Gledstårer i Os i Østerdalen når pengene endelig er på vei – tretten år etter arbeidsulykken som gjorde Rune Sundmoen ufør.

– De siste månedene har vært helt fryktelige, sier Sundmoen.

Han har strevd økonomisk uten pengekompensasjon for ulykken.

155 yrkesskadde nordmenn har ventet på penger etter at det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance gikk konkurs i 2018.

Nå forskutterer regjeringen 90 millioner kroner til ofrene i statsbudsjettet for 2024.

– Vi gir mandat og penger til finanstilsynet for at Staten skal kunne ta over kostnadene, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

– En lang kamp

LO-advokat Kathrine Hellum-Lilleengen har sammen med andre kjempet for at norske arbeidstakere som var yrkesskadeforsikret i Alpha Insurance skulle få sine rettmessige utbetalinger etter at selskapet gikk konkurs.

– Uten LO-advokatene hadde jeg ikke kunnet stå i dette, sier Sundmoen på spørsmål om hvor vanskelig tid det har vært.

Men det ble en lang kamp.

I Norge finnes en garantiordning, et statlig sikkerhetsnett når norske forsikringsselskap går konkurs. Men ordningen dekker ikke konkurs i utenlandske selskaper. Det gjør heller ikke det norske lovverket.

Etter arbeidsulykken til Sundmoen – et fall fra et stilas med alvorlige konsekvenser – ville Alpha først ikke godkjenne det som yrkesskade. Han tok selskapet til retten, vant, og ble tilkjent 2,5 millioner kroner.

Men så gikk Alpha konkurs.

Sundmoen og mange andre yrkesskadde nordmenn måtte se langt etter pengene.

Pengene kommer neste år

Det er meldt inn 155 krav i det danske konkursboet fra norske arbeidstakare som var forsikra. 90 av de 155 kravene er ferdigbehandlet og klar til utbetaling. De resterende 65 sakene skal til behandling, så enda flere Alpha-ofre kan se frem til utbetaling.

LO-sekretær Trude Tinnlund er glad for at så mange med rettmessig krav på økonomisk støtte nå skal få det.

Men Sundmoen er forsiktig håpefull. Han tror ikke på løftene før han ser pengene på kontoen.

Finansministeren sier imidlertid at erstatningene vil betales ut i nærmeste fremtid.

– Nå kommer alle vedtak på plass hvis Stortinget slutter seg til, noe de helt sikkert gjør. Da kan de begynne å betales ut neste år, sier Vedum.

Det er litt sent, mener Sundmoen, som allerede har ventet flere år på pengene.

– Men det er bedre enn å ikke få dem, selvsagt.