med ein halv milliard

I fjor hadde politi og påtalemyndigheita eit budsjett på over 25,1 milliardar kroner.

No vil regjeringa kompensere for inflasjonen i budsjettet for 2024, og i tillegg gi politiet 500 millionar kroner i ei satsing.

Eit av måla med denne styrkinga er å gje politidistrikta moglegheit til å tilsetta fleire operative politifolk.

Nyheita kjem i samband med framlegginga av neste års statsbudsjett fredag morgon.

Pengar til Alta-utdanning

Målet med denne styrkinga er å jobba førebyggande mot ungdomskriminalitet og kjempa mot gjengkriminalitet, økonomisk kriminalitet og vald i nære relasjonar.

Over halvparten av dei ekstra pengane til politiet, ønsker regjeringa å bruka på å styrka det lokale politiet. Dette er pengar politidistrikta kan bruka slik dei vil, med enkelte føringar frå regjeringa. Potten er delt i to:

198 millionar skal gå til å oppretthalda eit høgt bemannings- og aktivitetsnivå i politidistrikta, oppretta ti nye politikontor i 2024 (med eit mål om å fem politistillingar på kvart kontor), tiltak for rekruttering (mellom anna opprettinga av ei ny politiutdanning i Alta) og midlar til å sikra naudsynte utbetringar i politiet sine IT-system.

80 millionar til eit etterforskingsløft. Pengane skal gå til å styrka den høgare påtalemyndigheita og auka kapasiteten i straffesaksbehandlinga, få fleire etterforskarar i politidistrikta, og tiltak som skal heva kompetansen innan etterforsking.

Målet er at det skal vera fem politistillingar ved kvart av dei nye politikontora.

Regjeringa brukte 75 millionar på opprettinga av ni nye politikontor i år. Kor stor del av dei 198 millionane som vil gå til dei ti nye kontora seier justisminister Emilie Enger Mehl at dei må koma tilbake til.

Slit med nedbemanning

Mehl har fått kritikk etter at TV 2 skreiv om nedbemanning i politiet det siste året. Ifølge ei kartlegging nyheitskanalen har gjort, har ni av ti politidistrikt måtta kutta politistillingar. Totalt er 290 politistillingar kutta berre i år.

På spørsmål frå NRK om det nye forslaget er nok til å bemanna opp politiet igjen, svarer justisminister Emilie Enger Mehl (Sp)::

– Det er ikkje eg som bestemmer korleis pengane skal bli brukt i kvart politidistrikt. Alle politidistrikt kan omprioritera til andre formål til å bemanna opp ute i politidistrikta viss dei vil det. Korleis kvar politimeister ønsker å prioritera sine politibudsjett, og kva politidistrikt som eventuelt har dratt med seg nye rekningar inn i neste år kan ikkje eg forskottere her og nå, svarer Mehl til NRK.

Justisministeren vil ikkje seia kor mange politistillingar den nye politipotten vil kunna gje. Ho seier det er opp til kvart enkelt politidistrikt å bestemma korleis dei vil bruka pengane. Foto: Nuno Duarte / NRK

Resten av den ekstra politipotten for 2024 vil regjeringa fordela slik:

50 millionar til nedkjemping av økonomisk kriminalitet/bedrageri, der 15 millionar vil gå til styrka Økokrim si planlagde bedragerieining på Gjøvik.

100 millionar til ein opptrappingsplan mot overgrep og vald i nære relasjonar. Det vil mellom anna gå til å oppretta nye Risk-senter i Nordland, Sør-Vest og Sør-Aust politidistrikt.

i Nordland, Sør-Vest og Sør-Aust politidistrikt. 15 millionar til Oslo Øst for å hindra at den svenske valdsbølga spreiar seg til Noreg.

19 millionar til ny lov for ungdomsstraff.

72 millionar ekstra til Politiet si sikkerheitsteneste (PST). I fjor hadde PST eit budsjett på over 1,39 milliardar kroner.

opninga av 15 nye passkontor som blir finansiert av auka gebyr.

I tillegg vil regjeringa styrka kriminalomsorga med 85 millionar kroner, der ein del av summen skal gå til å oppretta to nye plassar i ungdomsfengselet på Eidsvoll.

Under følg ei liste over budsjettlekkasjane frå dei andre departementa.

