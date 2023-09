Det har vært en voldelig start på uka i Sverige.

I morges ble en boligblokk i bydelen Ekholmen i Linköping rammet av en eksplosjon. Bare noen timer før det fant en eksplosjon sted i en bygård i Hässelby strand vest i Stockholm.

En boligblokk i Linköping er totalskadet i nok en eksplosjon i Sverige, den andre på kort tid.

Avsnittsleder for organisert kriminalitet-seksjonen i Kripos, Trond Bruen Olsen, sier at de har oppdaget at kriminelle i Norge og Sverige er i kontakt med hverandre.

– Det vi ser i Sverige kan komme til Norge, hvis vi ikke tar trusselen på alvor, sier Olsen til NRK.

Får mer penger

Regjeringen lover nå 15 millioner kroner mer til politiet i Oslo Øst for hindre at den svenske voldsbølgen krysser grensa til Norge.

Det ble kjent etter at justisminister Emilie Enger Mehl deltok i et møte om rekrutteringen av tenåringer til kriminelle nettverk i regi av Stovner Politistasjon, øst i Oslo.

Justisministeren sier at Norge og Sverige er på forskjellige steder når det gjelder kriminalitet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Vi har et naboland som nå har store utfordringer med gjengkriminalitet, sier justisministeren til NRK.

– Det er viktig for både Norge og Sverige å slå ned på organiserte kriminelle nettverk. Vi ser at ungdomskriminalitet, narkotikakriminalitet og andre former for kriminalitet ofte kan ha sammenheng, sier hun.

Påtroppende byrådsleder i Oslo sier at Oslopolitiet trenger mer penger for å løse situasjonen med ungdomskriminalitet. Foto: Rolf Petter Olaisen

Påtroppende byrådsleder i Oslo, Eirik Lae Solberg fra Høyre, sier han er fornøyd med at Oslopolitiet får mer penger, men at det ikke er nok.

– Dette er ikke nok til å løse den alvorlige situasjonen vi står i.

– Når ungdomskriminalitet og vold blant barn og unge øker med 70 prosent fra i fjor, så er vi nødt til å styrke ressursene til Oslopolitiet kraftig.

Voldsbølgen i Sverige Sverige har den siste tiden vært rammet av en voldsbølge, med flere skytinger og eksplosjoner. Bare i september er ni personer skutt og drept. Flere hendelser knyttes til intern strid i den kriminelle gjengen Foxtrotnettverket, samt konflikten de har med den rivaliserende gjengen Dalennettverket. Skyting i Istanbul Fem svenske statsborgere er involvert i en skuddveksling i Istanbul i Tyrkia. De sitter nå i varetekt i Tyrkia. Ifølge svenske medier er hendelsen knyttet til gjengvolden i Sverige.

Kvinne i 60-årene drept En kvinne i 60-årene blir drept i egen bolig i Uppsala, som ligger nord for Stockholm. Kvinnen var moren til et gjengmedlem.

13 år gammel gutt skutt og drept En 13 år gammel gutt blir funnet skutt og drept i et skogsområde i Haninge, som ligger sør for Stockholm.

23 år gammel mann skutt og drept En 23 år gammel mann blir skutt og drept i et boligområde i Uppsala. Han var naboen til et gjengmedlem.

Mann i 20-årene skutt og drept En mann i 20-årene blir skutt og drept i Vasastan i Stockholm.

Tenåring drept i Stockholm En tenåringsgutt dør etter å ha blitt skutt i Västertorp, som ligger sør for Stockholm.

39 år gammel mann skutt og drept En 39 år gammel mann blir skutt og drept i Råcksta i Vällingby, som ligger vest i Stockholm.

Skyting og eksplosjon En mann blir alvorlig skadet etter å ha blitt skutt i Jönköping, sørvest i Sverige. Det går også av en eksplosjon utenfor en bolig nordvest i Stockholm.

Eksplosjon i Nyköping En villa rammes av en eksplosjon i Nyköping, sørvest for Stockholm. Ingen ble skadet, men saken etterforskes som drapsforsøk. Det avfyres også skudd mot en bolig i Handen, sør for Stockholm. Ingen ble skadet.

Skyting utenfor Stockholm Det blir avfyrt skudd mot døren til en leilighet i Larsberg, som ligger utenfor Stockholm. Ingen ble skadet. Den svenske regjeringen holder krisemøte om gjengvolden.

To menn skutt og drept To menn i 20- og 70-årene blir skutt og drept på en bar i Sandviken, nord for Stockholm. To andre personer ble skadet. Det går også av en eksplosjon i et rekkehusstrøk i Huddinge, sør for Stockholm. Ingen ble skadet.

Eksplosjon i Södertalje Det går av en eksplosjon ved en villa i Södertalje, sørvest for Stockholm. Ingen ble skadet.

Eksplosjon sør for Stockholm Det går av en eksplosjon ved et hus i Huddinge, sør for Stockholm. I Uppsala fyres det av skudd mot en leilighet. Det samme skjer mot en leilighet i Stockholm.

Tre personer skadet i eksplosjon Tre personer blir skadet i en eksplosjon i Hässelby, vest i Stockholm. De ble ikke livstruende skadd. Eksplosjonen gikk av ved en trappeoppgang, og politiet omtaler det som en kraftig detonasjon.

Eksplosjon i Linköping Det går av en eksplosjon i en boligblokk ved Ekholmen i Linköping. En kvinne blir fraktet til sykehus. Den svenske regjeringen kaller inn til nytt krisemøte. Vis mer

Har kontroll på situasjonen i Norge

Selv om Foxtrot-nettverket operer i Norge, vil Kripos forsikre folk at situasjonen i her hjemme er langt fra slik den er i nabolandet.

– I Norge har vi god kontroll over situasjonen og de kriminelle nettverkene, men trusselen fra organisert kriminalitet krever at norsk politi må være oppmerksomme.

I en e-post til NRK sier justisministeren at Norge og Sverige er heldigvis på forskjellige steder når det gjelder kriminalitet.

– Vi har hatt en annen innvandrings- og bosettingspolitikk. Samtidig ser vi nå en økning av for eksempel narkotikasmugling til Norge, med de konsekvensene det har med seg. Så vi må fortsette å være våkne, slå ned på organisert kriminalitet og drive effektiv forebygging blant unge.

Opererer også i Norge

I går bekreftet Kripos at det kriminelle nettverket som er antatt å stå bak mange av drapene i Sverige den siste tiden, også selger sine tjenester til kriminelle i Norge.

Svensk politi mistenker at Rawa Majid, også kjent som «Den kurdiske reven» leder Foxtrot-nettverket. Foto: Svensk politi / Svensk politi/Nyhetsbyrån TT

Ifølge Kripos tilbyr nettverket torpedotjenester til norske kriminelle, samt muligheter til å kjøpe våpen og sprengstoff fra Sverige.

Kripos sier at man ser en økning i kriminalitet i Norge med bånd til nabolandet.

– Det er en bekymringsfull trend at organiserte kriminelle i Norge benytter fryktkapitalen til svenske gjengmedlemmer for gjeldsinnkreving og andre voldsoppdrag i Norge.

– Aktiviteten fra svenske gjengkriminelle på norsk jord har blitt tydeligere, og vi vet at de er involvert i voldsoppdrag.

Olsen sier videre at det er viktig med forebyggende arbeid. Det gjelder spesielt rekruttering av ungdommer inn i kriminelle nettverk.

– Det koster mye penger og ressurser, men er helt nødvendig.