Helse og omsorg

Under valkampen kom regjeringa med ei budsjettlekkasje om eldreomsorga. Dei føreslo å auka budsjettet med 300 millionar kroner, noko som svarar til 1500 nye sjukeheimsplassar. I tillegg vil regjeringa gje:

33,3 millioner kroner til 66 nye LIS1-stillingar («lege i spesialisering»), som tidlegare blei kalla turnustenesta. Regjeringa kutta 31 av desse turnusstillingane i statsbudsjettet i fjor.

150 millionar kroner til å bygga opp fleire lågterskeltilbod for psykisk helse.

Nyutdanna turnuslege Victoria Schei fortalde til NRK i fjor om arbeidspresset nye LIS1-legar opplever når dei kjem ut i jobb på grunn av underbemanning. Foto: Thomas Halleland

Arbeids og inkludering

I sommar innførte regjeringa ein ny ungdomsgaranti i regi av Nav, som skal hjelpa unge utanfor arbeidslivet å koma seg inn igjen. Regjeringa hadde sett av 175 millionar kroner i årets statsbudsjett til dette. I 2024 vil dei setta av 380 millionar kroner.

Regjeringa føreslår også å bruka:

15 millionar til styrking av arbeidet mot arbeidslivskriminalitet i Innlandet.

90 millionar til å dekka forsikringskrav for yrkesskadde ofre etter Alpha Insurance-konkursen i 2018.

Energi

180 millionar til Enova for å kutta straumforbruket i privatbustader, offentlege bygg og yrkesbygg.

37 millionar til Husbanken i ei tilskotsordning for kommunale bygg.

Forsvar

Under trontaledebatten i Stortinget på onsdag, bekrefta Støre at regjeringa ønsker å bruka 15 milliardar kroner meir på forsvar til neste år. Regjeringa har eit mål om å bruka 2 prosent av BNP på forsvar innan 2026.

Dei andre budsjettlekkasjane under forsvar er:

100 millionar ekstra til Heimevernet i 2024. 50 millionar til nye våpen og 50 millionar til trening og kompetanseheving.

150 millionar til militær romsatsing på Andøya Spaceport.

Klima og miljø

Regjeringa lovar at dei på fredag skal legga fram nye klimatiltak som vil kutta utsleppa med 6,4 millionar tonn CO₂ innan 2030, skriv Aftenposten. Blant desse tiltaka er:

Auka drivstoffavgiftene for bensin og diesel med 15 øre pr. liter og heva krav om innblanding av biodiesel.

Avgifts- og prisauke (anslag 27 øre pr. Liter) kompensert med å setta ned trafikkforsikringsavgifta for fossilbilar med 400 kr i året.

Kunnskap

Totalt 1,2 milliardar kroner til satsing på yrkesfag.

Kutt i barnehageprisar frå 3000 til 2000 kroner i månaden i heile landet, og endå meir i distrikta. (3 milliardar kr pr. år)

37 millionar kroner til styrking av samisk språk og kultur.

30 millionar kroner til rentestøtte til kommunar som investerer i bygg og utstyr for å gjera skulen meir praktisk.

120 millionar kroner til praktisk utstyr i klasseromma

Auka bortebuarstipend til elevar som ikkje kan bu heime, med 600 kroner i månaden. 60 millionar kr.

Utstyrsstipend for elevar på vgs. aukar i gjennomsnitt med 220 kr 40 millionar kr

35 millionar til styrka skulemiljø og å få ned mobbing

1 milliard til forsking på kunstig intelligens over dei neste fem åra

Byggestart på NTNUs campus. 178 millionar kroner neste år, ramme 6,6 mrd.

25 millionar kroner til oppstart av arbeidet med ny forskingsstasjon i Antarktis, som skal erstatta forskingsstasjonen Troll. Prosjektet er rekna å kosta 2 milliardar kroner.

Samferdsel

4 mrd. til oppstart av vegprosjektet på E6 mellom Megården og Sommerset i Sørfold i Nordland

Pengar til ny tunnel på E134 mellom Røldal og Seljestad i Ullensvang. Kostnadsramme på 4,9 mrd.

300 mill. til førebuande arbeid for fellesprosjektet Arna-Stanghelle. Rekna å kosta totalt 33,2 mrd.

60 mill. til oppstart av rassikring av vegen Rødsliane i Suldal (tunnel)

86,7 mill. til byvekstavtale for Kristiansand

Et mindre beløp til nytt løp i Oslofjordtunnelen. Total ramme på 6,5 mrd.

Landbruks og mat:

63 mill. til bygging av kornlager

Kommunal og distrikt